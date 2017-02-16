Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности депутатов Верховной Рады Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционный блок"), Александра Супруненко и Вячеслава Константиновского (оба - внефракционные) за неуплату налогов.

Об этом он сообщил на совещании в Генпрокуратуре, передают Українські Новини.

"Наконец-то мы получили от ГФС ответ о проведении внеплановой проверки 3 народных депутатов из 17 поданных нами. Установлена неуплата этими депутатами налогов - 60, 50 и 40 млн гривен. Представления на этих депутатов я внесу в Верховную Раду в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, есть два варианта развития событий: либо Рада дает разрешение на привлечение их к ответственности, либо они уплачивают указанные суммы налогов и дело будет закрыто.

Позже в среду на пресс-конференции Луценко уточнил, что представления о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности будут внесены в отношении Шуфрича, Супруненко и Константиновского.

Как сообщали Українські Новини, ранее Генеральная прокуратура начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов депутатами Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционный блок"), Русланом Демчаком (фракция "Блок Петра Порошенко"), Геннадием Бобовым (группа "Партия "Відродження"), Александром Супруненко и Вячеславом Константиновским (оба - внефракционные).

Позже Генпрокуратура закрыла дело о возможном уклонении от уплаты налогов Демчаком.