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Генпрокуратура разберется с использованием формул "Роттердам +" и "Баумгартен+" при закупках угля и газа - Луценко
15:41 15.02.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен разобраться с формулой формирования цены при закупке угля и газа.
"Как генпрокурор я на прошлой неделе дал распоряжение провести доследственную проверку материалов о формировании тарифов с так называемым "Роттердам +" в Национальной комиссии регулирования энергетики. Я, в конце концов, под должности обязан установить истину, действительно ли уголь закупается в Украине по так называемой формуле "Роттердам +", - заявил генпрокурор на брифинге в Киеве в среду.
Он также сообщил, что располагает заявлениями касательно использования формулы "Баумгартен+" при закупках газа и ожидает удовлетворительных ответов на интересующие вопросы.
"Мы закупаем газ по формуле "Баумгартен+". НАК "Нафтогаз" покупает газ у европейских фирм по цене "Баумгартен+" и доставка в Украину. У меня есть заявления о том, что газ на самом деле не отходит от территории Украины на запад дальше, чем на 10 км от словацкой границы (с Украиной - ИФ). Вопрос: за что платится 40 евро за доставку из Австрии в Украину? Поэтому мы намерены провести доследственную проверку", - сказал генпрокурор.
При этом Ю.Луценко пообещал: "Если объяснения будут неудовлетворительные, то мы начнем уголовные производства и будем разбираться с этой историей".
Генпрокурор подчеркнул, что сначала эти факты будут проанализированы в рамках доследственной проверки, а если появится необходимость, то будет начато и уголовное расследование.
По его словам, по предварительным разъяснениям сотрудников и руководителей Кабинета министров, формула "Роттердам+" не применяется в Украине, поскольку по ней стоимость тонны угля составляет более 5 тыс. грн, а сейчас, на основании решений НКРЭКУ, стоимость составляет около 1,5 тыс. грн.
"Тем не менее, у меня возникает вопрос: НКРЭКУ, согласно своим функциональным обязанностям..., проверило ли эти тарифы: какая себестоимость угля, какая рентабельность, какие расходы на транспортировку, нет ли злоупотребления монопольным положением", - сказал генпрокурор.
Также Ю.Луценко добавил, что также проверку должен провести Антимонопольный комитет Украины.
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|Генпрокуратура разберется с использованием формул "Роттердам +" и "Баумгартен+" при закупках угля и газа - Луценко
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