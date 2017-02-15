Михаил Жирохов, Деловая столица

Создаваемые в ОРДЛО военные подразделения в российских документах проходят как «резервные формирования мотострелковых войск 12-го командования резерва Южного военного округа ВС РФ».

Гопники на танках

Банды гопников с битами, которые орудовали в Донецке и Луганске в марте 2014 г., благодаря практически неограниченным поставкам из России оружия и боеприпасов и присутствию военных советников за короткое время превратились сначала в вооруженные банды с танками и артиллерией, а затем и в практически полноценные армейские части со своей внутренней структурой и штатным расписанием. Причем для обычного обывателя в России танки, артиллерия, эшелоны боеприпасов представлялось и представляется как "захваченное у украинских карателей". Однако фактически на весну 2014 г. на Донбассе не базировалась ни одна из боевых бригад украинской армии и не было ни одного серьезного хранилища оружия и боеприпасов (не считая Артемовской и Соледарской баз, которые остались под нашим контролем).

Войсковых частей на той территории, которую сейчас контролируют коллаборационисты, было всего семь, причем все с дислокацией непосредственно в Луганске и Донецке: два зенитно-ракетных дивизиона, конвойный батальон внутренних войск МВД Украины, а также вспомогательные части ПВО и РЭБ. Кроме того, были расквартированы части пограничников и, конечно, милиция и СБУ.

При таких раскладах ни о каких "сотнях танков, БМП и БТР" речь вообще не идет. И хотя практически все перечисленные формирования (кроме авдеевской части ПВО) перешли под контроль "республик" тем или иным способом, однако поживиться сепаратисты там смогли только стрелковым вооружением да парой-тройкой не самых новых БТР. Все остальное вооружение и боеприпасы начиная с мая 2014 г. сначала тонким ручейком, а потом и полноводной рекой потекло на оккупированные территории из России. Уже в начале июня в приграничной Ростовской области были организованы лагеря для подготовки специалистов нужных специальностей - операторов ПТРК, ПЗРК, механиков-водителей и пр.

Между тем РФ продолжает неубедительно врать о своем незнании происхождения вооружений, ныне пребывающих на территории ОРДЛО. 10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, откуда у боевиков танки, путано сообщил: "Это все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина... Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева". А через день "правоту" Пескова взялся доказывать очередной росэксперт - член общественного совета при минобороны РФ Игорь Коротченко: "Есть три источника происхождения всей военной техники, которая находится на вооружении ДНР и ЛНР. Во-первых, это военные трофеи, полученные в ходе боевых действий против украинских войск. Во-вторых, на первоначальном этапе военной операции на Донбассе ряд командиров украинских частей нелегально продавали ополченцам военную технику. В-третьих, не будем забывать, что на территории ЛНР и ДНР находились и воинские части, и арсеналы, и склады с вооружением... Все это было приобретено ими по наследству".

Планы РФ на Украину

Гибридное противостояние Украины и России, которое происходит на наших глазах последние три года, имеет свою внутреннюю логику и планирование. Хотя начиная с января 2014 г планы Кремля по отношению к Украине менялись несколько раз.

По всей видимости, самый первый план был достаточно простой - контроль и захват Украины через так называемые "харьковские ворота". 20-22 февраля 2014 г. в Харькове тогдашний президент Янукович на так называемом Съезде депутатов всех уровней Юго-Востока должен был провозгласить новую столицу Украины. И сразу же попросить Путина помочь освободить Киев от "бандитов" и "правосеков", которые незаконно захватили власть. Российская военная операция должна была быть стремительной и напоминать оккупацию Чехословакии 1968 г. Причем в этом варианте плана сопротивление украинских вооруженных сил не учитывалось совсем - считалось, что армия либо останется в казармах, либо присоединиться к "походу на Киев".

Однако трусливое поведение Януковича и его окружения заставили Кремль кардинально изменить первоначальный план. И уже в ночь на 23 февраля в действие был введен заготовленный план "Б": захват Автономной Республики Крым и раскачивание ситуации сразу в восьми областях Украины с выходом на создание фейкового государства "Новороссия". В Кремле надеялись, что благодаря действиям пророссийских организаций и проплаченных титушек за короткое время Украина окажется в хаосе - на улицах массовые беспорядки, захват учреждений, появление и провозглашение республик прямо на митингах. Что в конечном итоге должно было привести к хаосу в мозгах, когда народ был бы рад любой власти, даже принесенной на российских штыках.

Однако и этот план не сработал - жесткий ответ сторонники "русского мира" получили не только в Запорожье, Днепропетровске, но и в Одессе. Именно после трагических событий 2 мая для кремлевских политиков стало понятно, что создать "Новороссию" без прямого военного вмешательства не получится.

Тогда в Кремле появился новый план - создание подконтрольного государственного образования по типу Приднестровья в масштабах двух областей - Донецкой и Луганской. На сцену вышел "реконструктор" Стрелков-Гиркин, который при прямом содействии ФСБ и на деньги православного олигарха Малофеева сколотил боевую группу и захватил не очень большой, но стратегически важный Славянск - город в северной части Донецкой области.

К тому времени открытое военное вмешательство уже было полностью исключено - начали действовать международные санкции за Крым и их усиление для российской экономики было крайне нежелательным. Мало того, в этом случае ломалась картинка "гражданской войны на Украине", созданная роспропагандистами.

Однако реальный ход боевых действий в очередной раз сломал все расчеты и планы. Никто не ожидал, что появится такой феномен, как добровольческие батальоны, что в раздираемом внутренними противоречиями обществе появится такая мощная сила, как волонтеры.

Тяжелое лето 2014-го

К началу августа 2014 г. оказалось, что подпитываемые оружием, добровольцами и патронами "отряды ополчения" вот-вот будут разгромлены, что положит конец всем геополитическим раскладам. Поэтому в Кремле в срочном порядке было решено пустить в ход, хотя и крайне ограниченно, кадровую российскую армию.

Подготовка к наступлению началась еще 13 августа, когда россияне взяли под контроль КПП "Мариновка", а через несколько дней и КПП "Успенка" - это были важные пункты, к которым шли единственные в тех местах приличные асфальтовые дороги, что очень важно для организации снабжения.

После 15 августа началась зачистка территории от Мариновки до Иловайска силами российских диверсионных групп. Параллельно спецназ проводил рекогносцировку на местности с целью определения мест для размещения входивших частей.

Первыми россияне массово вошли на территорию Луганской области, а в ночь на 24 сентября со стороны КПП "Мариновка" вошли и на территорию Донецкой области. Полный список частей российской армии, которые отметились в "специальной командировке" в Украину, на сегодня привести затруднительно, так как официальные украинские данные весьма размыты, а те, что собирают волонтеры с помощью социальных сетей, весьма неполны. Однако общую картину при желании сложить можно.

Итак, на сегодня можно говорить, что основной ударной силой локального российского вторжения были сводные батальонно-тактические группы десантников и мотострелков. Прежде всего это подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии. По всей видимости, ее выбор был не случаен: она базируется ближе всего к границе - в Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Именно 10 десантников из 331-го парашютно-десантного полка этой дивизии попали в плен в бою под Зеркальным (Донецкая обл.) и были возвращены российской стороне.

Артиллерийский дивизион 1065-го артиллерийского полка этой дивизии расстреливал из гаубиц Д-30 и САУ "Нона" нашу колонну, выходящую из Иловайска в районе Красной Поляны.

В районе "Иловайского котла" также были отмечены части 7-й десантно-штурмовой дивизии (место дислокации - Ставрополь). Как минимум, это 1141-й артиллерийский (САУ "Нона") и 247-й парашютно-десантный полки.

Отдельными группами действовали также десантники 31-й десантно-штурмовой бригады (Ульяновск), 6-й отдельной танковой бригады (пгт Мулино Нижнегородской обл.), 17-й, 18-й и 19-й отдельных мотострелковых бригад.

Провал "армии Новороссии"

Сразу после сентября 2014-го началось накачивание незаконных вооруженных формирований коллаборантов оружием, пока без изменения подчиненности и встраивания в структуру вооруженных сил РФ. Однако уже зимняя кампания 2015 г. показала, что это путь в никуда. Хотя формально "армия Новороссии" принимала активное участие во взятии Донецкого аэропорта и "Дебальцевского кармана", однако основную роль пришлось, как и летом, снова играть кадровым российским военным, потому что потери в людях и технике у боевиков были на грани катастрофических.

Поэтому после февраля 2015 г. на оккупированных территориях началась реорганизация имеющихся вооруженных формирований по стандартам российской армии. Процесс оказался непростым и поначалу кровавым - уж слишком много оказалось людей, которые пришли только грабить и убивать и совершенно не умеющих подчиняться (см. "Результаты зачистки").

Но в конечном итоге началось планомерное военное строительство с обустройством мест постоянного базирования, с назначением на все командные должности (как высшего, так и среднего звена) кадровых российских офицеров, которые вполне официально отправлялись "в командировки". А сами создаваемые в ОРДЛО подразделения в российских документах проходят как "резервные формирования мотострелковых войск 12-го командования резерва Южного военного округа ВС РФ".

Структура и численность "армии ЛДНР"

Насколько можно верить разведданным, просачивающимся в открытые источники, "армия ДНР", она же - "1-й армейский корпус", состоит из пяти мотострелковых бригад, дислоцирующихся в Кальмиусском, Горловке, Донецке и Дебальцево. Формально каждая бригада по штату должна насчитывать 4500 человек, но реально в зависимости от подразделения численность личного состава колеблется в широких пределах - от 2500 до 4000.

Также в боевом составе числится три отдельных бригады (артиллерийская в Донецке, две мотострелковые в Новоазовске и Макеевке), комендантский полк и сразу четыре батальона специального назначения и разведки (все дислоцированы в Донецке).

Силы "Народной милиции", она же - "2-й армейский корпус", несколько скромнее ввиду гораздо меньшей территории, которую контролирует "руководство ЛНР". Это две отдельные мотострелковые бригады (Луганск и Алчевск), отдельная артиллерийская и танковая бригады, а также отдельный комендантский полк (все дислоцированы в Луганске).

Особенностью "2-го армейского корпуса" является большое количество батальонов территориальной обороны, куда загнали всех недобитых казачков образца лета 2014 г. Их целых восемь и разбросаны они очень широко - Луганск, Ровеньки, Алчевск, Перевальск, Должанск, Хрустальный, Брянка и Антрацит.

Кроме того, возле границы с РФ на оккупированной территории формирования коллаборационистов "подпирает" группировка (согласно анализу Генштаба Украины - 7-9 тыс., по оценке СБУ - 4-6 тыс.) из российских кадровых военных, которые находятся на ротационной основе.

Первые внятные оценки численности бандформирований на Донбассе стали появляться осенью 2015 г., когда спикер Генерального штаба Владислав Селезнев озвучил цифру в 35 тыс. боевиков, набранных из местных. Правда, уже 10 февраля следующего года он же говорил о 27 тыс. Учитывая, что за те прошедшие несколько месяцев серьезных боев не было, то разница в 8 тыс. скорее свидетельствует о неточности данных разведки.

Примерно в это же время появилась и информация от Главного управления разведки Министерства обороны Украины: заместитель директора департамента Вадим Скибицкий заявил, что на Донбассе воюет 26 тыс. местных коллаборантов.

В марте 2016-го советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в одном из своих многочисленных интервью оценил численность боевиков в рядах "армии ЛДНР" в 28 тыс.

С учетом "мертвых душ" (когда данные о погибших не подаются, чтобы продолжать получать на них довольствие) и примерно постоянной численности российской группировки в целом на территории ОРДЛО насчитывается около 30 тыс. боевиков, распределенных между упомянутыми выше 1-м и 2-м "армейскими корпусами". Кроме того, вблизи границы с Украины на территории Российской Федерации на постоянной основе дислоцировано еще 53 тактические группы Вооруженных сил РФ (39 батальонных и 14 ротно-тактических групп) общей численностью в 50,5 тыс. солдат и офицеров. По состоянию на август 2016 г. главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о наличии на вооружении российской приграничной группировки четырех тактических ракетных комплексов "Точка-У", 298 танков, 1566 боевых бронированных машин, 363 артиллерийских систем и 169 реактивных систем залпового огня. С того времени данные по численности и структуре вооружений украинской стороной не актуализировались.

Результаты зачистки

Начиная с подписания Минских соглашений в сентябре 2014 г. на оккупированных территориях начался процесс введения бандформирований под единое командование. Однако за время боевых действий полевые командиры фактически поделили подконтрольные им территории на зоны ответственности, где каждый имел свой бизнес. Наиболее рьяно в этом плане действовали казаки, которые вообще организовали на территории Луганской области свою "казачью республику", которая не подчинялась поставленным Москвой "лидерам ЛНР". Так что процесс с треском провалился.

Итогом координационного хаоса стала зимняя кампания 2015 г. под Дебальцево, где от полного разгрома боевиков (особенно казачьих формирований) спасло только введение в бой кадровых российских частей. С этого момента гласно и негласно началась планомерная зачистка тех, кто чувствовал себя слишком самостоятельным.

Так называемого "коменданта Первомайска" Евгения Ищенко, более известного как Бэтмен, неизвестная диверсионная группа расстреляла 23 января 2015 г.

26 марта 2015 г. в центре Донецка был убит "депутат парламента Новороссии" Роман Возник,также известный как Цыган.

23 мая 2015 г. автомобиль командира "бригады "Призрак" Алексея Мозгового, следовавший из Алчевска в Луганск, подорвался на мине и затем был расстрелян из пулеметов на выезде из села Михайловка.

12 декабря 2015 г. на трассе Стаханов - Первомайск был подорван автомобиль "командира отдельного шестого мотострелкового казачьего полка народной милиции ЛНР" атамана Павла Дремова.

3 июля 2016 г. в Макеевке на железнодорожном переезде подрывом заложенного фугаса был уничтожен автомобиль с "командиром 7-й бригады армии ДНР" Александром Бушуевым.

16 октября 2016 г. был взорван в лифте Арсен Павлов, он же "полковник вооруженных сил ДНР" по кличке Моторола.

4 февраля 2017 г. в результате взрыва автомобиля в центре Луганска погиб "начальник управления Народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.

Наконец, 8 февраля нынешнего года в собственном кабинета на базе батальона боевиков "Сомали" был убит взрывом Михаил Толстых (Гиви).