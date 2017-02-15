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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 НБУ нарастил активы на 11% до 940,6 млрд гривен
В 2016 году активы Национального банка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году.
Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 января 2017, передают Українські Новини.
"Основным фактором роста активов НБУ было увеличение международных резервов Украины, которые выросли за 2016 на 2,2 млрд долларов, или на 17% и достигли на конец года 15,5 млрд долларов", - отметил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Олег Стринжа.
В то же время активы в гривне в балансе центрального банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд гривен, или на 8% и составили 439 млрд гривен.
По словам Стринжи, объем ценных бумаг в портфеле НБУ уменьшился за 2016 год на 10,1 млрд гривен.
Кроме того, значительно уменьшился объем задолженности банков перед центральным банком: заемщики вернули Национальному банку кредитов рефинансирования на 31,7 млрд гривен в 2016 году.
В то же время объем обязательств НБУ увеличился на 19,6 млрд гривен до 746 млрд гривен.
В частности, объем депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком, уменьшился с начала года на 21,7 млрд гривен и составил 68,2 млрд гривен на конец 2016 года.
"Такой объем ликвидности банков, вложенный в депозитные сертификаты НБУ, свидетельствует, что банки имеют избыточные ресурсы, которые могут направить на кредитование экономики, поскольку доходность депозитных сертификатов меньше стоимости кредитов", - подчеркнул директор департамента финансового контроллинга.
Собственный капитал Национального банка вырос за 2016 год на 71,7 млрд гривен до 194,6 млрд гривен, в основном за счет прибыли.
Как сообщали Українські Новини, в 2015 году НБУ нарастил активы на 47% до 849,3 млрд гривен согласно финальному отчету.
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