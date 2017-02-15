Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В 2016 НБУ нарастил активы на 11% до 940,6 млрд гривен

09:46 15.02.2017 |

Финансы, Экономика

 

В 2016 году активы Национального банка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 января 2017, передают Українські Новини.

"Основным фактором роста активов НБУ было увеличение международных резервов Украины, которые выросли за 2016 на 2,2 млрд долларов, или на 17% и достигли на конец года 15,5 млрд долларов", - отметил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Олег Стринжа.

В то же время активы в гривне в балансе центрального банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд гривен, или на 8% и составили 439 млрд гривен.

По словам Стринжи, объем ценных бумаг в портфеле НБУ уменьшился за 2016 год на 10,1 млрд гривен.

Кроме того, значительно уменьшился объем задолженности банков перед центральным банком: заемщики вернули Национальному банку кредитов рефинансирования на 31,7 млрд гривен в 2016 году.

В то же время объем обязательств НБУ увеличился на 19,6 млрд гривен до 746 млрд гривен.

В частности, объем депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком, уменьшился с начала года на 21,7 млрд гривен и составил 68,2 млрд гривен на конец 2016 года.

"Такой объем ликвидности банков, вложенный в депозитные сертификаты НБУ, свидетельствует, что банки имеют избыточные ресурсы, которые могут направить на кредитование экономики, поскольку доходность депозитных сертификатов меньше стоимости кредитов", - подчеркнул директор департамента финансового контроллинга.

Собственный капитал Национального банка вырос за 2016 год на 71,7 млрд гривен до 194,6 млрд гривен, в основном за счет прибыли.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году НБУ нарастил активы на 47% до 849,3 млрд гривен согласно финальному отчету.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

11:01 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

10:55 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 15.02.2017

10:53 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 14.02.2017

10:47 НБУ про­дал 14 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 480 млн гри­вен

10:20 14 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $23,5 млн до $137,4 млн

09:54 Ка­б­мин на­ме­рен вве­сти обя­за­тель­ное мед­стра­хо­ва­ние с 2019

09:46 В 2016 НБУ на­рас­тил ак­ти­вы на 11% до 940,6 млрд гри­вен

09:32 Мин­фин на аук­ци­о­нах при­влек в гос­бюд­жет 1,74 млрд грн от про­да­жи двух- и трех­лет­них ОВГЗ

08:47 Це­на зо­ло­та за­мед­ли­ла рост 15 фев­ра­ля на ком­мен­та­ри­ях Йел­лен

07:37 Дол­лар до­ро­жа­ет к ми­ро­вым ва­лю­там 15 фев­ра­ля на за­яв­ле­ни­ях Йел­лен от­но­си­тель­но по­вы­ше­ния став­ки

07:33 Бир­жи АТР рас­тут 15 фев­ра­ля по­сле вы­ступ­ле­ния Джанет Йел­лен

07:29 Три клю­че­вых бир­же­вых ин­дек­са США чет­вер­тый день ста­вят ре­кор­ды

14.02 Меж­банк: Под­го­тов­ка к по­сев­ной и на­ло­го­вый пе­ри­од воз­бла­да­ли на рын­ке

14.02 Це­на зо­ло­та за­мед­ли­ла рост 14 фев­ра­ля на "ястребиных" ком­мен­та­ри­ях гла­вы ФРС

14.02 Ин­декс УБ во втор­ник скор­рек­ти­ро­вал­ся вниз, ПФТС не из­ме­нил­ся

• дальше…

11:23 Спрос на тор­го­вую не­дви­жи­мость в Укра­ине про­дол­жа­ет рас­ти - Colliers

10:10 Игорь Би­ло­ус: Ес­ли мы не про­да­дим боль­шин­ство гос­ак­ти­вов в бли­жай­шее вре­мя, то через 5-10 лет это бу­дут или му­зеи, или ру­и­ны

09:54 Ка­б­мин на­ме­рен вве­сти обя­за­тель­ное мед­стра­хо­ва­ние с 2019

09:46 В 2016 НБУ на­рас­тил ак­ти­вы на 11% до 940,6 млрд гри­вен

09:41 Укра­ин­ским аг­ра­ри­ям бу­дут воз­вра­щать 15% сто­и­мо­сти оте­че­ствен­ной сель­хоз­тех­ни­ки

09:32 Мин­фин на аук­ци­о­нах при­влек в гос­бюд­жет 1,74 млрд грн от про­да­жи двух- и трех­лет­них ОВГЗ

08:47 Це­на зо­ло­та за­мед­ли­ла рост 15 фев­ра­ля на ком­мен­та­ри­ях Йел­лен

08:22 ВТО взя­лась за тран­зит­ную вой­ну Укра­и­ны и РФ: по­че­му это станет пре­це­ден­том для все­го ми­ра

08:06 Це­ны на нефть сни­жа­ют­ся 15 фев­ра­ля на дан­ных о ро­сте ее за­па­сов в США

08:00 Ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та Ка­на­ды ра­ти­фи­ци­ро­ва­ла со­гла­ше­ние о ЗСТ с Укра­и­ной

• дальше…

08:33 Ин­дия за­пу­сти­ла в кос­мос сра­зу 104 спут­ни­ка

08:22 ВТО взя­лась за тран­зит­ную вой­ну Укра­и­ны и РФ: по­че­му это станет пре­це­ден­том для все­го ми­ра

07:50 NYT узна­ла о вво­де Рос­си­ей в экс­плу­а­та­цию за­пре­щен­ных кры­ла­тых ра­кет

14.02 От­став­ка Флин­на - тя­же­лое по­ра­же­ние для Трам­па

14.02 Трамп рас­счи­ты­ва­ет, что Рос­сия зай­мет­ся "де­эс­ка­ла­ци­ей в Украине" и "вернет Крым" - Бе­лый дом

14.02 Мин­фин США: По­ли­ти­ка санк­ций про­тив Рос­сии оста­ет­ся в си­ле

14.02 ФРС на­ме­ре­на скор­рек­ти­ро­вать ДКП, ес­ли ди­на­ми­ка ро­ста эко­но­ми­ки США со­хра­нит­ся - Йел­лен

14.02 Удаст­ся ли Трам­пу пе­ре­смот­реть за­кон Додда - Фран­ка?

14.02 Goldman: ме­ры Трам­па за­мед­лят рост ми­ро­вой эко­но­ми­ки

14.02 Пре­зи­дент Мол­да­вии До­дон: Мне им­по­ни­ру­ет Лу­ка­шен­ко

14.02 США на­зна­чен но­вый со­вет­ник Трам­па по нац­без­опас­но­сти по­сле ухо­да за­по­до­зрен­но­го в кон­так­тах с РФ Флин­на

14.02 Экс-гла­ве ЦБ Ис­па­нии предъ­яви­ли об­ви­не­ния в свя­зи с IPO бан­ка Bankia

14.02 В Ва­шинг­тоне со­сто­я­лась пер­вая офи­ци­аль­ная встре­ча Трам­па и Трю­до

14.02 США вве­ли санк­ции про­тив ви­це-пре­зи­ден­та Ве­не­су­э­лы

14.02 Май­кл Флинн ушел в от­став­ку с по­ста со­вет­ни­ка Трам­па

• дальше…

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

02.02 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты изу­ча­ют во­про­сы за­вер­ше­ния стро­и­тель­ства По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

02.02 Ре­фор­ми­ро­ва­ние экс­трен­ной ме­ди­ци­ны в Укра­ине про­длит­ся пять лет

01.02 Мет­ро на Ви­но­гра­дарь обе­ща­ют по­стро­ить к 2019 го­ду

01.02 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

01.02 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

30.01 "Киевстар" пред­ло­жил "Vodafone Украина" и lifecell про­фи­нан­си­ро­вать в склад­чи­ну за­пуск 3G в сто­лич­ном мет­ро

27.01 Сред­не­го­до­вая за­гру­жен­ность го­сти­ниц Ки­е­ва в 2016г уве­ли­чи­лась до 40% - JLL

27.01 По­се­ща­е­мость тор­го­вых цен­тров Ки­е­ва в де­каб­ре вы­рос­ла на 6,7% - UTG

27.01 Ки­ев­ля­нам пред­ло­жи­ли ре­струк­ту­ри­зи­ро­вать дол­ги за услу­ги ЖКХ

27.01 В Укра­ине с 1 ян­ва­ря все кан­ди­да­ты на долж­но­сти гос­служ­бы долж­ны по­да­вать е-де­кла­ра­ции

26.01 В Ки­е­ве уста­но­ви­ли 3700 ка­мер ви­део­на­блю­де­ния, еще 4000 - в про­цес­се

• дальше…

14.02 Трамп рас­счи­ты­ва­ет, что Рос­сия зай­мет­ся "де­эс­ка­ла­ци­ей в Украине" и "вернет Крым" - Бе­лый дом

14.02 Мин­фин США: По­ли­ти­ка санк­ций про­тив Рос­сии оста­ет­ся в си­ле

14.02 За­чем При­ле­пи­ну сла­ва Ги­ви и Мо­то­ро­лы

14.02 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. Бо­е­ви­ки пы­та­ют­ся от­бро­сить ВСУ от Пи­куз

14.02 Ко­рот­кая па­мять. Се­мен­чен­ко за­был, за­чем бло­ки­ру­ет Дон­басс

13.02 Как Ти­мо­шен­ко до­ка­зы­ва­ет, что она "го­стья из прошлого"

13.02 По­че­му "рус­ский мир" мо­би­ли­зо­вал ре­зер­вы на Дон­бас­се

13.02 Что да­ет успеш­ная опе­ра­ция ВСУ под Ав­де­ев­кой

13.02 Пу­тин меч­та­ет вве­сти на Дон­басс бу­ря­тов под ви­дом ка­за­хов

10.02 Ти­мо­шен­ко на­ча­ла тре­тью про­валь­ную вой­ну

10.02 Яси­но­ват­ская раз­вяз­ка. Ко­гда воз­об­но­вят­ся бои под До­нец­ком

10.02 Укра­и­на и Тур­ция на­ме­ре­ны до­го­во­рить­ся о вза­им­ном по­се­ще­нии по внут­рен­ним пас­пор­там

10.02 Без­ви­зо­вый ре­жим с ЕС бу­дет предо­став­лен Укра­ине до ле­та - Юн­кер

10.02 Од­ним из по­след­ствий "пол­зу­че­го наступления" ста­ло то, что Во­ору­жен­ные си­лы Укра­и­ны по­до­шли к До­нец­ку вплот­ную

09.02 Ко­гда "взорвется" си­ту­а­ция под Ма­ри­у­по­лем

• дальше…

09:03 В Ду­бае го­то­вят­ся за­пу­стить пас­са­жир­ский бес­пи­лот­ный ле­та­тель­ный ап­па­рат

08:33 Ин­дия за­пу­сти­ла в кос­мос сра­зу 104 спут­ни­ка

14.02 По­ка­зан ди­зайн но­вых бо­ли­дов Фор­му­лы Е

14.02 Экс­пер­ты пред­ло­жи­ли вве­сти стра­хов­ку от ви­ру­сов-вы­мо­га­те­лей

14.02 Apple за­ня­ла чет­вер­тое ме­сто в рей­тин­ге са­мых ин­но­ва­ци­он­ных ком­па­ний, усту­пив Amazon, Google и Uber

14.02 Пер­вый в ми­ре се­рий­ный ле­та­ю­щий ав­то­мо­биль оце­ни­ли в пол­мил­ли­о­на ев­ро

14.02 Apple при­со­еди­ни­лась к кон­сор­ци­у­му Wireless Power Consortium, про­дви­га­ю­ще­му тех­но­ло­гию бес­про­вод­ной за­ряд­ки Qi

13.02 Лан­до­ле Mercedes-Maybach G-клас­са вый­дет огра­ни­чен­ным ти­ра­жом

13.02 Ки­тай от­кро­ет в стране 800 тыс. "электрозаправок" до 2018 го­да

10.02 Ма­не­ке­ны для краш-те­стов ста­нут стар­ше и тол­ще

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

10.02 Ан­ти­ви­ру­сы и меж­се­те­вые экра­ны вли­я­ют на без­опас­ность HTTPS

10.02 Пер­вый элек­тро­кар Volvo по­явит­ся через два го­да

10.02 Се­рий­ный вы­пуск смарт­фо­нов Samsung со сги­ба­ю­щи­ми­ся дис­пле­я­ми нач­нет­ся в этом го­ду

10.02 Из ма­га­зи­на Google Play Store вско­ре ис­чезнет огром­ное ко­ли­че­ство при­ло­же­ний

• дальше…

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Игорь Би­ло­ус: Ес­ли мы не про­да­дим боль­шин­ство гос­ак­ти­вов в бли­жай­шее вре­мя, то через 5-10 лет это бу­дут или му­зеи, или ру­и­ны

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно