Посол в Канаде Андрей Шевченко заявляет о ратификации Палатой общин (нижняя палата парламента) соглашения о зоне свободной торговле с Украиной.

Об этом Шевченко сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Палата общин Канады ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной! Это больше, чем торговый договор, - знак солидарности и поддержки! Поздравляю", - написал посол.

Также Шевченко отметил, что для завершения процедуры ратификации необходимо решение Сената и подпись генерал-губернатора.

Согласно сообщению министра общественной безопасности Канады Ральфа Гудейла в Twitter, решение о ратификации было принято большинством голосов.

Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли рассчитывает на увеличение в 10 раз до 200-300 млн долларов экспорта Украины в Канаду до 2022 года.

Украина ожидает ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой в феврале-марте.

11 июля 2016 года Украина и Канада договорились о создании ЗСТ.