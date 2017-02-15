Финансовые новости
- |
- 15.02.17
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной
08:00 15.02.2017 |
Посол в Канаде Андрей Шевченко заявляет о ратификации Палатой общин (нижняя палата парламента) соглашения о зоне свободной торговле с Украиной.
Об этом Шевченко сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
"Палата общин Канады ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной! Это больше, чем торговый договор, - знак солидарности и поддержки! Поздравляю", - написал посол.
Также Шевченко отметил, что для завершения процедуры ратификации необходимо решение Сената и подпись генерал-губернатора.
Согласно сообщению министра общественной безопасности Канады Ральфа Гудейла в Twitter, решение о ратификации было принято большинством голосов.
Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли рассчитывает на увеличение в 10 раз до 200-300 млн долларов экспорта Украины в Канаду до 2022 года.
Украина ожидает ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой в феврале-марте.
11 июля 2016 года Украина и Канада договорились о создании ЗСТ.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Игорь Билоус: Если мы не продадим большинство госактивов в ближайшее время, то через 5-10 лет это будут или музеи, или руины
Игорь Билоус в интервью УНИАН рассказал о причинах конфликта с премьер-министром, о переговорах с Дмитрием Фирташем по долгу Одесского припортового завода, и о том, что будет с украинскими госактивами, если не запустить в ближайшее время массовую приватизацию.
ТОП-НОВОСТИ
|В 2016 НБУ нарастил активы на 11% до 940,6 млрд гривен
Основным фактором роста активов НБУ было увеличение международных резервов Украины, которые выросли за 2016 на 2,2 млрд долларов, или на 17%. В то же время активы в гривне в балансе центрального банка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд гривен, или на 8%.
|ВТО взялась за транзитную войну Украины и РФ: почему это станет прецедентом для всего мира
Россия свои действия объясняет "защитой по соображениям безопасности". Это - прямая ссылка на ст. XXI ГАТТ ВТО "Исключения по соображениям безопасности". До сих пор в ВТО не использовали эту лазейку. Именно потому эта норма остается "серой зоной" законодательства организации.
|Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной
|Трамп рассчитывает, что Россия займется "деэскалацией в Украине" и "вернет Крым" - Белый дом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зачем Прилепину слава Гиви и Моторолы
|В 2016 положительное сальдо внешней торговли составило $0,3 млрд
В 2016 году внешнеторговый оборот составил 63 414,5 млн долларов, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 346,7 млн долларов, или на 0,4%. В том числе объем торговли со странами СНГ составил 13 347,2 млн долларов, уменьшившись на 3 550,6 млн долларов, или на 15,7% по сравнению с 2015 годом.
|Мариупольское направление. Боевики пытаются отбросить ВСУ от Пикуз
|Короткая память. Семенченко забыл, зачем блокирует Донбасс
|Гройсман оценивает рост ВВП 2,2% в 2016
|Новые ракеты для армии. В ВСУ будут комплексы, круче чем "Стингер"
Это интересно
|15 самых глупых налогов в мире
|Ландоле Mercedes-Maybach G-класса выйдет ограниченным тиражом
|Китай откроет в стране 800 тыс. "электрозаправок" до 2018 года
|Манекены для краш-тестов станут старше и толще
|Хотите зарабатывать больше? Работайте меньше
|Антивирусы и межсетевые экраны влияют на безопасность HTTPS
|Первый электрокар Volvo появится через два года