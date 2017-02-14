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Топливно-энергетический комплекс
Минфин США: Политика санкций против России остается в силе
21:17 14.02.2017 |
Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что существующая политика санкций против РФ остается в силе.
"Наши текущие санкционные программы остаются в силе. Я бы сказал, что санкции - это важный инструмент, который мы продолжим рассматривать в отношении разных стран", - заявил Мнучин во вторник журналистам, отвечая на вопрос о политике в отношении РФ.
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"Наши текущие санкционные программы остаются в силе. Я бы сказал, что санкции - это важный инструмент, который мы продолжим рассматривать в отношении разных стран", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин во вторник журналистам, отвечая на вопрос о политике в отношении РФ.
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