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Зачем Прилепину слава Гиви и Моторолы
18:12 14.02.2017 |
Эпохальное интервью Захара Прилепина КП, как, собственно, и само его решение о переезде на оккупированную часть Донбасса и присоединении к российско-оккупационным войскам, носит какой-то чрезмерный привкус театральщины.
Более того, нельзя исключать, что конечным потребителем этого продукта должны быть отнюдь не украинцы, которых, как можно было бы предположить, речами этого писателя кто-то хотел запугать.
Перед нами все же не космист Александр Проханов, специалист по длинным предложениям, практически лишенным лексического значения. А достаточно образованный человек со светлой головой, простым ходом мысли и четкими формулировками. Можно, конечно, считать его взгляды нацистскими, но подозревать в маразме мужчину все же сложно. Тем более, если учитывать последовательность в убеждениях и поступках. Эдакий Эдуард Лимонов тридцатилетней давности.
Кажется, все эти сентенции, дескать, "до Киева и Львова дойдем, нам нужна вся Украина" - исключительно попытка выдать желаемое за действительное. То есть, хотеть то он хочет, безусловно, но, кажется, вряд ли Прилепин верит в такую возможность. Более того, в это, скорее всего, не верит даже и простой персонаж - номинальный главарь "ДНР" Александр Захарченко, который заявлял несколько месяцев ранее о намерениях "взять" Киев и Великобританию в придачу - в интервью тому же Прилепину. Конечно, интеллектуальный уровень этого товарища далек от совершенства, но совсем не замечать "успехов" завоеваний "Новороссии" тоже нельзя. Тогда, зачем, спрашивается, они это несут, выставляя себя клоунами?
Хотя, собственно, на роли клоунов их и брали. Раньше яркими представителями профессии были Моторола и Гиви, ликвидации которых у Захара вызвали приступы ярости, и вот как минимум одну вакансию пришлось заполнить. Это произошло через несколько дней после громкого "полета шмеля". Совпадение? Не думаем.
Как бы там ни было, но нового и уже хорошо раскрученного медийного персонажа долго искать не пришлось. Тем более, что Прилепин уже много раз бывал на Донбассе, его знает местная братва, и российские леватствующие и правые пассионарии. Без особого, правда, шума.
Среди борцов за денежные знаки наблюдается явный отток в количестве желающих стать пушечным мясом в условиях "унизительного Минска" и массовой гибели "героев Новороссии".
В рядах же идейных русскомировцев, желающих стройными рядами шагать за Путиным, за последние три года буйным цветом расцвело разочарование. Мол, оказался наш отец не отцом, а сукой. Царь ненастоящий! Так, может, ату его уже?
Вот этой потенциальной возможности того, что экстремалы, которые уже подсели на имперскую иглу, а некоторые еще и крови вкусили, бросятся бить Ротенбергов и спасать Россию в условиях усиления "денег нет", в Кремле, кажется, и боятся. Поэтому - на Донбасс все, на Донбасс. Есть еще у нас дома дела. Сейчас вас Прилепин обнадежит и мотивирует, как он это умеет. А там уже ... не жалея живота своего. Мы русские - с нами Бог!
В противном же случае - дело идет к большой войне.
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