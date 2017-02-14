В 2016 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 490,9 млн долларов по сравнению с 2015 годом и составило 337,3 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, в 2016 году внешнеторговый оборот составил 63 414,5 млн долларов, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 346,7 млн долларов, или на 0,4%.

В том числе объем торговли со странами СНГ составил 13 347,2 млн долларов, уменьшившись на 3 550,6 млн долларов, или на 15,7% по сравнению с 2015 годом.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 422,4 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2015 года и составило 654,1 млн долларов.

В 2015 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось на 708,3 млн долларов по сравнению с 2014 годом и составило 4 064,5 млн долларов.

Внешнеторговый баланс, млн долларов *1:



Экспорт Импорт Сальдо

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Всего (товары и услуги) *2 44885,4 46804,2 44548,1 42976,0 337,3 3828,2 - страны СНГ 9665,6 11335,9 9387,5 11267,8 278,1 68,1 - другие страны 35219,8 35468,3 35160,6 31708,2 59,2 3760,1 - в том числе страны ЕС 15781,9 15339,5 19471,2 18075,9 3689,3 2736,4 Товары 36362,8 38127,1 39248,6 37516,4 2885,8 610,7 - страны СНГ 6030,5 7806,1 8563,8 10485,5 2533,3 2679,4 - другие страны 30332,3 30321,0 30684,8 27030,9 352,5 3290,1 - в том числе страны ЕС 13497,7 13015,2 17138,2 15330,2 3640,5 2315,0 Услуги 9631,4 9736,6 5304,7 5523,0 4326,7 4213,6 - страны СНГ 3642,1 3544,8 824,5 839,6 2817,6 2705,2 - другие страны 5989,3 6191,8 4480,2 4683,4 1509,1 1508,4 - в том числе страны ЕС 2950,9 2927,9 2336,7 2750,1 614,2 177,8

1 - Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

2 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.