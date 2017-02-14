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В 2016 положительное сальдо внешней торговли составило $0,3 млрд
16:50 14.02.2017 |
В 2016 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 490,9 млн долларов по сравнению с 2015 годом и составило 337,3 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, в 2016 году внешнеторговый оборот составил 63 414,5 млн долларов, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 346,7 млн долларов, или на 0,4%.
В том числе объем торговли со странами СНГ составил 13 347,2 млн долларов, уменьшившись на 3 550,6 млн долларов, или на 15,7% по сравнению с 2015 годом.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 422,4 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2015 года и составило 654,1 млн долларов.
В 2015 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось на 708,3 млн долларов по сравнению с 2014 годом и составило 4 064,5 млн долларов.
Внешнеторговый баланс, млн долларов *1:
Экспорт
Импорт
Сальдо
|2016
|2015
|2016
|2015
|2016
|2015
|Всего (товары и услуги) *2
|44885,4
|46804,2
|44548,1
|42976,0
|337,3
|3828,2
|- страны СНГ
|9665,6
|11335,9
|9387,5
|11267,8
|278,1
|68,1
|- другие страны
|35219,8
|35468,3
|35160,6
|31708,2
|59,2
|3760,1
|- в том числе страны ЕС
|15781,9
|15339,5
|19471,2
|18075,9
|3689,3
|2736,4
|Товары
|36362,8
|38127,1
|39248,6
|37516,4
|2885,8
|610,7
|- страны СНГ
|6030,5
|7806,1
|8563,8
|10485,5
|2533,3
|2679,4
|- другие страны
|30332,3
|30321,0
|30684,8
|27030,9
|352,5
|3290,1
|- в том числе страны ЕС
|13497,7
|13015,2
|17138,2
|15330,2
|3640,5
|2315,0
|Услуги
|9631,4
|9736,6
|5304,7
|5523,0
|4326,7
|4213,6
|- страны СНГ
|3642,1
|3544,8
|824,5
|839,6
|2817,6
|2705,2
|- другие страны
|5989,3
|6191,8
|4480,2
|4683,4
|1509,1
|1508,4
|- в том числе страны ЕС
|2950,9
|2927,9
|2336,7
|2750,1
|614,2
|177,8
1 - Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
2 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.
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