Относительное затишье на линии фронта после недавнего обострения характеризуется попытками террористов отбросить ВСУ с позиций, которые наша армия заняла в ходе последних боев.

После обострения и активных боевых действий в конце января, начале февраля, которые стали следствием ползучего наступления ВСУ на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях, сегодня можно констатировать возврат к тактике позиционных боев.

В ВСУ проходит ротация по всей линии фронта, а боевики перегруппировываются, возводят оборонительные сооружения, обустраивают огневые точки.

На Мариупольском направлении, где наша армия вплотную подошла к Пикузам (бывшее Коминтерново), а также высоте "Дерзкая", которая является ключевым пунктом боевиков на линии обороны Азов (бывшее Дзержинское) - Саханка, пока продолжаются бои, но без продвижения вперед. Вполне возможно, что наша армия остановилась именно из-за ротации - у "морпехов" внутренняя ротация, которая характеризуется сменой батальонов на передовой. А мотопехотные бригады полностью меняются на новые.

Расстояние между нашими позициями и вражескими на высоте "Дерзкая" составляет около 100 метров. Пикузы практически взяты в полукольцо. Наши силы смогли окопаться вблизи населенного пункта несмотря на промерзшую и каменистую степь, взять под огневой контроль окрестности. Враг продолжает воевать малыми группами, до взвода включительно. Используют стрелковое оружие, 82-мм и 120-мм минометы, а также стреляют из 122-мм артиллерии. Продолжается также и снайперская война. За последние сутки из 122-миллиметровой артиллерии, танков, БМП и БТР оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку, Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединское, Богдановку, Павлополь, Широкино. Также по Широкино вели огонь БМП и снайпер, был ранен наш военный.

После обстрелов в начале февраля окрестностей Мариуполя - Сартаны из "Градов", пока сообщений об использовании боевиками реактивной артиллерии не поступает. Но важно понимать, что враг готовит ударную группировку с десятками танков и БМП в районе Новоазовска, куда переброшены дополнительные силы из Донецка и Макеевки. По информации координатора "Информационного сопротивления", нардепа Дмитрия Тымчука, в направлении н.п.Крещатицкого (быв. Красноармейское) и Патриотического, а также севернее Новоазовска отмечается появление новых оборудованных артиллерийских позиций оккупантов.

"Противник оборудует для каждой своей батареи сразу несколько огневых позиций, за которыми "кочуют" орудия. Позиции пытаются занимать тайно, преимущественно ночью. После огневых налетов артиллерия меняет позиции, или сразу же выводится на небольшой период времени на территорию РФ для "отстаивания", - написал Тымчук.

В последнее время, кроме позиционных боев, обстрелов из минометов, артиллерии и танков, враг отправляет штурмовые группы, которые сближаются с нашими позициями, вступают в бой с целью отбросить назад "морпехов".

Недавно, в районе Пикуз террористы после минометного обстрела попытались оттеснить боевую охрану ВСУ северо-западнее поселка силами двух мелких пехотных групп по 10-12 человек. Пехота террористов действовала при поддержке огня крупнокалиберных пулеметов. Но боевая охрана ВСУ открыла огонь в ответ и смогла оттеснить боевиков.

Ситуация на Мариупольском направлении такая, что не устраивает обе стороны. Террористам нужно отбросить ВСУ подальше от "Дерзкой" и Пикуз, поскольку наши воины окопались слишком близко и боевики вынуждены постоянно отбивать наши атаки.

ВСУ также должны продвигаться вперед, потому что испытывают постоянное давление и огонь террористов из тех самых Пикуз. И для дальнейшего прорыва линии обороны врага необходимо отбить "Дерзкую", а также перейти в наступление со стороны Верхнешироковского (бывший Октябрь). Однако, как уже было сказано, сейчас идет ротация, а во время нее главное - удержать уже существующие позиции.

Стоит понимать, что на Мариупольском направлении важным фактором является погода. Пока степь промерзшая - это дает возможность относительно свободно передвигаться бронетехнике. С наступлением весны и тепла все вокруг превратится в грязь, что затруднит продвижение как ВСУ, так и врага до того момента, пока земля не высохнет. Поэтому, скорее всего, ситуация обострится ближе к концу февраля. Пойдут ли наши воины в наступление - покажет только время.



