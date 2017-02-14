Виталий Дяченко, Деловая столица

Семен Семенченко, Егор Соболев и другие адепты блокирования неустанно повторяют свои мантры о преступности и аморальности всякой торговли с оккупированными территориями, и, нужно отдать им должное, этот простой посыл находит своего благодарного и внемлющего слушателя.

За всеми этими пылкими дискуссиями все, в том числе и участники самих дискуссий, как-то совсем быстро забыли, какую именно цель блокады декларировали ее организаторы в самом начале этой акции, в декабре прошлого года.

А было вот что. 16 декабря 2016 г. группа ветеранов АТО заявила о создании штаба блокады оккупированных территорий с целью "прекращения контрабандных поставок". А не поставок стратегически важных грузов для Украины. Подчеркнем, именно такую формулировку - "контрабандные поставки" - использовали организаторы блокады в самом ее начале. При этом террористическим республикам был поставлен ультиматум с четкими требованиями - отпустить всех пленных, которых держат в заложниках.

"Мы приняли решение объявить ультиматум господам из террористических так называемых республик. Если в течение семи дней наши бойцы не будут отпущены, обменены, мы начинаем повсеместную блокаду железнодорожных и автомобильных путей", - заявлял тогда один из командиров "Донбасса" Анатолий Виногродский.

А вот что на следующий день после провозглашения блокады писал ее главный идеолог Семенченко: "В 2016-м ветераны поставили ультиматум российским наемникам и готовятся возобновить битву за здоровье Донецка и Луганска. И чтобы наших хлопцев выпустили из плена. Кто хочет помочь хлопцам или присоединиться, может подписаться на странице Штаба блокады торговли с оккупированными территориями".

С тех пор прошло чуть меньше двух месяцев, дело блокадников раскрутилось до всеукраинского масштаба, а вот о своей главной цели - освобождении пленных - организаторы блокады уже не вспоминают. И не потому, что всех ее участников неожиданно одолели провалы в памяти. Дело в том, что реальной целью блокады было, разумеется, вовсе не освобождение наших пленных, а политический перформанс, как бы цинично это не звучало.

Тем более что практически все эксперты еще в самом начале акции вполне обоснованно сомневались, что, блокируя Донбасс, можно вынудить террористов отпустить пленных. Да и сами участники блокады не могли этого не понимать. Так что достаточно быстро блокада была переориентирована на более абстрактную и долгоиграющую цель - остановка "торговли на крови". Тем более что вопрос обмена пленных, после того как Надежда Савченко несколько снизила свою активность на этом поприще, снова ушел в информационную тень.

Также нельзя не отметить, что "блокадники" отступили от своего в целом правильного тезиса остановки контрабанды к тезису перекрытия движения через линию разграничения всех товаров вообще, в том числе и стратегически важного сырья, и продукции "разделенного войной" единого металлургического цикла.

Такая радикальная постановка вопроса, собственно, и обеспечила политической акции "Самопомочі" максимально широкий общественный резонанс вкупе с рисками нанести государству серьезный вред. Однако последнее для пиар-акции "блокадников" лишь побочный продукт на пути достижения личных политических целей.