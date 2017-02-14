Премьер-министр Владимир Гройсман оценивает рост ВВП в 2016 году на уровне 2,2% по сравнению с 2015 годом.

Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Очень известные агентства нам прогнозировали 0,5% или 1%. В конце концов мы вышли на 2,2%, что значительно превысило все показатели", - сказал Гройсман.

Он выразил уверенность, что в 2017 году есть потенциал для большего роста экономики.

Гройсман добавил, что рост экономики позволит правительству увеличить социальные стандарты.

Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет на 2016 год предусматривал рост ВВП 2% при инфляции 12%.

По данным Государственной службы статистики в 4 квартале 2016 года ВВП повысился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В 2015 году ВВП снизился на 9,9% по сравнению с 2014 годом.