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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гройсман оценивает рост ВВП 2,2% в 2016

12:00 14.02.2017 |

Экономика

 

Премьер-министр Владимир Гройсман оценивает рост ВВП в 2016 году на уровне 2,2% по сравнению с 2015 годом.

Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Очень известные агентства нам прогнозировали 0,5% или 1%. В конце концов мы вышли на 2,2%, что значительно превысило все показатели", - сказал Гройсман.

Он выразил уверенность, что в 2017 году есть потенциал для большего роста экономики.

Гройсман добавил, что рост экономики позволит правительству увеличить социальные стандарты.

Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет на 2016 год предусматривал рост ВВП 2% при инфляции 12%.

По данным Государственной службы статистики в 4 квартале 2016 года ВВП повысился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В 2015 году ВВП снизился на 9,9% по сравнению с 2014 годом.
По материалам: Українські Новини
 

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