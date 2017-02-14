Новые разработки отечественного ВПК будут способны существенно усилить наши ПВО, а также воздушные силы уже в ближайшее время.

Перевооружение Воздушных Сил хоть и неспешными темпами, но продолжается. С начала года по крайней мере две новости внушают определенный оптимизм.

Сначала "Укроборонпром" заявил о принятии на вооружение "новой" 57-мм неуправляемой ракеты С-5. Правда, тут можно говорить лишь о замене пороховых зарядов на старых советских снарядах, но для нашей промышленности это большой прорыв. Так как советские запасы этих НУРСов уже практически исчерпаны, ведь именно С-5 и С-8 были основным оружием вертолетчиков и штурмовиков в ходе войны на Донбассе, а пополнять запасы не откуда. Поэтому это крайне важный момент для поддержания Воздушных Сил в боеготовом состоянии.

Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", которое не один десяток лет работает над созданием топлива для ракетных двигателей, разработало для этих ракет новое топливо, реально повышающее их дальность применения, а значит и боевые возможности штурмовой авиации.

И буквально на днях Казенное предприятие специального приборостроения (КПСП) "Арсенал" совместно с ГАХК "Артем" заявило о готовности начать производство модернизированных ракет типа Р-27 и Р-73. Тут стоит отметить, что "Арсенал" осуществляет производство головок самонаведения (ГСН) для этих ракет, которые являются основным оружием истребителей МиГ-29 и Су-27 (и их модификаций).

После распада СССР производство ГСН так и осталось в Украине и весь период независимости все экспортные контракты России на поставки этих ракет в комплекте с партиями самолетов по всему миру обеспечивалось именно нашими предприятиями. Расцвет экспорта был в "нулевых" - так, по неполным данным только за 2002 - 2006 гг. реализовала зарубежным заказчикам 1343 единиц Р-27. Причем основным заказчиком выступали китайские военные.

Тогда же КНР обратила внимание и на производство ГСН на "Арсенале". На китайские деньги было создано специальное конструкторское бюро, которое занялось разработкой новых ГСН. Причем сразу по нескольким направлениям. Наши специалисты ездили в Поднебесную преподавать на год - два, было вывезено большое количество документации.

Конкретных итогов данной работы и вложенных средств знает только заказчик, но из открытых источников известны направления работы - модернизация ракет Р-27 и Р-73, модернизация ПЗРК "Стрела" и "Игла", а также разработка ГСН для новой ракеты класса "воздух - поверхность". Что было еще - неизвестно.

Кроме покупки собственно ракет - только в 2006 г. из Украины было поставлено 590 шт. Р-27 - проводилась и модернизация путем замены ГСН. Так на свет появилась головки самонаведения, сейчас известные у нас как ИЗЗ-12 для Р-73 и А3-10 для Р-27Т (китайское обозначение неизвестно). Так, характеристики И33-12 в числе прочего позволяют в полтора раза увеличить дальность захвата воздушной цели. Впечатляющими являются и характеристики А3-10 - в частности с 18 до 30 км увеличивается дальность действия ракеты по типовой цели (по советским еще традициям это истребитель F-15).

На каких условиях проводились работы опять таки неизвестно, но если сейчас "Арсенал" заявил о начале модернизации ракет для собственных Воздушных Сил, то вполне вероятно, что китайцы не владеют полной собственностью на наши разработки. Косвенно это подтверждает и тот факт, что в план развития ПВО Украины присутствует и такая себе программа модернизации ПЗРК "Игла" и ПЗРК "Стрела-2М" под заводским индексом "336-24".

И тут за основу модернизации комплекса взята новая инфракрасная головка самонаведения, которая "вдруг" появилась в ЦКБ "Арсенал". Ожидается, что новый комплекс по целому ряду параметров будет превосходить такой комплекс как "Стингер".

Причем уже известно, что для ракет этих ПЗРК разработано новое твердое топливо разработки все того же "Павлоградского химического завода". Ведутся уже войсковые испытания пусковых комплексов, которые объединены в блоки по 4-6-8 штук и могут устанавливаться на колесной бронетехнике. Учитывая, что в этом случае ограничение по массе для отдельной пусковой установки уже не будет иметь такого критического значения, как для переносного комплекса, дальность ракет может быть увеличена за счет установки более мощного двигателя.

Таким образом, при условии налаживания серийной сборки, Украина сможет заполнить тот вакуум, который образовался в украинской армии в сегменте войсковых ПВО малой дальности, а также значительно усилить возможности истребительного компонента Воздушных Сил.

А там глядишь можем вскоре увидеть корректируемые авиабомбы или управляемые ракеты класса "воздух-поверхность". Кто знает чего придумали украинские ученые за китайские деньги за последние пятнадцать лет...