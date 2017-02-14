В октябре-декабре 2016 года реальный валовой внутренний продукт, по оперативным данным, повысился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

ВВП в четвертом квартале прошлого года в сравнении с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,9%, а в сравнении с четвертым кварталом 2015 года - на 4,7%.

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

В 1 квартале ВВП вырос на 0,1%, во втором - на 1,4%, а в третьем - на 2,0%.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году реальный валовой внутренний продукт снизился на 9,9% по сравнению с 2014 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 1 979,458 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).