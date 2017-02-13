13 февраля валютный межбанк финишировал с 10-копеечным подорожанием доллара - в рамках 27,30-27,35 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Для многих валютное подорожание оказалось неожиданным, ведь с утра гривна укреплялось и ничто не предвещало такой развязки. Рост спроса на доллар, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, дал о себе знать лишь во второй половине торгов. В итоге Нацбанку пришлось продавать валюту, чтобы выровнять ситуацию на рынке. Не в форме аукциона для всех банков, а для 20-ки уполномоченных финучреждений.

"Межбанковские торги сегодня открывались в спокойном ритме. Первое время безналичные котировки не покидали диапазон 27,12-27,14 грн./$. Ближе к полдню валютный спрос превысил выставленные на продажу объемы валюты, в результате чего котировки демонстрировали рост сначала к 27,15-27,20 грн./$, а к обеду курс доллара достиг уровней 27,20-27,25 грн./$. После обеда ситуация на рынке усугубилась, доллар подорожал до 27,30-27,35 грн./$. В этот момент на межбанк вышел НБУ с продажей долларов через механизм "запроса наилучшего курса". Вмешательство Нацбанка не внесло кардинальные изменения в безналичные торги, которые в итоге финишировали на уровнях 27,30-27,35 грн./$", - детализировал ситуацию Станислав Верхградский.

Неофициально финансисты говорили о том, что НБУ решил сэкономить - только по этой причине не провел полноценный аукцион для всех банков без исключения и не продал рынку больше доллара. И отмечают, что на торгах остался неудовлетворенный спрос. 13 февраля объем долларовой торговли на межбанке сократился с пятничных $333,88 млн. до $227,54 млн.

В тоже время, как оказалось, значительная доля возникшего отложенного спроса не имеет отношения к предприятиям-импортерам, она - банковская. Именно финансисты стали в последнее время самыми активными покупателями доллара, после того как на прошлой неделе Нацбанк увеличил им норматив валютной позиции с 0,1% до 0,5%. По сути банкам позволили в пять раз больше покупать СКВ на собственные нужды.

"Банки уже активно используют последнее нововведение на практике. Одни - покупают валюту для собственных запасов и закрытия короткой позиции, другие - с целью арбитража на межбанке или для перепродажи на наличном рынке. Безусловно, это оказывает дополнительное давление на межбанковские котировки. Еще одним последствием такого разрешения стало наблюдаемое сейчас сужение курсовой маржи между наличным и безналичным рынками", - объяснил UBR.ua Верхградский.

С ним согласились и другие коллеги - они надеются, что это временное явление.

"Нынешний рост спроса отчасти вызван и увеличением лимита покупки банками валюты на межбанке. Но при этом, это скорее первая реакция на послабления. В дальнейшем нынешний небольшой ажиотаж спадет, традиционно будет скорректирована определенная динамика, которая не будет оказывать особого влияния на курс", - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Что дальше

У финансистов нет единого мнения по ключевому вопросу: затянулся ли закупки банками валюты, и нивелируют ли они укрепление гривни, которое валютчики прогнозировали на этой неделе? Напомним, что из-за налогового периода экспортеры должны больше продавать доллара, и выйти к 27,0 грн./$, как прогнозировали многие казначеи до нововведения Нацбанка.

Кто-то до сих пор верит в это, а кто-то - нет.

"Думаю, на этой неделе объемы предложения на рынке будут постепенно увеличиваться, наиболее активных торгов мы ожидаем в четверг-пятницу, 17 февраля. Участникам торгов необходимо будет закрыть сделки и запастись гривной в последние дни уплаты налога на прибыль. Это будет двигать доллар вниз - ближе к 27,0 грн./$", - высказался за оптимистов Куринной.

Но многие уже разуверились в старых прогнозах.

"На наш взгляд, всплеск продаж валюты под уплату налога на прибыль межбанковский рынок вряд ли увидит. Экспортеры уже начали порционно заводить валюту, которая практически бесследно растворяется в текущем повышенном спросе на валюту, особенно после разрешения банкам покупать на собственную позицию в пять раз больше", - высказался за большинство Станислав Верхградский.

Завтра он прогнозирует старт межбанковских торгов на в рамках сегодняшних уровней -27,20-27,35 грн./$.

Более положительно по отношению в гривне настроен Олег Куринной: "14 февраля безналичный курс скорее всего будет держаться в диапазоне 27,10-27,20 грн./$ без каких-либо серьезных изменений и трансформаций".

Что с наличкой

Наличный доллар сегодня не отреагировал на 10-копеечный рост межбанка. Даже наоборот - цена валюты даже просела на 3-5 копеек.

"Наличный рынок вышел на 27,40-27,50 грн./$", - уточнил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

"В виду низкой деловой активности рынок наличного доллара не отреагировал на рост межбанка", - дополнил коллегу Станислав Верхградский.

К тому же многим обменникам сегодня вообще было не до торговли - они закрылись и общались с проверяющими. В первую очередь, это коснулось центральной части Киева, где пункты обмена валюты были закрыты.

"Пошли проверки, и те, у кого не были установлены кассы, просто закрылись. Требования по установке РРО были введены уже достаточно давно, так что до сих пор неясно, почему не все его выполнили. Цена вопроса 25 тыс. грн., и, думаю, что пункты обмена валют в центральной части столицы при их оборотах могут себе позволить такие расходы", - прокомментировал UBR.ua ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.