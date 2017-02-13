Финансовые новости
- |
- 13.02.17
- |
- 22:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Минюст зарегистрировал порядок проверки электронных деклараций
19:53 13.02.2017 |
Министерство юстиции зарегистрировало порядок проверки электронных деклараций чиновников в понедельник, 13 февраля.
Об этом cообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Минюст придерживается своего слова. Как я и обещал, сегодня Минюст зарегистрировал порядок проведения полной проверки электронных деклараций", - написал он.
Указано, что отныне Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет механизм для проверки электронных деклараций и может ее начать.
Также отмечается, что в ближайшее время рабочая группа должна доработать порядок осуществления мониторинга образа жизни чиновников.
Как сообщали Українські Новини, Минюст намерен зарегистрировать порядок проверки электронных деклараций чиновников в понедельник, 13 февраля.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты стали самыми активными покупателями доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Как Тимошенко доказывает, что она "гостья из прошлого"
Тимошенко так жаждет власти, что не замечает новых реалий, она "погрязла" в прошлом, где политические интриги давали ей возможность вечно быть в тренде. Сегодня перед страной и обществом стоят куда более острые вызовы, чем политическая борьба внутри элит и рейтинги.
|Минюст зарегистрировал порядок проверки электронных деклараций
|Почему "русский мир" мобилизовал резервы на Донбассе
|Программу докапитализации на 1/02/17 осталось выполнить 15 из 35 крупнейших банков Украины - НБУ
Программу докапитализации и планы реструктуризации, разработанные по итогам проведенной ранее диагностики, по состоянию на 1 февраля 2017 года выполнили в полном объеме девять банков из 35 крупнейших украинских банков, еще 11 банков изначально в такой докапитализации не нуждались.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что дает успешная операция ВСУ под Авдеевкой
|Путин мечтает ввести на Донбасс бурятов под видом казахов
|Бизнес-климат Украины в 2017 году: тренды и вызовы
|$1 млрд МВФ на подходе – стали известны новые условия для выделения средств
|Ясиноватская развязка. Когда возобновятся бои под Донецком
|Зачем Украине расписывать трехлетний бюджет
Это интересно
|Из магазина Google Play Store вскоре исчезнет огромное количество приложений
|Представлен логотип и утверждено название 5G
|Смартфон LG G6 не получит поддержку платёжной системы LG Pay, так как её запуск отложен на неопределённый срок
|Трейдеры по ошибке скупили акции с похожим на Snapchat названием
|Дизайном BMW займется Кабан
|Стерегущий деньги: Франсиско Фернандес отвечает за сохранность примерно 4 трлн долларов
|SpaceX будет запускать ракеты каждые две-три недели