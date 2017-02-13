После некоторой паузы Россия снова начинает поставлять на украинский Донбасс свежее "пушечное мясо".

В конце 2016 и начале 2017 годов нельзя было не заметить определенное затишье в вопросе поставки Россией на Донбасс новой техники и человеческих ресурсов. Собственно, особой нужды в этом до поры до времени и не было, ведь по данным Минобороны Украины по состоянию на начало 2017 года в Донецкой и Луганской областях находилось 5 тысяч кадровых российских военнослужащих и 35 тысяч боевиков.

Для мелких провокаций на линии разграничения и запугивания прифронтовых городов и этого было вполне достаточно. Однако, события последних недель не только привели к большим потерям со стороны российско-террористических войск, но и изрядно напугали военное командование как обеих "республик", так и их кремлевских кураторов. Ведь Вооруженные силы Украины не только уверенно отражали все атаки боевиков, но и довольно успешно контратаковали, результатом чего стали новые достижения на Светлодарской дуге и в районе Авдеевки.

Да и России в то время было не до украинского Донбасса - война в Сирии находилась в самой горячей фазе, плюс собственные финансовые проблемы накрывали с головой. Разного рода санкции, а также падение цен на нефть на мировом рынке привели к тому, что 1 декабря 2016 года в Резервном фонде оставалось уже всего 31,30 млрд долларов, а 1 января 2017 года и того меньше - 16,03 млрд. Чтобы вы понимали всю глубину глубин: по состоянию на 1 сентября 2014 года Резервный фонд Российской федерации составлял 91,72 млрд долларов...

Однако, судя по статистическим данным, россиянам удалось притормозить падение и даже показать копеечный рост: по состоянию на 1 февраля 2017 года Резервный фонд Российской федерации составлял 16,18 млрд долларов. Видимо, это, а также затухание войны в Сирии с победным для Путина (по его версии, конечно) финалом, придало уверенности российским вождям и они снова взялись за старое.

В итоге все это привело к тому, что ситуация с поддержкой "Л-ДНР" несколько изменилась. Еще в субботу поступила информация от Главного управления разведки Минобороны Украины, что на территории России активизировали работу вербовочные центры так называемых "добровольцев" для дальнейшего направления для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов. Сообщалось, что приоритет отдается тем, кто имеет опыт боевых действий, в частности в Сирии. Отобранный таким образом личный состав отправляют в Ростовскую область для доподготовки и распределения.

А уже сегодня стало известно, что на украинский Донбасс боевикам было переброшено подкрепление. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

По его информации, еще в конце января в район Новоазовска прибыло около 200 военнослужащих из состава войск национальной гвардии России из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия, что на России (судя по всему, бурятоубийственная война получит продолжение). А в период 9-12 февраля через пункт пропуска Изварино на временно оккупированную территорию Луганской области из России было переброшено около 10 ББМ и автобусов с так называемыми "казаками" "атамана Козицина" из состава так называемого "Всевеликого войска донского" (около 300 человек). Также, по данным Тымчука, через Мариновку из России были переброшены 25 танков.

И хотя в начале февраля украинская разведка сообщала, что большинство представителей казацких организаций на России отказываются от участия в боевых действиях на Донбассе, как видим, 300 "добровольцев" наскрести все же удалось.

Кроме этого, по информации опять же Дмитрия Тымчука, боевики на целом ряде участков подтянули к передовой оперативно-тактические резервы из глубины "республик". А именно, в районе Донецка новый усиленный батальон (батальонная тактическая группа БТГ) противника развернут в районе Спартак - Путиловка (в течение 2-х суток кувыркались по 6-8 единиц ББМ, в основном БМП и МТ-ЛБ, опрокидывание шло по железной дороге и Ясиноватскому шоссе через Путиловку и Яковлевку).

Развертывание еще одной БТГ зафиксировано на участке Александровка - Еленовка (в районе Александровки фиксировались колонны по 16-18 единиц автотранспорта и легкой бронетехники, в любом случае за раз велась переброска сил и средств "мотострелковой роты").

Кроме того, в Петровском районе Донецка под видом ротации оккупанты усилили свою тактическую группу как минимум дополнительно ротой с бронетехникой (отмечались как на Жилплощадке, так и на юг от Трудовской в районе улицы Петровского переброски групп оккупантов - по 3-4 грузовика, часто с СПГ, АГС-ами и 82-мм, 120-мм минометами, 2-3 единицы ББМ - чаще всего БМП и МТ-ЛБ).

На юго-запад от Кадиевки (экс Стаханов), за первым эшелоном скрыто развернулся усиленный батальон (БТГ) оккупантов (в треугольнике Калиново - Веселогоровка - Алмазная). В течение прошлых выходных в данный район наблюдались перемещения подразделений ротного уровня - было отмечено передвижение с юга и через Михайловскую развязку - Алчевск 24-25 единиц автотранспорта и бронетехники - БТР-ы и МТ-ЛБ.

Как можно догадаться, такие действия со стороны террористов вполне могут быть вызваны страхом перед тем, что Вооруженные силы Украины могут пойти на прорыв линии фронта. Ведь, давайте будем откровенными, в течение последних двух-трех недель наша армия, в ответ на регулярные обстрелы своих позиций, изрядно потрепала оборону боевиков по всей линии разграничения, нанеся террористам как потери в живой силе и военной технике, так и выбив их из нескольких стратегически важных позиций.

Особенно значительной для террористов является деятельность украинских ДРГ в пределах самого Донецка. Местные страницы в соцсетях в последние недели просто разрываются от панических сообщений о том, как украинские разведчики взрывают склады с боекомплектом и грузовики с живой силой боевиков. Особенно "кошмарят" наши в Петровском районе - самый западный, что почти вплотную прилегает к украинской Марьинки. Собственно, поэтому террористы и усилили его целой ротой с бронетехникой.

Итак, в целом подвод резервов из "тыла" на "передок" содержит в себе определенный позитивный сигнал для нас. Среди прочего это означает, что террористы: а) паникуют; б) не справляются основными силами; в) несут значительные потери.

Что касается возвращения на донбасскую авансцену России, то ее активность, как уже отмечалось, связана с самоуверенностью на основе целого ряда весьма сомнительных факторов. Но самым главным в этой ситуации является то, что администрация нового президента США Дональда Трампа не только не спешит отменять санкции, но и начинает осторожно заявлять, что отменит их только в обмен на возвращение Крыма в состав Украины. Поэтому у нас есть все шансы надеяться на дальнейшее углубление финансового кризиса агрессора, что со временем неизбежно повлияет на уменьшение его присутствия на Донбассе.