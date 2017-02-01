Программу докапитализации и планы реструктуризации, разработанные по итогам проведенной ранее диагностики, по состоянию на 1 февраля 2017 года выполнили в полном объеме девять банков из 35 крупнейших украинских банков, еще 11 банков изначально в такой докапитализации не нуждались, сообщил Национальный банк Украины в понедельник.

Согласно его данным, еще 15 банков продолжают выполнять такую программу, четыре - Фидобанк, "Хрещатик", "Платинум" и Фортуна-банк - выведены с рынка.

Нацбанк констатирует, что из 18 крупнейших банков страны на начало февраля этого года 12 уже полностью удовлетворяют требованиям по капиталу, а в числе следующих 17 таких пока только восемь

В то же время диагностика первой двадцатки была проведена по состоянию на 1 апреля 2015 года, тогда как следующих за ними - на 1 января 2016 года.

НБУ также сообщил, что по результатам проведенной на 1 апреля 2016 года диагностики третьей группы из 21 банка 10-ти из них докапитализация не понадобилась, 11 других предоставили программы докапитализации и планы реструктуризации, но пока никто из них еще не выполнил их в полном объеме.

"Из топ-60 банков, уже прошедших диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался в докапитализации, девять банков по состоянию на начало февраля 2017 выполнили утвержденные НБУ программы докапитализации в полном объеме, четыре банка за невыполнение программ докапитализации признаны неплатежеспособными. 26 банков выполняют взятые на себя обязательства по докапитализации в соответствии с утвержденным графиком", - подытожил регулятор.

Центробанк также уведомил, что с 13 февраля приступил к диагностическому обследованию 37 оставшихся небольших банков и намерен провести его в два этапа - до 1 июня и 1 августа 2017 года.

Как сообщалось, в результаты кризиса и мер Нацбанка по очистке рынка число действующих банков в Украине к настоящему времени сократилось до 93.

