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В январе поступления в сводный бюджет выросли на 60% до 68 млрд гривен
09:50 13.02.2017 |
В январе Государственная фискальная служба перечислила в сводный бюджет 68 млрд гривен, что на 60%, или на 25,5 млрд гривен больше соответствующего периода прошлого года.
Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.
В госбюджет обеспечено перечисление 56 млрд гривен, что на 21,2 млрд гривен больше января 2016 года, а в местные бюджеты - 12,1 млрд гривен, или на 4,3 млрд гривен больше.
Отмечается, что наблюдалась четкая тенденция к перевыполнению планов поступлений платежей в общий фонд госбюджета.
Плановые показатели перевыполнены на 23,8% и составили 48,2 млрд гривен: налоговые платежи перевыполнены на 7 млрд гривен, или на 30,4%; таможенные платежи - на 2,3 млрд гривен, или на 14,2%.
Наибольшее поступление средств обеспечено уплатой НДС (сбор налога вырос в 2,6 раза в сравнении с январем 2016 года до 37,1 млрд гривен).
Как сообщали Українські Новини, по данным Государственной казначейской службы, за январь текущего года государственный бюджет перевыполнен по доходам на 38,7% с профицитом 16,593 млрд гривен.
По состоянию на 1 февраля доходы государственного бюджета составили 59 444,4 млн гривен, тогда как по плану должны быть 42 851,3 млн гривен.
Доходы общего фонда госбюджета составили (сальдо) 56 319,8 млн гривен, который перевыполнен на 41,2% с профицитом 16 429 млн гривен, спецфонд перевыполнен по доходам на 5,5% с профицитом в 163,8 млн гривен.
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