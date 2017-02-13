В результате боев под Авдеевкой ВСУ заняли ряд важных позиций, которые позволяют говорить о возможности дальнейшего продвижения в Ясиноватой и Донецке.

О продвижении ВСУ под Авдеевкой и занятии новых позиций наконец разрешили официально говорить журналистам. Соответствующий сюжет показали "ТСН". Мы же об этом продвижении писали еще на прошлой неделе. Но сегодня стоит дополнительно оценить успехи ВСУ под Авдеевкой.

В результате тяжелых боев с террористами, что начались под Донецком 29 января и вылились в обстрел наших позиций под Авдеевкой и самого города "Градами", крупнокалиберной артиллерией, ВСУ смогли отбить у боевиков ряд позиций и на некоторых направлениях продвинуться вперед.

С потерями (за неделю 10 погибших, 66 раненых) ВСУ отбили опорники террористов "Алмаз-1" и "Алмаз-2" западнее города, которые до сих пор держат,несмотря на все заявления террористов об их возвращении под контроль. Также удалось продвинуться ближе к железной дороге и станции Ясиноватая-2, а также взять под огневой контроль Донецкую фильтровальную станцию и кусок рокадной трассы E50 (Донецк - Горловка).

Наш опорник в лесу, где бойцы 39 батальона отбивают атаки террористов, которые 29 января пытались отодвинуть позиции ВСУ подальше, позволяет держать под огневым контролем Донецкую фильтровальную станцию. До дороги, которая ведет на Ясиноватскую развязку через рынок "Господарь", где обустроены позиции боевиков, от нашего опорника всего 15 метров. В то же время боевикам удалось удержать Ясиноватский блок-пост на развязке и оттуда они до сих пор, несмотря на относительное затишье, обстреливают из минометов позиции ВСУ в Авдеевской промзоне.

Хотя стратегически наша армия заняла важные позиции, без контроля над Ясиноватской развязкой дальнейшее продвижение в направлении Каштанового, Ясиноватой и окраин Донецка будет невозможным. И именно бои за него, вполне возможно, будут в будущем.

Но уже сейчас огневой контроль над ДФС и важным участком трассы Донецк - Горловка, как минимум, усиливает наши позиции в переговорах "нормандской четверки", которые, по информации СМИ, должны состояться 17 февраля в Бонне.

На фоне второй годовщины "Минска-2" бои под Авдеевкой словно продемонстрировали его несостоятельность. Однако сегодня о "Минске-3", или "Бонне-1" говорить не стоит. "Минск-2" устраивает Европу, Россию и, похоже, и нашу сторону. Ибо как минимум он привел к локализации конфликта на ОРДЛО, хоть и ни один из его пунктов не был и не будет соблюден.

В будущем бои под Авдеевкой могут восстановиться, так как ВСУ, так и боевики имеют свои мотивы на этом участке. Нам нужна Ясиноватская развязка, а им - возврат контроля над трассой Донецк-Горловка и утраченными позициями.



