Руслан Весел, Деловая столица

Трагические события прошлой недели под Авдеевкой отвлекли внимание общественности от нескольких заявлений, которые, между тем, могут быть с ними связаны. Они касаются часто поднимаемой темы ввода на Донбасс миротворческого контингента и могут оказаться отражением намерения России переформатировать участие своих вооруженных сил в событиях на востоке Украины.

Некоторые из этих заявлений были сделаны официальными лицами. Так, народный депутат Сергей Тарута предложил Украине воспользоваться своим статусом председателя Совбеза ООН и требовать введения миротворческой миссии в зону АТО.

Законодателя поддержал представитель исполнительной ветви власти - заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев. Комментируя заседание Совбеза ООН от 2 февраля, он заявил, что "в условиях, когда немного буксует идея разворачивания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, что, возможно, эти дебаты снова привлекут внимание к идее украинской стороны о разворачивании миротворческой миссии ООН на Донбассе".

Однако педалирование темы ввода миротворческого контингента на Донбасс чревато и весьма опасными последствиями для Украины. Одно из них сразу же назвал бывший глава СБУ и Секретарь СНБОУ, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук: "Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет свидетельствовать о том, что в Украине внутренний, а не международный конфликт. Миротворцы никогда не вводятся, когда воюют две страны". Также он подчеркнул, что "если даже сейчас Украина инициирует, то реально миротворцы смогут прийти в Украину через полгода". Понятно, что в течение шести месяцев ситуация может кардинально поменяться.

Но поражение в международно-правовой идентификации конфликта может оказаться не самым страшным для Украины. 1 февраля бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава распространил информацию, согласно которой обострение ситуации под Авдеевкой может иметь целью именно введение на Донбасс как бы миротворческого контингента, но "под эгидой СНГ и с мандатом ОБСЕ", состоящего из казахстанских и белорусских солдат под командованием РФ.

Он видит в этом попытку повторить в Украине "абхазский сценарий" середины 90-х, когда на долгое время был заморожен конфликт в этой непризнанной республике. По его мнению, "это позволит снять санкции с Москвы, переложив всю ответственность на фактически мифическую организацию СНГ, и в то же время даст Кремлю возможность сохранить болезненный рычаг давления на Украину".

То есть Россия пытается реализовать сценарий, который она периодически обкатывала и пыталась навязать нам и мировому сообществу начиная еще с 2014 года, с того момента, как провалились планы быстрого создания "Новороссии" от Харькова до Одессы.

Посчитавшие этот сценарий фантастическим сразу же заявили, что Беларусь и Казахстан вряд ли станут ввязываться в подобную авантюру. Но если вспомнить тот же абхазский конфликт, то окажется, что их участие (да и то пассивное) будет нужно лишь на самом первом этапе. Ведь тогда тоже планировалось введение в зону конфликта Коллективных сил по поддержанию мира СНГ, включавших в себя силовиков не только из России, но и Киргизстана, Казахстана и Таджикистана.

"Однако в Абхазию отправились лишь миротворцы из России, и все задачи по поддержанию мира в зонах конфликта в Абхазии и Южной Осетии Россия выполняла в одиночку", - натянуто "огорчаются" абхазские поклонники "русского мира". Вероятно они полагают, что серьезно дестабилизированные во время распада СССР центральноазиатские страны не направили свои контингенты в зоны конфликтов на Южном Кавказе исключительно под давлением Запада. Хотя предположение о том, что Таджикистан, на территории которого в те годы шла настоящая гражданская война (приведшая к тысячам жертв), горел желанием куда-то отправлять своих солдат, выглядит несколько абсурдным. Точно так же, как и современный Казахстан, который в последнее десятилетие столкнулся с серьезной террористической угрозой.

Предположений о том, как Россия собирается использовать соседей по СНГ для легализации своих войск на Донбассе, существует несколько. Наиболее смелые из них допускают, что "коллективные силы" будут изображать те, кто уже раньше выступал в роли "крымской самообороны", а также "шахтеров и трактористов".

Например, казахов будут изображать буряты, а белорусов - псковские десантники (если еще остались). Это тем более вероятно на фоне едва ли не самой серьезной за последние годы ссоры между Москвой и Минском. В то же время, милитаристские приготовления России на беларусском направлении в принципе не исключают и аншлюса Беларуси.

Более реалистичные сценарии предполагают, что Казахстан или Беларусь в решающий момент откажутся от мандата (например, сошлются на внутренние трудности, которые Кремль, кстати, очень легко может им организовать, или скажут, что не успевают подготовить достаточно контингента), передадут его России, и "миротворцы", точно так же, как и в Абхазии, окажутся уже находящимися на месте российскими "ихтамнетами".

Украинские чиновники сразу начали опровергать возможность реализации оглашенного Корчилавой сценария. Мол, Украина не является членом СНГ (только участником, так как устав организации не подписывала), а тем более ее военной составляющей - Организации Договора о коллективной безопасности. А мандат ОБСЕ Кремлю и его сателлитам никто не даст, так как все понимают, что полный контроль России над такой миротворческой операцией недопустим. Но также все понимали, что практически тотальный контроль России над "миротворчеством" в СНГ - это неправильно, так как исключает вмешательство в ситуацию любых других государств. Понимали, но особо ничего не предпринимали ни до нападения российских войск на Грузию в 2008-м, ни после.

Однако они забывают, что России не нужно признание легитимности ее действий. Достаточно только его видимости, "легкого налета" (руководство РФ, к тому же, явно наслаждается демонстративным и ненаказуемым нарушением норм международного права).

Поэтому у Кремля может возникнуть соблазн повторить финты первой половины 90-х, когда Европа больше беспокоилась о войне в намного ближе расположенной Югославии, поэтому не смогла (или не захотела) помешать России "навести порядок" в бывших советских республиках по своему разумению.

Тем более что сейчас роль бывшей Югославии играют Сирия и миграционный кризис в ЕС. А американская администрация пока в переходном состоянии и, как считают эксперты, временно способна только на заявления, но не решительные действия. Подтверждением этих предположений является то, что Запад давно не охлаждал кремлевский пыл серьезными санкциями. Авдеевка показывает, что со старыми россияне уже "пообвыклись".

В этой ситуации увеличение количества "ненаказанных" российских преступлений на Донбассе, вокруг "вышек Бойко", в Крыму и Сирии вполне может в полном соответствии с диалектическим материализмом привести к качественному скачку в попрании международного права. Подкрепленному убежденностью, что страны Запада на него рефлекторно ответят "глубокой обеспокоенностью" и привычно уйдут от жестких мер в страхе "как бы хуже не стало". И стерпят взятие контроля над Донбассом российскими "миротворцами", как стерпели российские контингенты псевдомиротворцев в Грузии и Молдове или захват ими аэропорта в столице Косово в 1999-м г.

Не факт, что у России что-то получится. Однако предыдущая безнаказанность, длительное время без усиления санкций могут спровоцировать на попытку "поставить Запад перед фактом" и показать, "кто в доме хозяин". А это новые жертвы среди защитников Украины.

Хотя есть версия, что на подобный шаг Россию могут подвигнуть больше внутренние, чем внешние причины. Местные донецкие и луганские боевики вместе с пассионарными отпускниками-добровольцами уже, вероятно, утилизированы. А просто так класть кадровую армию не сильно хочется. Не из человеколюбия, конечно ("бабы еще нарожают"), а просто потому, что она нужна и на Кавказе, и на центральноазиатской границе, и на китайской.

Не исключено также, что желание переформатировать свои войска в "миротворцев" у Кремля могло появится и из-за начавшегося роптания. Возможно, перспектива превратиться в тихо зарытого "ихтамнета" прельщает намного меньше российских силовиков, чем требуется для контроля ОРДЛО. Или денег, чтобы затыкать рты семьям погибших, уже не хватает. Потери у них, судя по попыткам атаковать, явно выше наших. А дисциплина, судя по тому, в каком виде "главнокомандующий ДНР" позволяет себе принимать парад - ниже, что влечет обратно пропорциональное число небоевых потерь, о которых вообще не сообщается.

Чем бы ни руководствовалась Москва, Киеву нужно учесть еще одну опасность: не исключено, что и в случае ввода на Донбасс миротворцев не СНГ, а ООН, России может отдать мандат и европейская страна, возглавляемая "полезным идиотом" (да и мало ли какая "женщина с пониженной социальной ответственностью" имеется у Путина на лидеров и высокопоставленных политиков разных стран). Только фейсбук-сообщество "Пятая колонна России в Польше" на примере украинско-польских противоречий вокруг "Волынской трагедии" достаточно аргументированно показывает насколько много у Кремля возможностей создавать провокации, используя и украинских граждан, и граждан стран ЕС.

Поэтому миротворцев можно пускать к нам только из сильных стран, которым Россия не сможет выкрутить руки экономическим шантажом или дестабилизацией ситуации (вспомним о прошлогодней попытке госпереворота в Черногории). В то же время такие страны не должны иметь тесных связей с Россией, как тот же Китай. Понятно, что и Россия будет выставлять свои требования и блокировать введение на Донбасс миротворческого контингента, к примеру, из Великобритании - с этой страной Кремлю очень трудно договориться. Компромиссным решением имеет шанс стать Индия. Москва не сможет высказаться против индийского миротворческого контингента, так как продолжает называть Дели одним из ближайших своих партнеров еще со времен покойного СССР. При этом она старается не сильно информировать своих граждан о том, что Индия уже достаточно давно медленно, но уверенно, дрейфует в сторону Запада. И Россия совсем скоро может уйти с места главного индийского партнера в двух последних сферах взаимодействия - поставках вооружений и атомной энергетике.

Кому-то все вышеизложенное может показаться фантастикой. Но стоит вспомнить, не казалась ли фантастикой в начале марта 2014-го аннексия Крыма? Или летом того же года Иловайский котел? Или захват Дебальцево уже после Минска-2?

Противника нельзя недооценивать. Не стоит забывать, что он столетиями "выкачивал мозги" из подконтрольных территорий, создавая сильные научные школы, мощные аналитические и разведывательные структуры.

То, что они в своих прогнозах по Украине в 2014-м году сильно обмишурились, конечно, повод порадоваться. Но не повод списывать их со счетов. Во-первых, они могли провести работу над ошибками (как своими, так и нашими). Во-вторых, не все нефтегазодоллары разворовываются. Что-то идет и зарубежным консультантам и "полезным идиотам", которые могут серьезно помочь в планировании и проведении спецоперации.

А чем для Украины может обернуться присутствие на Донбассе кремлевских "миротворцев", прекрасно видно на примере Грузии 2008 года. Но, судя по кремлевской пропаганде, эта страна испытала далеко не все из того, что планировал Кремль.

Ведь яркий ее представитель - шеф-редактор сайта "Кремль.орг" Павел Данилин - утверждал тогда, ссылаясь на резолюцию 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г.: "В ночь на 8 августа Тбилиси совершил также агрессию против России. В соответствии со статьей третьей (пункт d) резолюции агрессией является "нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства".

И, мол, коль скоро в Резолюции не упоминается, где именно должно быть совершено такое нападение, то обстрел российского миротворческого контингента 8 августа 2008 года вполне можно таковым считать. Стало быть, Грузия напала на Россию.

Не напоминает ли это сегодняшние высказывания российских политиков и "экспертов", но уже в адрес нашей страны?