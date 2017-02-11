Европейская бизнес ассоциация (EBA) провела встречу, посвященную улучшению бизнес-климата в Украине.

В панельной дискуссии об итогах прошлого года и способности страны адаптироваться к трендам и вызовам 2017-го приняли участие гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала, предправления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, президент EMEA Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук, гендиректор Visa Дмитрий Крепак, директор Сименс Украина Мацей Томаш Зелиньски и партнер SD Capital Владислав Рашкован.

Самое интересное из беседы - в конспекте LIGA.net.

Украина в 2017 году

Томаш Фиала: После двухлетнего падения 2016-й был годом существенного экономического роста. Надеюсь, что 2017 год будет намного лучше. Официальные экономические данные будут доступны лишь в конце февраля. Но мы предполагаем, что показатель ВВП за 2016-й будет выше прогнозируемого примерно на 1,8%. Почему мы пересмотрели прогнозы? В 2016 году в Украину увеличился приток инвестиций, показал рост агропромышленный комплекс (около 6% за год), промышленность (2,4%), строительство (13%), оптовая и розничная торговля (4,9 и 4%), автомобилестроение и производство электроэнергии. Мы предполагаем, что в 2017 году экономика вырастет еще на 2,5%. И это вполне реалистичный прогноз.

Тарас Лукачук: На 2017 год прогнозы по FMCG-сектору осторожно-оптимистичные, но никакого прорыва я не предполагаю. Риск заключается в том, что если сектор будет расти на 5% в год (а в мире развивающиеся рынки растут на 8-12%), то Украина в ближайшие годы выпадет с карты приоритетных для инвесторов рынков. И это реальная угроза.

Владимир Лавренчук: На данный момент нет короткого ответа на вопрос, как ускорить реформы в Украине. Начиная с 2013 года украинские компании несут огромные потери, в том числе и Райффайзен Банк Аваль. Хотя мы и отчитываемся о рекордной прибыли, это не та прибыль, которая может нас удовлетворить в долгосрочной перспективе. Украине необходим стремительный рост всей экономики, а не отдельных сегментов или компаний.

Мацей Томаш Зелиньски: Во второй половине 2016 года можно было наблюдать незначительный рост в моем секторе. Металлургическая промышленность показала некоторый рост. Мы активно сотрудничали с компаниями в энергетике. Кроме того, промышленность продолжает ускоренно внедрять автоматизацию и новые технологии. Я думаю, что производство в Украине и в 2017 году покажет некоторый рост.

О реформах и сотрудничестве с МВФ

Томаш Фиала: Основные задачи для получения четвертого транша от Международного валютного фонда, скорее всего около $1 млрд, Украина выполнила. Четвертый транш мы ожидаем уже в феврале. Он пойдет на пополнение резервов Нацбанка. Также мы ожидаем публикацию обновленного меморандума с МВФ. В новом документе прописаны условия для получения Украиной пятого транша. Основные из них - пенсионная и земельная реформы, либерализация рынка земли и создание системы антикоррупционных судов. Это еще и ключевые маяки для международных инвесторов. Мы надеемся, что в текущем году как минимум часть из этих реформ будет проведена. Хотя в программе МВФ и заложено по четыре транша в год для Украины, больше, чем на два в 2017 году мы не надеемся.

Владислав Рашкован: Делать какие-то прогнозы в украинских реалиях - дело неблагодарное. Я бы больше сконцентрировался на ключевых факторах: начало или продолжение запланированных на 2017 год структурных реформ (пенсионная, земельная реформы и антикоррупционный суд).

Если лежать на печи, ничего не произойдет. Чтобы вылечить экономику страны, правительство должно закатывать рукава и работать. Это не нужно никому, кроме Украины. Важно, чтобы украинский бизнес заставлял руководство страны проводить реформы. Без волшебного пенделя будет очень сложно что-то сделать.

Если в 2017 году нам удастся получить от МВФ $5 млрд и еще $2,5 млрд от других инвесторов, это будет хорошей поддержкой для золотовалютных резервов страны, улучшения инвестиционного климата, стабильного показателя инфляции и курса гривни.

О коррупции в Украине

Томаш Фиала: Украине очень нужна система антикоррупционных судов. Это даст возможность полноценно работать новосозданным в стране антикоррупционным органам - НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре. Главная задача Антикоррупционного суда - существенно снизить уровень коррупции, которая является основным препятствием для привлечения инвестиций в страну.

Дмитрий Крепак: Самая большая проблема Украины - в свободе экономики. В рейтинге экономических свобод Украина на 162-м месте среди 178 стран. Вся проблема в коррупции. Антикоррупционные органы, которые есть в стране, не смогут преодолеть коррупцию, если не будет экономической свободы. А ключевой момент для свободы - доверие между государством и гражданами.

Нам удастся победить коррупцию только в условиях прозрачной и свободной экономической среды.

Владислав Рашкован: Главный фактор, который сдерживает инвестиции в Украину, - коррупция. В стране, где нет наказания за злоупотребления, люди ждут справедливости. Антикоррупционный суд - это дополнение к НАБУ и Антикоррупционному бюро. Если все дела, которые ведутся ими сейчас, будут рассматриваться судами в недореформированной судебной системе, то мы ничего не добьемся. В первую очередь это важно для кредиторов и инвесторов.

О земельной реформе

Томаш Фиала: Украина не может провести земельную реформу с 2004 года. В мире вы не найдете развитых экономик, где нет либерального рынка земли. Сельхозземли в Украине - это самый емкий актив, под который можно привлечь большие инвестиции - как иностранные, так и внутренние. Всем известно, что у украинского бизнеса и населения есть деньги, которые не участвуют в банковском секторе: лежат под матрацами или выведены в офшоры.

Если в следующем году либерализовать рынок земли, это позволит увеличить объем инвестиций в страну на $2-3 млрд. Также это поможет украинской валюте быть более стабильной. Возможный дефицит торгового баланса будет перекрываться за счет стабильного и постоянного прихода инвестиций в земельный рынок. Более комфортно будут себя чувствовать и инвесторы, вкладывая доллары в бизнес, который создает добавленную стоимость в гривне и будет приносить позитивную долларовую доходность.

Владислав Рашкован: Может появиться актив, которого пока нет. Сегодня землю нельзя купить-продать, заложить в банк. Помимо прямых иностранных инвестиций в Украину, либерализация рынка земли будет стимулировать украинцев вытащить деньги из-под матрацев.

О пенсионной реформе

Владислав Рашкован: Пенсионная реформа - это не только проблема старения украинской нации, это проблема большой дыры в госбюджете (около 150 млрд грн) и финансовой системе страны. Чем больше мы будем откладывать с ее проведением, тем больше она будет усугубляться. Если бы мы решились и провели реформу еще в 1993-1994 году, сейчас бы жили совсем в другой системе госфинансов.

О влиянии глобальных рынков на экономику Украины

Томаш Фиала: В 2017 году на украинскую экономику будут влиять как глобальные, так и локальные факторы. Глобальная экономическая среда в основном будет стабильной и умеренно позитивной для Украины. Предположительно рост мировой экономики будет находиться на уровне 2016 года. Позитивный прирост покажет Европейский союз, а экономика США может вырасти благодаря фискальному стимулированию администрации новоизбранного президента страны Дональда Трампа.

О мировой инфляции

Томаш Фиала: Если говорить об инфляции, то за последние несколько лет низких показателей сегодня она немного выросла. Например, в еврозоне в 2016 году она увеличилась примерно на 1%. В 2017 году она будет расти дальше. При этом процентные ставки будут оставаться достаточно низкими, за исключением США, где Федеральная резервная система планирует их поднимать. Это может привести к укреплению доллара. Для Украины, как и для любой страны с развивающейся экономикой, укрепление доллара - не очень хорошая перспектива и будет негативно влиять на курс. Это в свою очередь может привести к девальвации гривни по отношению к доллару и другим валютам и небольшому ускорению инфляции.

В 2016 году потребительская инфляция в Украине была на уровне 12,4%. Половина показателя - рост тарифов, остальные 6% - так называемая текущая инфляция. Мы ожидаем, что к концу 2017 года уровень инфляции будет 8+/-2%.

О резервах Нацбанка и курсе гривни

Томаш Фиала: Национальный банк в 2017 году планирует выкупить с рынка около $1,5 млрд. В прошлом году эта цифра была немного больше. Так как мы недостаточно ритмично получаем транши МВФ (в 2016 году получили только один), Нацбанку приходится увеличивать свои резервы, которые в прошлом году возросли примерно на $2 мрлд - до $15,5 мрлд. Ожидается, что в этом году резервы должны увеличиться до $20 млрд.

Нацбанк не даст гривне укрепиться выше 27 грн/$. Это будет сделано еще и для того, чтобы удержать дефицит текущего счета платежного баланса на уровне 3%.

Я думаю, что средний курс по результатам этого года будет в диапазоне 27,5-28,5 грн/$.

О банковском секторе Украины в 2017 году и ПриватБанке

Владимир Лавренчук: За предыдущие два года банковская система преодолела кризисный период. В 2016 году в результате рекапитализации, которая затронула подавляющее большинство банков, в Украине есть топ-20 надежных финансовых учреждений.

Закрытие неплатежеспособных банков Национальным банком Украины - очень мужественный и профессиональный шаг. Национализация ПриватБанка - успех для всей страны. В случае неудачной реформы банка могли бы возникнуть непредсказуемые последствия. Я не могу назвать банковского института, который был готов принять на обслуживание 20 млн клиентов Привата. Да еще и так, чтобы не пострадали уже имеющиеся клиенты. Например, в нашем банке количество платежей нужно было бы увеличить с 2 млн до 4 млн. В результате - возможная перегрузка операционной системы и нарушение системы безопасности. А главное, нарушилось бы внедрение одного из главных трендов в банковском секторе - "знай своего клиента". А это - бесконтрольность проведения платежей, что в первую очередь небезопасно для всей экономики Украины.

Но, с другой стороны, мы все вынуждены платить определенную цену за этот успех. Государственные инвестиции в ПриватБанк приведут к избытку ликвидности денег. Это увеличивает давление на иностранную валюту и влияет на ценообразование денег.

Об иностранных инвестициях и приватизации госпредприятий

Томаш Фиала: Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив недавно озвучил цифру по FDI (Foreign direct investment) - $3,8 мрлд. Но $2,3 млрд из этой суммы - конвертация задолженности украинских банков перед своими материнскими компаниями по акционерному капиталу и только $1,5 млрд - инвестиции в реальный сектор. Докапитализация банков - это очень позитивный фактор для стабильности банковского сектора. Это означает, что эти $2,3 млрд в текущем году уже не придут, а сумма докапитализации будет существенно меньше. Наши экономисты достаточно консервативно предполагают, что FDI в текущем году будут около $1,5 млрд. И основная часть из них - в реальный сектор. Сумма может быть и больше, если осуществится какая-то крупная приватизация. Будем надеяться, что в этом году удастся приватизировать ОПЗ. Один нюанс - у предприятия большая долговая нагрузка, и главное, чтобы кредиторы не забрали его у государства за долги.

Владислав Рашкован: Приватизация в Украине - это не только ОПЗ. Это тысячи небольших предприятий, которые создают для страны негативную ценность: они убыточны и завязаны в коррупционных схемах. Снижение роли государства в экономике должно быть одним из самых главных критериев успешной приватизации и развития страны. Будет ли 2017 год успешным для приватизации - не знаю. Есть большая вероятность того, что не будет.

Об потребительском секторе

Тарас Лукачук: Я могу отметить два-три тренда развития сектора. Первый - рост экспортно ориентированных индустрий - сельского хозяйства и IT. Второй тренд - развитие внутри Украины онлайн-экономики и интернет-маркетинга. Третий тренд - часть отраслей секторов (электроника, автомобилестроение), которые очень сильно пострадали в кризис 2014 года, сегодня говорят о некотором возрождении.

В потребительском секторе (особенно продукты питания) ситуация немного стабильнее, там не происходит резких колебаний. Есть две новости, как всегда - хорошая и плохая. Хорошая - в 2016 году сектор достиг дна. Плохая - мы продолжаем оставаться на этом дне.

Украина не нужна никому, кроме нас самих. Если мы не решим свои проблемы сами, за нас их никто не решит. Дело в том, что инвесторы сравнивают Украину с другими развивающимися рынками. У нашей страны есть еще один минус - военный конфликт с Россией. В дальнейшем, если экономический рост Украины не будет превышать общестатистический рост развивающихся рынков, мы будем менее интересной страной для крупных международных компаний.

Риски заключаются в том, что на сегодня сектор FMCG откатился к уровню 2004-2005 года. За 2016 год в гривневом эквиваленте сектор вырос в среднем от -5% до + 3%. Грубо говоря, 0%. И это можно было предугадать, потому что потребительский сектор очень сильно привязан к реальным доходам населения. Средний прогноз роста категории потребления в 2017 году 5-7% в гривневом эквиваленте. Такими темпами мы дойдем до показателей рынка 2013 года через 10 лет. А это не самый лучший вариант развития событий.

В середине 2016 года продукты питания составляли 60-70% потребления населения. Один из факторов, который заставляет людей урезать бюджеты на питание, - повышение тарифов на коммунальные услуги. Первый квартал 2017 года будет сложным для индустрии. Надеюсь, что начиная со второго-третьего квартала 2017 года мы сможем увидеть рост индустрии на 5-10%.

В 2016 году инфляция зарплат составила в среднем 8-11%. Возможно, в этом году будет больше - около 10-15%.

Об украинском управленческом ресурсе

Тарас Лукачук: Еще один из трендов украинского FMCG-сектора - качество управленческого ресурса. За последние 15 лет люди прошли все необходимые уровни развития. Стоимость этого ресурса в 2-3 раза ниже, чем у соседних государств. На сегодня управленческий ресурс из Украины фактически руководит рынками на Ближнем Востоке и в Африке. В дальнейшем, если Украина не будет привлекать этих людей в свои компании, мы можем потерять важный для развития государства ресурс.