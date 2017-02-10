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Топливно-энергетический комплекс
Безвизовый режим с ЕС будет предоставлен Украине до лета - Юнкер
12:34 10.02.2017 |
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что безвизовый режим будет предоставлен Украине до лета.
"Мы обсудили вопрос визовой либерализации - это произойдет до лета", - сказал Ж.-К.Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу.
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Финансистов очень порадовало разрешение Нацбанка в пять раз увеличить их возможности по покупке валюты. Ведь банки больше не будут так часто нарушать норматив валютной позиции только из-за того, что не успели в конце дня сбыть партию долларов. Кстати, Нацбанк от этого проиграет.
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