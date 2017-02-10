Подойдя в результате "ползучего наступления" к Донецку вплотную, Вооруженные силы Украины встали перед непростой дилеммой: что делать с городом, если освободить и зачистить его пока нет возможности, а враг лупит по тебе из артиллерии, которая скрыта в жилых кварталах?

В такой ситуации украинское командование приняло единственно верное решение: одиночными ударами поражать огневые точки террористов, склады с боеприпасами, также активно привлекая к работе диверсионно-разведывательные и штурмовые группы.

Мощный ближний бой между украинскими штурмовиками и пророссийскими террористами в пределах Донецка состоялся в ночь с воскресенья на понедельник (5-6 февраля) на Петровке возле "Вольво-центра". По крайней мере, так писали в соцсетях очевидцы данной перестрелки. Правда, доподлинно установить - был ли он на самом деле и чем именно завершился, так и не удалось. Хотя, один волонтер написал инкогнито, что в этом районе Донецка регулярно происходят стычки между ВСУ и рашистами, поэтому ничего удивительного в такой информации нет.

А незадолго до этого, поздно вечером 2 февраля, в Донецке прогремел мощный взрыв "на Мотеле" (Калининский район). Причину взрыва также точно установить не удалось. Официально террористы обвинили ВСУ в использовании ракеты "Ураган", а неофициально дончане в соцсетях писали о взрыве грузовика с боеприпасами.

Как бы там ни было, а на месте взрыва были зафиксированы обгоревшие остатки грузовика, который мог как перевозить боекомплект, так и быть платформой для "Града". Что характерно, на фото и видео хрониках террористов, которыми на следующий день пестрел интернет, много и в деталях изображались иссеченные осколками гражданские автомобили, а останки условного "Урала" они изо всех сил пытались скрыть.

Наиболее смелой версией является следующая - украинским разведчикам удалось установить точные координаты одного из "Градов" с полным боекомплектом и ликвидировать его ракетой, совершив точный одиночный выстрел. Известно также, что взрывная волна достигла ботанического сада Донецка, который расположен северо-восточнее "Мотеля".

Также фиксировались прилеты в привокзальный район города, Киевский и Буденовский. Тем не менее, ВСУ на территории Донецка пытались действовать с ювелирной точностью и им это во многом удавалось. Однако такая ситуация очень не устраивала боевиков, поэтому с целью дискредитации украинской армии те привычно для себя периодически били из артиллерии по жилым районам города, рассказывая потом в утренних новостях, что это работа рук ненавистных укропов.

Также на территории Киевского и Куйбышевского районов Донецка "полиция ДНР" даже усилила режим несения службы, резко увеличив количество патрулей и проверяя документы у всех передвигающихся по городу граждан.

Таким образом террористы пытались скрыть преступную деятельность своих артиллерийских подразделений в Донецке посредством усиления контроля за перемещением гражданских лиц - чтобы никто не мог зафиксировать и разместить где-то фото или видео их "Градов" рядом с детскими площадками. Вполне логично, что вследствие этого на территории "столицы ДНР" увеличились панические настроения среди населения.

Но это отнюдьне все беды дончан за последних две недели. Так исторически случилось, что северная и восточная части Донецка получают воду из той самой фильтровальной станции, что и Авдеевка, поэтому, как только вода пропала там - она в то же время пропала и здесь.

Также, по непроверенным данным, в результате боев в Киевском районе Донецка (находится на севере - ближе к линии фронта) была повреждена теплотрасса, и эта часть города осталась еще и без тепла. И, что характерно, "ключ" к восстановлению вышеупомянутых благ цивилизации все время находился в руках боевиков - им стоило только согласиться на предложение украинцев и прекратить огонь для того, чтобы ремонтные бригады все починили.

Однако почти неделю террористы игнорировали какие-либо предложения украинской стороны о прекращении огня, лишь на 4-й день, 1 февраля, начав эвакуацию жителей Донецка. При этом врачам и медработникам наоборот - под страхом смерти запретили выезжать за пределы города.

Лишь за один день, 5 февраля, из Киевского района эвакуировали около 500 человек. Другое дело - как происходила эта эвакуация. По сообщению самих "ДНРовцев", людей просто перевезли на несколько километров вглубь города и выставили на мороз.

Правда, параллельно с этим в спальные районы города террористы массово свозили живую военную силу, танки и артиллерию, пряча их буквально во дворах домов, что еще больше осложнило жизнь тех мирных жителей, которые отказались эвакуироваться.

А последние новости с донецких улиц пришли буквально вчера утром. Украинские воины с обустроенной на окраине Донецка огневой позиции прямой наводкой из ПТУР (противотанковая управляемая ракета) попали в битком набитый боевиками "Камаз".

Если верить террористам и местным жителям в соцсетях, ВСУ уже окапываются на территории города, и боевики с ужасом ждут нашего полномасштабного вторжения в их "столицу". Однако, как и в ситуации с Пикузами и Докучаевском, украинские войска ходят вокруг да около, периодичски вступают в бой с врагом, но в полном смысле этого слова в город не заходят.

Вообще, чем дальше, тем больше кажется, что цель всех этих боев, которые вели в течение последних двух недель по всей линии АТО - не продвижение вперед, а максимальное уничтожение живой силы врага. По крайней мере, на такие выводы наталкивает то, что Вооруженные силы Украины уже давно могли войти и зачистить от террористов ряд населенных пунктов, от Пикуз (Коминтерново) и Докучаевска в "ДНР", до Калиново в "ЛНР".

Хотя, пробуксовке на месте может быть и другое объяснение. Все эти боевые схватки могли быть масштабной разведкой боем, с целью проверить реакцию России и далее действовать в соответствии с ней. Россия дала понять, что еще жива и все видит, поэтому наши войска пока приостановились, прибегнув к прицельному уничтожению огневых точек врага.

Как будет развиваться ситуация дальше - покажет время и поведение России. Как нам уже известно, дела у нее идут отнюдь не лучшим образом, а новоизбранный президент США Дональд Трамп не спешит отменять санкции, как на то рассчитывают в Москве. И уже давно ни для кого не является секретом: как только Россия махнет рукой на Донбасс - освобождение его от террористов станет фактом в режиме ожидания.