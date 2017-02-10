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Денежная масса в Украине в январе сократилась на 3,3%, наличные средства на 6,2% - НБУ
Денежная масса в Украине в январе 2017 г. сократилась на 3,3% - до 1 трлн 66,1 млрд грн, соответствующие предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, соответствующая динамика была преимущественно обусловлена сокращением наличных средств в обращении вне банков - на 6,2%, до 294,997 млрд грн.
Остатки по депозитам по итогам января 2017 сократились на 1,8% - до 779,463 млрд грн, в том числе в гривне - на 2,3% - до 415,877 млрд грн.
"Весомым фактором снижения остатков по депозитам в январе выступил эффект высокой базы в декабре 2016 г., обусловленный значительными бюджетными расходами в конце года, в том числе авансовой выплатой пенсий, а также рекордным возмещением налога на добавленную стоимость денежными средствами", - объясняет НБУ.
Остатки по депозитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) по итогам января сократились на 1,8% - до $13,075 млрд. НБУ уточняет, что в расчете принимался курс 27,12 грн/$1.
Динамику кредитной активности банков в январе 2017 продолжали определять все еще высокий уровень долговой нагрузки, прежде всего среди заемщиков корпоративного сектора. Сдерживающим фактором выступало сезонное снижение деловой активности.
В результате, корпоративный кредитный портфель банков в январе 2017 сократился на 1,6% - до 823,539 млрд грн, в том числе национальной валюте - на 0,8%, до 425,655 млрд грн.
В то же время, произошел рост остатков по кредитам банков, предоставленным домашним хозяйствам - на 0,3%, до 160,460 млрд грн, за счет увеличения кредитного портфеля в национальной валюте на 1,6% - до 75,736 млрд грн.
В целом, по итогам месяца остатки по кредитам в национальной валюте сократились на 0,4%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 2%.
Нацбанк также сообщает, что в январе, после незначительного роста в декабре, возобновилось снижение стоимости кредитов, предоставленных корпоративному сектору в национальной валюте.
В целом, за последние 12 месяцев, стоимость гривневых кредитов снизилась на 4,5 процентных пункта - до 14,9% годовых.
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