ВСУ пока остановились на подходе к Пикузам (бывшее Коминтерново), но ситуация на Мариупольском направлении может взорваться в любой момент.

Приморское направление на линии противостояния на Донбассе по прежнему остается одним из самых "горячих". Правда, градус противостояния со стороны оценить очень сложно из-за "информационного вакуума", в который фактически погружен этот район.

С нашей стороны все ограничивается скупыми ежедневными сводками, телевизионщиков дальше западных окраин Водяного просто не пускают. С вражеской стороны - немного больше видео репортажей, однако их ценность тоже близка к нулю, не только из-за постоянных упоминаний польских и американских снайперов, которые "кошмарят" их позиции, но и из-за прямого запрета на съемки своих позиций. Связано это, по всей видимости, с относительно недавним проколом "нашего Гриши" (британца Грэма Филипса), после репортажа которого наша артиллерия сравняла с землей позиции боевиков на Светлодарской дуге.

В то же время о накале боев все-таки можно попытаться составить некоторое представление, если внимательно проанализировать изредка появляющуюся в СМИ информацию. Так, только за вчера наши военные заявили о сбитии вражеского "беспилотника" типа "Орлан" российского производства и уничтожении вражеского бронетранспортера. А за постоянные сообщения местных жителей о применении "Градов" речи вообще не идет.

Если говорить конкретно о ситуации в районе тех же Пикузов (экс-Коминтерново), то положение сторон тут меняется практически каждый день - происходят постоянные локальные стычки, которые сдвигают фронт в ту или иную сторону. Говорить о конкретных десятках или сотнях метрах сейчас сложно, информация "гуляет" в соцсетях разная. Есть, например, сведения, что наши несколько откатились от "Дерзкой", бои за которую шли последние несколько недель с переменным успехом. И связано это может быть как с постоянными артиллерийским огнем всеми калибрами - а вырыть полноценные блиндажи в зимних условиях степи практически невозможно и из-за этого терять людей просто глупо - так и с ротацией личного состава как на мариупольском направлении, так и севернее (район Староигнатьевки - Петровское). Причем если у морпехов "внутренняя" ротация - просто меняют батальоны на "передке", то мотопехотные бригады меняют полностью на новые. Вот сейчас после очередной трехмесячной смены пришло время ротаций, причем по всей линии соприкосновения - с того же авдеевского направления ушла 72-я бригада, аналогичные процессы происходят и на луганском направлении.

Именно с ротацией связана и переброска в район Мариуполя и подразделений полка НГУ "Азов". Причем проезд его техники по ночному городу был больше демонстрацией силы, чем плановым передвижением в сторону будущей дислокации.

С другой стороны есть очень большая вероятность того, что в ближайшие пару недель это направление "взорвется". Дело в том, что сложившаяся здесь ситуация не устраивает ни нас, ни противника, который вынужден постоянно отражать атаки на Пикузы и "Дерзкую", при этом пытаясь не допустить перехода в атаку наших в районе Верхнешироковского (экс-Октябрь) с тем, чтобы не потерять контроль над коммуникациями в районе.

Однако говорить о каких-то глобальных изменениях не приходится - как мы, так и противник продолжает использовать как тактику "ползучего наступления", так и воевать малыми группами (до взвода включительно). Продолжается снайперская война, "блуждающие" как минометные расчеты, так и расчеты противотанковых ракет. К этому всему добавляется в последние дни и работа "Градов", которые постоянно перемещаются вдоль линии фронта и пытаются "работать" по нашим ближайшим тылам (с этим, кстати, связаны и обстрелы, например, той же Сартаны, которые к счастью обошлись без человеческих жертв).

По отрывочным сообщениям противник формирует ударную группировку (в том числе и около десятка танков и БМП) в районе Новоазовска, куда переброшены дополнительные силы из Донецка и Макеевки. Насколько сейчас боеспособны бандформирования - вопрос второй, но сам факт зафиксирован.

К тому же этому будет способствовать погода - уже будет не так холодно как сейчас, но в то же время степь все еще будет промерзлая, что будет позволять относительно свободно передвигаться бронетехнике. А в условиях практически полного отсутствия асфальтированных дорог это очень важный фактор, влияющий на ход боевых действий. К тому же ротация наших подразделений всего сопровождается вражескими атаками, как показывает практика - так сказать "прощупывают на вшивость".

В общем, насколько наш прогноз окажется верным покажет только время, тем более, что после уничтожения "Гиви" вариантов развития ситуации на Донбассе может оказаться гораздо больше, чем укладывается в любую логику противостояния.