По мнению экспертов, примерное количество боевиков на Донбассе, с учетом российских военнослужащих, не превышает 30 тысяч человек.

В октябре 2016 ГУР МО Украины было установлено расположение 35 тыс. боевиков и 6000 кадровых российских военных на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса. 35000 - это первый и второй "армейские корпуса", и непосредственно, около 6 тыс. военнослужащих других регулярных подразделений России, находящихся на территории украинского государства.

В экспертной среде Украины существует разная оценка данных количества российских военных на территории Донбасса: согласно анализу Генштаба Украины (7-9 тысяч человек) и СБУ (4-6 тысяч человек). Если также учитывать наличие факта т.н. "мертвых душ", то можно предположить, что количество местных боевиков в составе 1 и 2 "АК" может быть меньше официально озвученного минимально-порогового количества боевиков. В рамках данного исследования существует мнение, что реальное количество людей, которые входят в состав 1 и 2 "АК" с учетом российских военнослужащих, не превышает 30 000 человек. При этом довольно трудно сделать количественное разделение боевиков по географическому фактору, опираясь на открытые источники информации.

В материале "Особенности структуры гибридной армии "ДНР" были рассмотрены специфические черты и внутренняя конфигурация "1-го армейского корпуса "донецких сепаратистов. В этой статье попробуем определить структуру и анализ деятельности т.н. "2-го армейского корпуса ЛНР".

Структура второго армейского корпуса народной милиции "ЛНР"

Согласно данных военной разведки Украины, главнокомандующим "народной милиции ЛНР" является Евгений Никифоров, генерал-майор ВС РФ. До 4 февраля 2017 официальным руководителем "народной милиции ЛНР" со стороны сепаратистов считался "полковник" Олег Анащенко, который был убит в ходе конфликта с Игорем Плотницким. В "ЛНР" незаконные вооруженные формирования боевиков включены в состав т.н. "Народной милиции "ЛНР" и сведены в состав "2 АК". Были сформировани 2, 4 и 7 "отдельные мотострелковые бригады", "артиллерийские бригады". В состав" 2 АК "входят также ранее широко известны батальоны "Заря", "Призрак", "Счастье" и др.

Ссылаясь на анализ открытых источников информации, ориентировочная структура "второго армейского корпуса народной милиции "ЛНР" выглядит примерно следующим образом: "бригады", "отдельные батальоны и роты", "батальоны территориальной обороны".

Остановимся на анализе "отдельных мотострелковых бригад" т.н. "Народной милиции ЛНР".

Типичная структура "отдельных мотострелковых бригад" ("омсбр") донбасских сепаратистов создана по российскому образцу и включает все классические компоненты общевойсковой "бригады". Она имеет мощную бригадную артиллерийскую группу в составе трех артиллерийских дивизионов. В то же время комплектование "омсбр" до их штатной численности продолжается. Вследствие недостатка личного состава и военной техники, "омсбр" НВФ в основном имеют 10-20 танков, до 40-50 ББМ, батарею СГ, батарею РСЗО и значительное количество АО, которая используется для перевозки личного состава вместо ББМ. В каждой "бригаде" ведется работа по созданию и использованию подразделения БПЛА. Всего на территории РФ и т. н. "ЛНР/ДНР" создано и функционирует 57 разведывательных лагерей, центров и других заведений. Подразделения военной разведки были созданы в каждом военном формировании боевиков. Каждый из центров в среднем раз в два месяца осуществляет выпуск боевиков, которые вливаются в состав уже действующих и только что созданных диверсионно-разведывательных групп, активизируя таким образом их деятельность.

"Бригада армейский корпусов" - это тактическое подразделение, которое может оперативно действовать только в составе "корпуса", усиленного дополнительными частями. "Корпуса" структурно созданы для ведения боевых действий в полном составе. Сами по себе "бригады АК" не предназначены для ведения "независимых" военных операций.

В состав "2 АК ЛНР" входят следующие "бригады":

- "Вторая отдельная мотострелковая бригада" ("2 омсбр"). В начале февраля 2017 была переименована в "2-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР". Данное НВФ боевиков находится в Луганске (в / ч 734438). "Бригада" создана на основе батальонов "Заря" (1 МСБ), "Дон" (2 МСБ), "Хулиган" (3 МСБ). Является наиболее боеспособной частью "ЛНР". Принимала активное участие в боях на "Дебальцевской дуге". "Куратор" - полковник ВС РФ Андрей Рузинский. Среди командного состава также известны Олег Турнов, Владимир Гвоздь, Валерий Шило, Денис Кудрин, Андрей Патрушев, Сергей Фомченков и др. Гегам Айрапетян был отстранен в ходе подготовки к "государственному перевороту" с целью свержения режима Игоря Плотницкого. Другой известный командир - Александр Осипов (позывной "Орлов") - был убит в ходе "зачистки" оппонентов режима Игоря Плотницкого. В состав "бригады" входят три мотострелковых батальона, танковый батальон, гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион. "Бригада" была сформирована 1 ноября 2014. Количество боевиков - около 4500 человек.

- "Четвёртая отдельная мотострелковая бригада" ("четвёртый омсбр"). В феврале 2017 была переименована в "4-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР". База боевиков расположена на территории г. Алчевска (в / ч 74347). По другим данным - указанной "бригады" уже нет на территории Алчевска - она ​​была перемещена пос. Красный Луч. А на территории г. Алчевска расположен "батальон территориальной обороны" №14 (бывший "Призрак"). До 2016 г., по данным блогосферы сепаратистов, "4-я бригада" точно была расположена в Алчевске. Местный военкомат набирал боевиков в состав "бригады". Командир - полковник ВС РФ Петр Болгарев. Среди известных командиров следует назвать следующих: Алексей Павлов (позывной "Леший"), Евгений Жмуров, Сергей Ставичный, Дмитрий Елисеев, позывной "Камаз", Геннадий Гриневич, Виктор Веремеенко, Сергей Суслин, Иван Кривоносов, Алексей Крепко, Марина Огородник, Андрей Левицкий, Илья Маначенко и другие. В состав "бригады" вошли: батальоны "Леший", "Витязь", "Русь", "Моджахед", "Одесса", ГБР "Бэтмен" и др. На сегодняшний день "бригада" состоит из трех мотострелковых батальонов, танкового батальона, бригадной артиллерийской группы. В начале 2016 года в состав "4 омсбр" вошла часть боевиков расформированной бригады "Призрак" во главе с полевым командиром Юрием Шевченко. Подразделение "Леший" было тем самым батальоном (насчитывал около 800 боевиков), который в 2014 выполнял патрульно-постовые функции в Луганске, так же, как и "Заря".

- "7-я отдельная мотострелковая бригада" ("7 омсбр "Чистяковская", военная часть 08807). Переименована в "7-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР". С февраля 2015 г. была расположена на территории г. Дебальцево. Потом была перемещена на территорию н.п. Брянка. Сформирована в ноябре 2014 г. в г Торез. "7 омсбр" основана путем слияния местных сепаратистов, российских добровольцев и военных, членов славянской группировки Игоря Гиркина. "Куратором" "7 омсбр 2 АК" длительное время был полковник ВС РФ Александр Бушуев. Ликвидирован летом 2016 года в районе н.п. Харцызск. Из руководящего состава группировки известны позывной "Солод", позывной "Шериф", позывной "Мечеть", позывной "Мистер", А. Негрий, Прихлебов, позывной "Рекс", Ю. Свиридов и др. На вооружении "7 омсбр" есть танки, САУ, ствольная артиллерия, РСЗО. С учетом наличия фактора "мертвых душ" и роста дезертирства реальное количество боевиков не может составлять официально задекларированных 4500 человек. Ориентировочное количество составляет, вероятно, не более 3 тысяч человек. По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", с февраля 2016 года в районе н.п. Светлодарск, началось активное формирование новых подразделений в составе "7 омсбр". Этим процессом руководил лично О. Бушуев (позывной "Заря"). Он заполнял в своей "бригаде" все ключевые должности исключительно кадровыми военными ВС РФ. Наемников привлекали за счет повышенных зарплат и социальных льгот (год за 3 и т.д.). Бушуеву удалось сформировать "разведывательный взвод" из российских военнослужащих, которые имеют достаточный уровень подготовки и опыта.

- "отдельная артиллерийская бригада" - находится на территории г. Луганск (в/ч 23213). Командир - Александр Бабичев. Имеет аналогию с донецким "Кальмиус".

Остановимся на анализе "отдельных полков и батальонов", входящих в структуру "2 АК НМ ЛНР".

- "6-й отдельный механизированный полк" (казачий) - находится на территории г. Стаханов (в/ч 69647). В феврале переименован в "6-й отдельный отряд народной милиции ЛНР" ("Платов"). Создавался при участии "Казацкой национальной гвардии" во главе с полевым командиром Николаем Козицыным. Ранее командование "полка" осуществлял полевой командир Павел Дремов (был ликвидирован российскими спецслужбами осенью 2015 года). "Полк" был сформирован на основе "1 полка Казачьей национальной гвардии". В состав данного НВФ входят следующие формирования: 1-й батальон Стахановского военизированного горноспасательного отряда (ул. Б. Хмельницкого, командир "Майор"), 2-й батальон (находится на территории Стахановского интерната № 3), 3-й батальон (г. Стаханов, командир - Владимир Полуполтинных с позывным "Полтинник"), подразделение в г. Брянка (15-й бывший БТрО "Брянка", раньше командиром был Дмитрий Пиндюрин с позывным "Лютый"), подразделение боевиков в г. Первомайск (Е. Борщевский с позывным "Борщ"), подразделение боевиков в г. Кировск (территория Кировского завода по производству металлических порошков). Также известно о следующих казацких подразделения боевиков "Войска походного атамана" Юрия Черненко, "Баграм", "Волк", "Василек", "Горыныч", "Дед", "Флаг" ("Донская казачья штурмовая сотня"); "Узбек"; "Ярик".

- "отдельный комендантский полк" - расположен в г. Луганск (в/ч 44044). Командир - Сергей Грачев. Заместитель начальника штаба - Сергей Новомлинский. Сформирован на базе Луганской комендатуры. Контролирует военные комендатуры на территории "ЛНР". Активно взаимодействует с "МГБ" и "МВД". Состоит из двух батальонов (по две роты в каждом), отдельной роты караула и механизированной группы.

- "отдельный разведывательный батальон" ("ОРБ") - находится на территории г. Луганск (в/ч 55055). Командир - Алексей Грек. По информации блогера nuker82, А. Грек прославился во время зимней компании 2015 года. Ему удалось создать одно из наиболее боеспособных формирований "ЛНР". А. Грек и позывной "Радик" отличились в боях за г. Дебальцево. По непроверенной информации сепаратистов, А. Грек уехал в РФ, а командование батальоном осуществляет российский офицер. По информации блогера луганских сепаратистов Юлия Федоровского, позывной "Грек" ушел из "ОРБ" еще после боев за Дебальцево. Батальон состоит из трех рот и механизированной группы.

- "отдельный танковый батальон" ("ОТБ") - расположен в Луганске (в/ч 64064). Командир - Александр Костин (позывной "Август"). В феврале 2017 г. переименован в "оперативную механизированную группу "Панцирь". Подразделение возникло в августе 2014 года как батальон "Пресвятой Богородицы Августовской им. Александра Невского". Сначала существовало на базе бригады "Призрак", потом стало самостоятельным подразделением сепаратистов. В состав "ОТБ" входят артиллерийская группа, мотострелковая рота, три танковых роты, взвод разведки.

Также к составу "2 АК ЛНР"необходимо отнести "отдельный зенитно-ракетный дивизион" ("ОЗРДН"), "отдельный ремонтно-восстановительный батальон" ("ОРВБ"),оперативную группу "Сокол" (бывшая "отдельная рота БПЛА"),"отдельный батальон материального обеспечения" ("ОБМО"), "отдельный батальон управления и охраны", а также другие подразделения"2 АК НМ ЛНР".

Остановимся на анализе "батальонов территориальной обороны", которые входят в структуру "2 АК НМ ЛНР". "Батальоны территориальной обороны", в соответствии с положением "О территориальной обороне "ЛНР", которое было подписано лидером луганских сепаратистов Игорем Плотницким, начали создаваться 7 марта 2015 года. В их состав в частности вошла реорганизованная бригада "Призрак", а также различные отряды и гарнизоны. В середине мая 2016 г. к номерам "тербатов" добавили "единички", после чего 4 БТрО стал 14-м, кроме 414-го известно о переформировании в "тербаты" и других подразделений. Всего в "ЛНР" существовало девять БТрО. Штатная численность БТрО составляет 260 человек. По информации пресс-служб ГУР МО и СБУ, в состав "2 АК" входят 8 "батальонов территориальной обороны (БТрО): 11 БТрО "Атаман" (г.Луганск), 12 БТрО "Рим" (г. Свердловск), 13 БТрО "Кулькин" (г. Ровеньки), 14 БТрО "Призрак" (г.Алчевск), 15 БТрО "СССР Брянка" (г. Брянка), 16 БТрО "Леший" (г.Антрацит), 17 БТрО "Большой" (г. Перевальск) , 18 БТрО "Походный" (г.Красный Луч).

В состав "батальонов территориальной обороны" луганских сепаратистов входят:

- 11-йБТрО - расположен на территории г. Луганск. По информации портала 0642.ua, находится в н.п. Пионерское, оккупированном боевиками. Как сообщает Юлий Федоровский, главарь "11 батальона территориальной обороны (БТРО)" - Миша "Чечен", - использует жилые дома "сослуживцев" для размещения личного состава бандформирования. По оценке боевиков 11 БТрО, Миша "Чечен" является наркоманом, занимается "отжимами", грабежами домов и убийствами. Никогда не бывает на месте, всегда в разъездах, не решает вопросов, связанных с подразделением. Подкупает руководство "ЛНР", избегая проверок в БТрО. По словам своих "коллег" по службе, Александра "Камаза" убил Михаил "Чечен". Боевики утверждают, что у убитого был большой компромат на "Чечена". Расположен по адресу: г.Луганск, ул. Ломоносова, 98 (Луганское Управление механизации).

- 12-й БТрО "Рим" ("Семья, идея, мужество") сформирован на базе "казачьего полка им. Станислава Синельникова". После "ухода" полевого командира Александра Гайдея на территорию РФ, был перемещен в н.п. Обозное. На данный момент может находиться на территории Свердловска, но его статус неизвестен. Существовал благодаря активности А. Гайдея. Командиром БТрО стал П. Гуцько. Анжелика Кугейко от имени БТрО занимается сбором гуманитарной помощи на территории РФ.

- 13-йБТрО (известен также как "Егор"). Имя "Егор" батальон получил от позывного своего командира Игоря Кулькина. В 2015 г. был разоружен, сам полевой командир Игорь Кулькин скрылся на территории РФ.

- 14-йБТрО продолжает функционировать на базе бригаде "Призрак". После расформирования одноименной "бригады", часть боевиков включили в состав "4 омсбр" (совместно с командиром Юрием Шевченко), другая часть осталась в составе "батальона территориальной обороны" (во главе с Петром Бирюковым). По состоянию январь 2016 года сформированный подраздел насчитывал свыше 711 боевиков, из них в "корпусе" по документам проходило меньше половины. В НВФ возникли проблемы с финансированием и личным составом бандформирования. Распределение личного состава "Призрака" к "4 омсбр" и 14 БТрО связан с плановой работой российских "кураторов" по ликвидации самостоятельных и авторитетных подразделений сепаратистов. В составе БТрО осталось 250 человек. Остальные были переведены в "мотострелковую бригаду" или были распущены. Полевые командиры бандформирования "Призрак" Юрий Шевченко, Петр Бирюков и Алексей Марков выступили с видеообращением, в котором прокомментировали ситуацию о разоружении их незаконного вооруженного формирования. По информации полевого командира боевиков "Доброго", по состоянию на конец декабря 2015 года сложилась ситуация, когда реальный количественный состав бандгруппы значительно превышал выделенное на них штатное расписание. Часть боевиков бандформирования, находясь на передовой, фактически не имела на это законных оснований, не получала зарплат и социальной защиты. В ходе переговоров с руководством "2 АК" было принято решение о необходимости сохранения "добровольческих подразделений" на базе бригады "Призрак". Для этого им были выделены необходимые места в штатном расписании "4-й бригады".

Личный состав бандформирования "Призрак" был поставлен на содержание, боевики начали получать зарплату, военные билеты, и нести службу согласно "законам ЛНР". Важно отметить, что в последнее время значительно снизилась медийная активность боевиков на форумах, в блогосфере и в социальных сетях. По информации боевиков в социальных сетях, бандформирование "Призрак" на самом деле в прежнем состоянии прекратило свое существование, а подобного рода заявления являются элементом информационно-психологической войны и дезинформации против украинской стороны. Таким образом, меняется и зона ответственности боевиков в связи с активным вмешательством членов указанного бандформирования в работу Алчевского меткомбината, принадлежащий "ИСД".

По информации блогеров луганских сепаратистов, "Призрак" тоже выжили из Алчевска. Сейчас там расположен политотдел и несколько общежитий, где отдыхают боевики с фронта. Основные силы "Призрака" расположены в н.п. Кировск и Донецкое.

- 15-й БТрО после того, как общественность узнала о пытках и убийствах боевиков во главе с полевым командиром Д. Пиндюриным, был расформирован и вошел в состав "6 омсп". Командир бандформирования "Лютый" и ряд причастных к убийствам боевиков скрылись на территории России. Начальник штаба - Н. Сотников. Также в его составе находится часть боевиков батальона "Ермак", которые ранее перешли из состава "Призрака".

- 16-йБТрО, известен также как казачий полк "Ярга", продолжает находится на территории г. Антрацит. Активно занимается вербовкой и военной подготовкой молодежи, систематически организует военные учения. Командир - Рашид Шаркизянов. По информации ГУР МО, командир батальона - майор ВС РФ Алексей Кирчигин.

- 17-йБТрО находится на территории Славяносербск, командиром является Сергей Крохмалев (в прошлом - член "НОД" и "Луганской гвардии").

- 18-йБТрО был создан в феврале 2015 года на территории г. Красный Луч. В апреле 2016 года фактически вошел в состав"НМ ЛНР". Минометная батарея "18-го батальона территориальной обороны", дислоцируется в Петровском. Совместно с 18 БТрО функционировали подразделения "Миус-Донского казачьего округа", "Дон-60" огневой разведки "Хохол", "Тимур" и "Магадан". Подразделения "Магадан", "4-я сотня 2-го казачьего полка им. Булавина" которые находились в Петровском, позднее были разоружены. Гарнизон "Всевеликого войска Донского "Тимуровцы" активно взаимодействовал в г. Красный Луч с 18 БТрО. Позывным "Тимур" является Валерий Кутняхов (10.03.1969 г.р.). Командир отрядов "Тимуровцы ВВД" и "Фащевский гарнизон" принимал участие в боевых действиях за Дебальцево, воевал в Попасной, Первомайске. В прошлом инструктор роты спецназа Нацгвардии.

Ранее на территории г. Ровеньки существовал 19-йБТрО, который возглавлял Александр Конкин, но это бандформирование было разоружено российскими спецслужбами еще в июне 2015 года.

По информации боевика с позывным "Сыч", на территории "ЛНР" в начале 2016 года существовало 5 "батальонов территориальной обороны", которые включили в состав подразделения "2 АК": по два вошло во 2-й и 4-й "омсбр", а 15 БТрО вошел в состав казачьего полка "6 омсп". Таким образом, БТрО луганских сепаратистов прекратили существование как самостоятельные подразделения боевиков.

Как сообщал руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Виталий Маликов, в так называемой "ЛНР" боевики привлекали к участию в военном конфликте детей, в частности, в Ровеньках они создали детское диверсионное подразделение. Под угрозой оказались права и свободы детей. СБУ заявляла о функционировании детского диверсионного подразделения, которое известно под названием "батальон им. Святого Георгия Победоносца", в состав которого входят дети в возрасте от 12 до 16 лет.

Российские "кураторы"

Отдельно следует остановиться на анализе военных "кураторов" луганских сепаратистов, которые являются действующими офицерами ВС РФ. К этой группе военных, согласно информации ГУР МО, относятся:

- генерал-майор ВС РФ Андрей Рузинский - командир "2 отдельной мотострелковой бригады",

- полковник ВС РФ Петр Болгарев - командир "4 отдельной мотострелковой бригады",

- подполковник ВС РФ Федор Панов - заместитель командира по работе с личным составом "2 омсбр",

- капитан ВС РФ Руслан Гайнуллин - начальник штаба - заместитель командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2 омсбр",

- полковник ВС РФ Станислав Ершов - заместитель командира 6 отдельного мотострелкового полка",

- полковник ВС РФ Александр Кириенков - заместитель командира по работе с личным составом "7 омсбр",

- майор ВС РФ Сергей Тихонов - начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 7 омсбр",

- подполковник ВС РФ Евгений Спиридонов - начальник службы войск и безопасности военной службы 2 отдельной мотострелковой бригады",

- майор ВС РФ Алексей Ефремов - начальник отдела кадров "2 отдельной мотострелковой бригады",

- майор ВС РФ Леонид Пашкевич - командир комендатской роты отдельного комендантского полка 2 АК",

- подполковник ВС РФ Сергей Куралев - начальник "разведывательного отдела - заместитель начальника штаба по разведке 2омсбр",

- подполковник ВС РФ Александр Козловский - начальник штаба "2омсбр",

- подполковник ВС РФ Анатолий Кудинов - начальник оперативного отделения - заместитель начальника штаба "2 омсбр",

- капитан ВС РФ Малахевич Василий - командир отдельной роты БПЛА 2 отдельной мотострелковой бригады" и другие.

Анализ ситуации в составе "2 АК ЛНР"

С 2016 года на оккупированной части Донбасса фактически перестали существовать большие влиятельные самостоятельные подразделения сепаратистов. Ранее разрозненные вооруженные группировки и бандформирования подчиняются "армейским корпусам". Значительно увеличился характер обеспечения НВФ (военная форма, продовольствие и т.д.). Каждый член НВФ официально получает зарплату. Увеличилось обеспечение боекомплектом. Сегодня боевиков обеспечивает всем необходимым командование "корпуса", выделяя вооружение для проведения боевых операций из российского "военторга". Так же выглядит ситуация и с продуктами питания - значительно вырос паек членов НВФ. Со стороны руководства "АК" был введен частичный контроль над боевиками с целью избежания провокаций на линии фронта. На территории "ЛНР", в отличие от "ДНР", этот контроль частично действует.

В моральном плане качество бандформирований сепаратистов несколько снизилось. Многим боевикам, которые воевали ранее в т.н. "ополчении", с построением "армейских корпусов" пришлось уйти. На смену им часто приходят люди, которые пришли работать за зарплату. Рядовой член незаконного вооруженного формирования в "2 АК ЛНР" получает 15 тысяч рублей. Для сравнения - на заводе в Донецке получают около 10 тысяч. В целом выше 5-7 тысяч зарплат на оккупированных территориях нет. Многие идут служить за деньги в надежде на то, что на том участке фронта, где они находятся, не будет боевых действий.

По информации российского наемника Антона Раевского, рядовой получает 15 тысяч рублей, сержант - около 20 тысяч, прапорщик - 24 тысячи рублей. Сами командиры взвода получают 31 500 рублей. Среди офицерского состава "АК" преобладают те, кто не настолько инициативен, сколько рассудителен, в отличие от того, что имело место в 2014 году. На данный момент ни одно действие членов НВФ не происходит без разрешения высшего командования из числа офицеров ВС РФ. Если необходимо принимать какое-то серьезное решение, то случается большая "заминка", которая негативно сказывается на оперативной ситуации для НВФ сепаратистов во время боя. Решение принимается в "кабинетном режиме", после чего приказ спускается обратно в штаб, потом на уровень "бригады" и "батальона". Данный процесс является затяжным и длительным. Для получения боеприпасов боевикам приходится готовить ряд бюрократических документов. В целом, отмечается рост бюрократических процедур. Среди командиров "батальонов" и "бригад" сепаратистов имеют место отдельные случаи воровства гуманитарной помощи, "отжимы" зарплат боевиков, торговля оружием, сотрудничество с украинской стороной.

На формирование уровня деморализации также влияет рост алкоголизма, наркозависимости среди членов НВФ сепаратистов, их участие в преступной деятельности и "крышевании" бизнеса. Растет негативное отношение к РФ. Авторитетные командиры уровня Алексея Мозгового либо ликвидированы (например, П. Дремов, В. Пинежанин, А. Беднов, Е. Ищенко, А. Осипов, А. Анащенко), либо были выведены на территорию РФ ("Рим", Г. Козицын) . Менее авторитетные полевые командиры были арестованы.

Среди членов НВФ "2 АК" отмечается тенденция роста алкоголизма и наркомании. Информация об этом попадает в публичное информационное поле.

На временно оккупированной территории Луганской области отмечается засилье коррумпированных чиновников и военных, которые наживаются на военных действиях. Руководство "армейских корпусов" способствует беззаконию, арестовывает группы идейных боевиков-фанатиков, участвует в торговле оружием, наркотиками, рэкетом под прикрытием работы "правоохранительных органов". Руководство "корпусов" вводит в штат вооруженных формирований своих родственников и приближенных, любовниц, преступников, торговцев наркотиками и оружием, рекетерев и мародеров. Значительная их часть занимает места в кабинетах, не принимая участия в боях на линии фронта, получая при этом высокий денежный оклад. В нынешних НВФ осталось не более 30% идейных сепаратистов. Попытки открытой критики боевиков-фанатиков в адрес руководства "корпусов", как правило, заканчиваются зачистками НВФ, арестами или ликвидацией их командиров.

Командиры "ЛНВ/ДНР" наживаются за счет "мертвых душ". Этот принцип заключается в том, что руководство НВФ отчитывается о боях без потерь и сообщает о полной укомплектованности личного состава. Цель командиров - получить на "мертвые души" финансирование и материально-техническое обеспечение по "правильным" штатным спискам боевиков.

До конца 2016 года в рамках анализа динамики изменений в системе "армейских корпусов" наблюдается демонстрация представителями НВФ все более жесткого подхода к проведение вербовочных мероприятий, направленных на укомплектование личного состава "2 АК ЛНР". Как сообщает портал луганских сепаратистов МИА "Исток", "военный комиссар ЛНР" Игорь Маршуба 15 ноября 2016 г. сообщил о том, что желающих пополнить ряды "народной милиции" ждет жесткий отбор. Процедура приема контрактников была оптимизирована, в ее основу была заложена многоуровневая система отбора кандидатов. Как отметил "военный комиссар" луганских сепаратистов, для заключения контракта, необходимо пройти обязательное обучение в учебных центрах. В то же время многоступенчатая система военной службы предоставляет возможность профессионального роста. Кандидаты должны пройти: проверку благонадежности; углубленное медицинское освидетельствование; углубленный профессиональный психологический отбор; проверку физической подготовленности. Особое внимание будет уделяться изучению и проверке персональных данных. Кроме того, будет формироваться личное дело кандидата. Допуск к сведениям, составляющим "государственную тайну", будет оформляться отдельно. Также проводятся проверки в "МВД" и "МГБ".

Сообщается, что каждый месяц в военкоматы "ЛНР" приходят около 1 тысячи 200 "добровольцев". Игорь Маршуба рассказал, что на сегодняшний день на военные специальности в "ЛНР" наблюдается большой спрос. Из данного количества "добровольцев" непосредственно в личный состав "2 АК ЛНР" проходит около 70%. В 2016 году ряды "народной милиции ЛНР", по официальной информации луганских сепаратистов, пополнились более чем на девять тысяч человек личного состава. Все боевики прошли тщательный отбор, как психологический, так и физический.

Как сообщает www.rbc.ua, жителей оккупированного Донбасса заставляют проходить "военную службу". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook. Отмечается, что юношей направляют в учебные центры без оформления призывных документов.

Члены "6 отдельного мотострелкового полка 2 АК" из числа местных жителей подают анонимные заявления в т.н. "МГБ", в которых сообщают о преступных приказах офицеров ВС РФ относительно артиллерийских и минометных обстрелов жилых районов и передовых позиций подразделения "2 АК".

Среди личного состава подразделения "2 АК" продолжает расти недовольство условиями прохождения службы. Возмущение "военнослужащих" вызывает отсутствие каких-либо мер в отношении командиров из числа офицеров ВС РФ за их противоправную деятельность. В частности, командирами частей и подразделений "2 АК" проводится взыскание денежного обеспечения за увольнение личного состава из расположения воинской части и в случае нарушения воинской дисциплины.

В то же время, в связи с неукомплектованностью личным составом и командованием частей и подразделений "7 омсбр 2 АК", был введен негласный запрет увольнять с военной службы военнослужащих, у которых закончился срок действия контрактов.

По данным украинской военной разведки, несмотря на усиленные меры командования "2 АК "ДНР" относительно недопущения дезертирства, продолжаются случаи самовольного оставления "военнослужащими" передовых позиций и размещения подразделений, чтобы избежать участия в боевых действиях. Отдельные чиновники "ЛНР" используют данную тенденцию для личного обогащения и доукомплектование личным составом соединений и частей "2 АК ЛНР" путем предоставления за денежное вознаграждение убежища дезертирам из "1 АК", официального оформления новых военных билетов и зачисления их в списки подразделения "2 АК".

Военные учения

Как сообщают СМИ сепаратистов, незаконное вооруженное формирование луганских сепаратистов "народная милиция ЛНР" продолжает совершенствовать навыки ведения боя в различных условиях. Об этом 18 января сообщил официальный представитель "народной милиции ЛНР", "майор" Андрей Марочко. Занятия по боевой подготовке проводят среди боевиков "ЛНР" ежедневно. Особое внимание уделяется разведке и подготовке подразделений специального назначения. Во время учений на полигонах отрабатываются приемы и методы ведения боя в условиях незнакомой местности. Снайперы отрабатывают прицельную стрельбу по движущимся целям. По учебной тревоге были подняты подразделения ПВО.

Официальный представитель "народной милиции ЛНР", "майор" Андрей Марочко 26 января сообщил, что бандформирования боевиков продолжают совершенствовать уровень своей подготовки. По словам "майора", на полигонах проводятся занятия по боевому слаживанию взводов, во время которых отрабатываются различные тактические задачи. Это ведение позиционной обороны, отражения атак противника и переход в контратаки. Сообщается, что руководством боевиков были подняты по тревоге подразделения с целью проверки готовности к развертыванию и наращиванию системы связи в звене "управления народной милиции" - отряд - подразделение. Боевики-связисты выполнили поставленные учебные задачи. Отмечается, что главной целью боевой подготовки "народной милиции ЛНР" является повышение слаженности действий личного состава при выполнении поставленных задач в установленные сроки.

Комментарий

В структуре "второго армейского корпуса народной милиции ЛНР" отмечается резкое снижение морально-психологического состояния личного состава бандформирований сепаратистов. Многим боевикам с построением "армейских корпусов" пришлось покинуть места службы. На смену им часто приходят люди, которые пришли работать, ориентируясь преимущественно на мотивацию финансового характера. Рядовые члены бандформирований в составе "2 АК" получают обеспечение в размере 15 тысяч рублей. С повышением звания увеличивается соответственно и денежный оклад членов НВФ. Отсутствие альтернативных источников дохода приводит к тому, что местные жители, преимущественно молодежь, вынужденно вступают в ряды бандформирований, входящих в состав "армейских корпусов". Ключевые должности руководящего состава вооруженных формирований сепаратистов занимают офицеры ВС РФ.

Увеличение количества преступных элементов и низкая идеологическая мотивация среди личного состава незаконных вооруженных формирований "ЛНР" приводят к росту организованной преступности на временно оккупированной территории Луганщины. Наибольшую угрозу для российской стороны на сегодняшний день представляют последствия, связанные с нелегальной торговлей российским оружием на территории самой РФ, где оно укомплектовывается на складах длительного хранения. Среди регионов, куда идут поставки оружия, полевым командиром "Алабаем" был указан Северный Кавказ. Интерес при этом вызывает участие в данных схемах представителей "МГБ", российских военных и спецслужб непосредственно РФ. Участие российских силовиков в данных контрабандных схемах поставок оружия на территорию РФ говорит о системном кризисе и постепенном ослаблении контроля Центральных аппаратов и специальных служб России на региональных уровнях власти. На сегодня доподлинно неизвестно, в каком объеме могло быть ввезено оружие на территорию РФ и, собственно, с какой целью. А публикация этой информация со стороны Владимира Новикова привела к его исчезновению из медийного поля РФ.

Развитие организованной преступности на базе деятельности НВФ сепаратистов также приводит к росту наркоторговли, тем самым увеличивая как рост наркомании, так и поток наркотрафика через временно оккупированную территорию Донбасса. Наркотики, вероятно, могут поставляться как в направлении РФ, так и Украины, а дальше, возможно, даже на территорию стран ЕС. Борьба идет также за контроль над контрабандой рынка горюче-смазочных материалов, где прослеживается конфликт интересов групп Игоря Плотницкого и Пасечника-Пайо.

В рамках анализа деятельности НВФ луганских сепаратистов необходимо отметить, что наиболее активным и боеспособным подразделением "ЛНР" считается "2-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР", "куратором" которого является генерал-майор ВС РФ Андрей Рузинский. Наименее боеспособным НВФ луганских сепаратистов по ряду показателей остается "7-й отдельный отряд народной милиции "ЛНР", расположенный в г. Брянка.

Ссылаясь на анализ военно-политического процесса на временно оккупированной территории Луганской области, необходимо определить тенденцию зачистки неподконтрольных полевых командиров НВФ, которые представляют угрозу режиму Игоря Плотницкого. Вероятно, после ликвидации командира "народной милиции" Олега Анащенко и убийства Валерия Болотова, представители групп Игоря Плотницкого и Суркова могут перейти к дальнейшей "зачистке" оппонентов правящего режима в "ЛНР". В зоне риска находятся представители группы "силовиков", аффилированные с российскими спецслужбами.

