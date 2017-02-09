Артем Филипенко, Деловая столица

Страны Черноморского региона, за исключением Украины, пытаются адаптироваться к превращению Крыма в плавучий авианосец.

У России появился новый враг. Москва считает Румынию страной-форпостом, несущей угрозу безопасности РФ. "Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе публично", - заявил в интервью директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко. По его словам, "со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике". И следует отметить, что подчиненный Лаврова не далек от истины.

В декабре прошлого года стали известны планы Румынии приобрести для ВМС страны четыре корвета проекта SIGMA. Данный тип кораблей является разработкой нидерландской судостроительной компании Damen Schelde Naval Shipbuilding. На приобретение корветов планируется потратить около 1 млрд евро. Строить их будут в румынском Галаце на верфи, принадлежащей той же нидерландской фирме. Предполагается, что первый корвет в составе румынских ВМС появится уже через два с половиной года. И это не единственный факт, свидетельствующий о том, что Румыния активно перевооружается.

В 2016 г. в румынские ВВС поступили девять из 12 подержанных истребителей F16, закупленных у Португалии. Они должны заменить морально и физически устаревшие МиГ-21 советского производства. Правда, этот контракт был подписан еще в 2013 г., до начала российской агрессии против Украины. Но румынские военные намерены привести национальные ВВС в соответствие со стандартами НАТО. Поскольку никто из европейских союзников не способен продать полноценную эскадрилью F-16, то, как заявил министр обороны Румынии Михня Моток, румынская сторона намерена вести прямые переговоры о закупке 12 самолетов в Соединенных Штатах.

Озабоченность Бухареста состоянием своих вооруженных сил вполне объяснима. Агрессия России против Украины и аннексия Крыма нарушили существующий баланс сил на Черном море. За последнее время Черноморский флот РФ пополнился рядом новых боевых кораблей. В 2014-2016 гг. в его состав вошли шесть подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" (способных нести крылатые ракеты "Калибр"), два фрегата (сторожевые корабли 2 ранга) "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", два малых ракетных корабля, диверсионные и десантные катера. Всего к 2020 г. планируется ввести в строй порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения. Идет активная милитаризация Крыма, который превращают в непотопляемый авианосец России. В сентябре прошлого года свой прощальный полет совершил тактический бомбардировщик Су-24 из состава 43-го Севастопольского отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота. На смену Су-24 должны прийти новые многофункциональные истребители Су-30СМ, 24 единицы которых поступят в данный полк.

В декабре 2016 г. на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", а с 1 января 2017 г. на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Принято решение о развертывании в 2017 г. десантно-штурмового батальона, на базе которого в последующем будет развернут 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии с местом постоянной дислокации в Крыму.

Румыния планирует приобрести для ВМС страны 4 корвета проекта SIGMA.



В 2014 г. Россия перебросила в Крым несколько мобильных ракетных комплексов "Бастион-П" с противокорабельными ракетами "Оникс". Также Россия развернула шахтный береговой ракетный комплекс "Бастион-С" на базе восстановленного комплекса "Утес" возле Балаклавы.

В сентябре 2016 г. начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Черноморский флот способен своими средствами поразить десант в ходе выдвижения, начиная с портов погрузки. "Несколько лет назад боевые возможности флота, - подчеркнул он, - резко контрастировали, в частности, с турецкими ВМС, когда говорили, что Турция едва ли не полный хозяин на Черном море. Сейчас все по-другому".

Задуманное Россией масштабное перевооружение на Черном море вызывает вполне серьезную озабоченность у НАТО.

Из трех черноморских государств - членов НАТО именно Румыния наиболее активно настаивает на усилении позиций альянса в регионе. Это последовательная позиция Бухареста на протяжении последних лет. Напомним, что именно в Румынии расположены элементы американской системы ПРО. Глава штаба ВМС Румынии вице-адмирал Александру Мирсу заявил, что милитаризация Россией Крыма ведет к тому, что все румынская прибрежная линия находится в зоне досягаемости российских ракет "земля-земля" дальнего радиуса действия.

Однако не всегда инициативы Бухареста находят поддержку. И если идеи по усилению военного присутствия в Польше и странах Балтии нашли свое отражение в решениях прошлогоднего варшавского саммита НАТО, то вопрос усиления южного фланга завис в воздухе. Выдвинутая Бухарестом идея о создании флотилии альянса, включающей корабли Румынии, Болгарии и Турции, не нашла поддержку со стороны Софии. "Мне не нужна война на Черном море", - заявил болгарский премьер Бойко Борисов. Время от времени корабли НАТО заходят в Черное море, однако время их пребывания, классность и общая тоннажность ограничены Конвенцией Монтре. Существующие ограничения не дают возможности в достаточной мере осваивать этот потенциальный театр боевых действий.

Собственные же силы Румынии на данный момент явно недостаточны. В боевом составе ВМС насчитывается три фрегата, четыре корвета, три ракетных катера, три торпедных катера, другие корабли и вспомогательные суда. Военно-морской потенциал "миролюбивой" Болгарии не сильно уступает румынскому: четыре фрегата, два корвета, ракетный катер, тральщики. Примечательно, что обе страны не имеют собственного подводного флота. Единственная подводная лодка Румынии "Дельфинул" находится на консервации, а единственная субмарина Болгарии превращена в музей.

Предполагается, что планы по усилению присутствия НАТО на Черном море будут рассмотрены во время очередной встречи министров обороны альянса в феврале нынешнего года. К тому времени планируется представить на рассмотрение предложения по двум основным элементам морского компонента - развития сети подготовки и создания координационного органа для Черного моря, который будет подчиняться специализированному командованию НАТО. Хотя Болгария на нынешнем этапе отказалась от создания трехсторонней военно-морской флотилии, она согласилась направить 400 военнослужащих для участия в многонациональной бригаде, дислоцированной в Румынии.

Бухарест также настаивает на регулярном трехстороннем формате совместных военно-морских учений в Черном море наряду с Турцией и Болгарией с возможным участием членов НАТО, не имеющих выхода к Черному морю.

В 2017 г. Великобритания намерена направить в Румынию многоцелевые истребители Typhoon, став тем самым второй после США страной альянса, которая направит туда свою боевую технику. Typhoon будут располагаться на военной базе "Михаил Когэлничану", куда в апреле 2016 г. были переброшены два американских истребителя F-22 Raptor. Кроме того, США намерены разместить на этой базе бронетанковый батальон - около 1000 солдат, БМП Bradley и танки Abrams. Солдаты, базирующиеся в Румынии, будут проходить ротацию каждые девять месяцев. До сих пор там находилось 600 американских солдат. США направляют свои войска в Румынию в рамках двусторонних договоренностей между Вашингтоном и Бухарестом и не связаны с планами НАТО по созданию многонациональной бригады.

В рамках модернизации объектов военно-морской инфраструктуры на военно-морской базе Констанца проводятся работы по расширению и углублению фарватеров, строительству новых причальных сооружений и складских корпусов, оборудованию пунктов приема личного состава, что позволит принимать и обслуживать все типы кораблей, состоящих на вооружении ВМС стран - участниц альянса.

Однако возникает вполне закономерный вопрос: будет ли продолжен прежний курс по усилению американского присутствия на Черном море после прихода в Белый дом новой администрации? Ответа пока нет.

Болгария также готовится перевооружаться. Правда, ее планы скромнее. Расходы на оборону также увеличатся с 1,35 до 2% ВВП, но к 2024 г. Порядка 20% средств планируется выделить на закупку вооружений. Перспективы наращивания военно-морского потенциала также умерены: два патрульных фрегата отечественного производства стоимостью 400 млн евро, которые должны быть построены в ближайшие три года. Планируется провести реконструкцию двух существующих фрегатов. София также намерена обновить свою авиацию, закупив эскадрилью F-16 или шведских истребителей Gripen.

Учения НАТО «SeaShield-2017» в Черном море. Фото: military-informant.com

Наибольшим потенциалом из стран - членов НАТО, в том числе и военно-морским, обладает Турция. 16 фрегатов, восемь корветов, 13 подводных лодок, 23 ракетных катера, 28 патрульных катеров, 32 тральщика, 29 десантных кораблей, большое количество вспомогательных судов - все это до недавнего времени создавало иллюзию доминирования турецкого флота на Черном море. Правда, восемь фрегатов представляют собой модернизированные американские фрегаты класса Oliver Hazzard Perry постройки начала 80-х гг., а шесть из восьми корветов были тогда же построены во Франции.

Внимание в данный момент больше обращено на Сирию, чем на Черноморский регион. Участвуя в операции против курдов и ИГИЛ (ДЕАШ) в Сирии и Ираке, турецкие военные обретают бесценный боевой опыт.

Тем временем Турция также проводит перевооружение, в том числе с опорой на собственный военно-промышленный комплекс. Начиная с середины 80-х гг. правительство республики последовательно реализует программы, направленные на модернизацию и оптимизацию национального ВПК, а также на снижение доли импортных вооружений и техники.

На днях в вооруженные силы Турции поступила первая партия штурмовых винтовок турецкого производства MPT-76 в количестве 500 единиц. И хотя такое количество - лишь капля в море, тот факт, что они выпускаются на оружейном заводе в Кырыккале, прибавляет гордости стране, которая еще 15 лет назад удовлетворяла 80% своих потребностей в оборонной сфере за счет экспорта. Но перевооружение осуществляется не только за счет стрелкового оружия. На вооружение поступили уже 18 ударных вертолетов турецкого производства Т-129 ATAK, которые к тому же оснащены противотанковыми ракетами турецкого же производства UMTAS с лазерным наведением. К концу 2017 г. число вертолетов АТАК, находящихся на вооружении ВС Турции, планируется довести до 35. На вооружение также поступила реактивная система залпового огня ROKETSAN "Касырга", которая является полностью турецкой разработкой.

В сфере военно-морского строительства Турция также сделала ставку на собственные силы. Национальная судостроительная промышленность позволяет строить и ремонтировать суда дедвейтом до 50 тыс. т. При постройке кораблей используется более 50% материалов и узлов собственного производства. Технологически сложные элементы, такие как двигательные установки, радиоэлектронное оборудование и т. д., закупаются в США, Германии и других европейских странах. Еще в январе 2013 г. была принята программа по строительству шести корветов класса MILGEM (Milli Gemi - Национальный корабль). Стоимость программы - $1,5 млрд. Два таких корвета были построены еще до начала реализации программы, ввод в строй еще двух ожидается в 2019 и 2020 гг.

Еще год назад российские аналитики любили сравнивать потенциал армий и флотов России и Турции в случае вероятной войны. Сегодня на фоне потепления российско-турецких отношений подобные сравнения отходят на второй план. Тем не менее Турция как член НАТО примет участие в планах альянса по усилению присутствия в Черном море. Кроме Турции свой вклад готовы внести еще пять стран - Канада, Германия, Нидерланды, Польша и США. Ставится также вопрос о привлечении к данному процессу Грузии и Украины.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в октябре прошлого года заявил, что для НАТО весьма важно иметь тесный контакт со странами-партнерами, каковыми являются Украина и Грузия, и вести с ними диалог, касающийся увеличения присутствия в Черноморском регионе.

Но проблема в том, что флоты Грузии и Украины вряд ли способны в настоящее время стать серьезным подспорьем для флотов НАТО. Собственно, у Грузии военно-морского флота как такового нет. После русско-грузинской войны 2008 г., в ходе которой Грузия потеряла 11 кораблей, руководство страны приняло решение расформировать ВМС как отдельный род войск, а личный состав, инфраструктура и оставшиеся корабли были переданы в состав Береговой охраны МВД. Министр обороны Грузии Леван Изория недавно выступил против воссоздания военного флота, поскольку это связано со значительными тратами.

Плачевное же состояние украинских ВМС также хорошо известно. В результате агрессии и оккупации Крыма Россия захватила девять из 18 основных боевых кораблей (четыре корвета, два морских тральщика, большой десантный корабль "Константин Ольшанский", противодиверсионный катер и печально известную подводную лодку "Запорожье"), а также девять из 43 вспомогательных судов.

Фактически сегодня в составе ВМСУ три боевых корабля, один ракетный катер, шесть артиллерийских катеров и один тральщик. И вдобавок три десятка вспомогательных судов.

За последние годы ряды военного флота пополнились только двумя артиллерийскими катерами проекта 58155 "Гюрза-М". Еще два таких же катера (а также два десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр") строятся на заводе "Ленінська кузня". Но по своим характеристикам это скорее речные бронекатера, способные выполнять ограниченные задачи по охране побережья. И потому вопрос оснащения флота полноценными боевыми кораблями, способными выполнять боевые задачи в открытом море, остается по-прежнему актуальным.

Многострадальный корвет "Володимир Великий" проекта 58250 находится на стапелях Черноморского судостроительного завода. Как сообщил недавно заместитель министра обороны Игорь Павловский, Украина возобновляет государственную целевую оборонную программу по созданию нового украинского корвета для ВМС, реализуемую с 2009 г. в кооперации с западными поставщиками вооружений. По данным замминистра, в 2017 г. госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 млрд грн. Как сообщил Павловский, в настоящее время военное ведомство ведет переговоры с судпромом по переуступке заключенного в 2009 г. с Черноморским судостроительным заводом (ЧСЗ, Николаев) контракта на строительство корвета.

На фоне растущей военно-морской мощи России отставание Украины в развитии собственного военного флота принимает серьезные масштабы. Очевидно также, что отсутствие единства среди черноморских держав - членов НАТО не способствует консолидации их потенциала в противостоянии российскому усилению.

Развитие военно-морских сил требует серьезных финансовых затрат, и в условиях дефицита ресурсов гораздо важнее направить их на укрепление Сухопутных сил и ВВС. Ряд военных аналитиков придерживаются именно этой точки зрения, указывая на то, что развитие военного флота - дорогостоящая "игрушка", которую Украина не может себе сегодня позволить. Однако забывать о развитии морского компонента обороны тоже не стоит, в особенности, если наша страна намерена участвовать в военно-морских мероприятиях НАТО. Хотя бы в качестве партнера.