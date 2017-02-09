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Рада приняла за основу законопроект о КС, намерена ввести институт конституционной жалобы граждан
12:38 09.02.2017 |
Верховная Рада на заседании в четверг в первом чтении приняла проект закона (№5336-1) о Конституционном суде Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" проголосовали 239 народных депутатов на пленарном заседании украинского парламента.
Как отмечала администрация президента после внесения группой депутатов законодательной инициативы, данный законопроект имплементирует изменения в Конституцию в части правосудия, вступившие в силу 30 сентября 2016 года, относительно порядка организации и деятельности КС, статуса судей Конституционного суда, устанавливает нормы относительно оснований и порядка обращения в Суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнения судебных решений.
Один из авторов законопроекта народный депутат Сергей Алексеев (фракция "Блок Петра Порошенко", комитет по вопросам правовой политики и правосудия) Народный депутат пояснил, что предлагается расширить полномочия Конституционного суда, в частности он будет рассматривать конституционные жалобы, будет давать вывод относительно соответствию Конституции Украины вопросов, которые предлагаются для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе.
"В то же время из полномочий Конституционного суда изъяты несвойственные ему функции - это толкование законов. Законы толкует судебная практика", - сказал соавтор проекта закон.
Вместе с тем он добавил, что изменена организационная структура КСУ - составе суда будут действовать Большая палата - все 18 судей, два Сената - по 9 судей в каждом и 6 Коллегий - по 3 судьи в каждой.
"Большая палата Конституционного суда Украины рассматривает вопросы по сути в пределах полномочий Конституционного суда, определенных Конституцией. Сенат КСУ рассматривает вопросы соответствия Конституции и законам Украины по конституционной жалобе лица. Коллегия Конституционного суда - решение вопросов относительно открытия конституционных производств в делах по конституционному представлению, конституционному обращению, конституционной жалобе", - разъяснил С.Алексеев.
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Предлагается расширить полномочия Конституционного суда, в частности он будет рассматривать конституционные жалобы, будет давать вывод относительно соответствию Конституции Украины вопросов, которые предлагаются для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе.
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