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Ползучее наступление. Когда ВСУ захватят трассу "Бахмутка"
11:42 09.02.2017 |
Depo.ua продолжает держать в курсе событий на линии разграничения. Кроме традиционных зон боевых действий последнего времени, таких как Авдеевка, Пикузы, Ясиноватская развязка, Докучаевск и Калиново, в ежедневные хроники начала попадать так называемая трасса "Бахмутка".
Трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка.
Имея стратегическое значение для сообщения Луганщины с "континентальной Украиной", эта трасса с самого начала позиционной фазы войны (с сентября 2014 года) привлекает внимание террористов "ЛНР", ведь несет для них потенциальную угрозу. По ней можно как оперативно доставлять подкрепление Вооруженным силам Украины, так и осуществить стремительный рывок на Луганск.
Собственно, по состоянию на сентябрь 2014 года данная трасса находилась или под непосредственным контролем украинской армии (на ней была сеть украинских блок-постов), или под ее огневым контролем. Однако уже 7 октября террористы начали ее массированно обстреливать, после чего завязались длительные кровопролитные бои с потерями с обеих сторон. В итоге при поддержке российских оккупационных войск (преимущественно "казаков" Козицына), боевики в концу 2014 года сумели выбить украинские войска с 32-го блок-поста, а в начале 2015 года - с 29-го и 31-го, оттеснив ВСУ через реку Северский Донец.
И лишь после того, как линия разграничения сформировалась в ее нынешних границах ("Минск-2"), наступление террористов прекратилось и война перешла в фазу артиллерийского "пинг-понга". Преимущественно через все тот же Северский Донец.
Активная фаза противостояния, которая сейчас плавно переходит в ползучее наступление ВСУ, началась 26 января, когда во время обстрелов террористов под Новотошковкой погиб один украинский солдат. После этого Вооруженные силы Украины начали отвечать на обстрелы более активно, дополнительно совершая вылазки штурмовыми группами на территорию врага там, где это возможно.
А по-настоящему горячо вдоль трассы "Бахмутки" стало поздно вечером 7 февраля, когда боевики из Желтого обстреляли украинские позиции под Старым Айдаром, после чего получили в ответ мощный залп со стороны Счастья и ненадолго притихли.
Возобновились бои с началом новых суток. Сразу после полуночи завязался артиллерийский "пинг-понг" в направлениях Желтого, Славяносербска и Сентяновки (до декоммунизации Фрунзе). Если верить паническим сообщениям местной "ваты" в соцсетях, то в ту ночь террористы артиллерийским огнем из последних сил сдерживали ВСУ от форсирования Северского Донца и наступления на их позиции.
Ближе к утру 8 февраля бои утихли, но возобновились в тот же день с наступлением темноты. При этом террористы пытались накрыть артой Счастье со стороны Луганска, но получили и туда несколько залпов в ответ (по непроверенным данным 4 реактивных снаряда поймали там боевики на своих огневых позициях). Да так получили, что жители "столицы ЛНР" писали в соцсетях о дрожание стекол в окнах их домов.
А пока стороны обменивались артиллерийскими любезностями на восточном участке трассы "Бахмутка", с западной ее стороны разгорелся мощный бой в районе городов Первомайск, Кадиевка (экс Стаханов) и Голубовка (экс Киров), который ближе к ночи начал смещаться на северо-восток в сторону "Бахмутки". Точных данных нет, но судя по всему ВСУ начали теснить врага с юго-запада - со стороны Светлодарской дуги, где опять же их спровоцировали боевики, о чем писал волонтер Юрий Мисягин. Кстати, по обрывочным сообщениям с линии фронта, последние дни также велись горячие бои вблизи Светлодарска и Дебальцево...
Конечно, проверить всю эту информацию сейчас нет возможности - по объективным причинам. Но поступает она, хоть и обрывками, из тех источников, которые ранее неоднократно подтверждали свою достоверность. Причем, с обеих сторон линии разграничения. Поэтому, если эта информация все-таки подтвердится, то это будет означать, что дела у наших бойцов на Луганском направлении хоть и тяжелые, но с большими перспективами на развитие. Таким образом на Луганщине "ползучее наступление" имеет все шансы перерасти в стремительный прорыв.
Руслан Рудомський
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