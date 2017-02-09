Стас Юрасов, ЛIГАБiзнесIнформ

Сотовый оператор так называемой "ЛНР" создан на базе захваченных станций Киевстара. Магистральной сетью ему дал воспользоваться наш провайдер.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте руководителя одного из магистральных операторов связи. Ведомство подозревает его в содействии террористам так называемой "ЛНР". Генпрокуратура в начале февраля распространила схожее сообщение. По ее информации, речь о директоре некой украинской компании.

По данным СБУ, с августа 2015 года злоумышленник помогал в запуске незаконного оператора сотовой связи Луганские коммуникации (Лугаком). Руководитель украинского магистрального оператора якобы вступил в преступный сговор с главой Лугакома, которому СБУ в ноябре 2016 сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск. По информации ведомства, он передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области.

Связь для террористов

По данным местных СМИ, свой мобильный оператор появился в самопровозглашенной "ЛНР" летом 2015 года. Телеком-оператор Лугаком благодаря захваченной инфраструктуре обеспечил боевиков и местных жителей связью (2G) и доступом в интернет. В ноябре 2016 года количество его активных абонентов превысило 100 000. Покрытие сети - более 80% оккупированных территорий Луганской области.

Как выяснила LIGA.net, речь идет о компании Атраком.

По данным Госреестра юридических лиц, компанией руководит Александр Савчук. Он же указан как гендиректор Антракома на его официальном сайте.

О его задержании сообщили два собеседника на телекоммуникационном рынке.

Подтверждение этой информации можно найти в Госреестре судебных решений.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Атраком - один из крупнейших в Украине собственников магистральной телеком-инфраструктуры (более 24 000 км построенных линий). Компания также занимается строительством и продажей оптоволоконных линий связи для украинских мобильных операторов. Владеет Атракомом несколько иностранных компаний: Ellister Ltd (Лондон), Larix Enterprises ltd, Isalo Development Corp (Британские Виргинские о-ва), Zeig AG (Швейцария).

Карта сети Атракома

Как говорится в одном из судебных определений по делу, в начале 2015 года террористы "ЛНР" для создания неподконтрольного оператора мобильной связи вступили в преступный сговор с сотрудником ООО Атраком (на тот момент - руководителем лаборатории центра технического обслуживания и эксплуатации компании Атраком в Донецке). А в апреле-мае 2015 года боевики совершили вооруженный захват инфраструктуры Киевстар на неподконтрольной территории Луганской области.

Упомянутый сотрудник Атракома вступил в сговор с директором Атракома, говорится в открытых материалах следствия. Последний передал находящееся на неподконтрольной территории имущество Атракома (оптоволоконные линии и другое оборудование) по договору о хранении имущества.

На базе переданной магистральной сети Атракома и захваченной сотовой сети Киевстара сотрудник компании вместе с группой неустановленных лиц якобы создали Лугаком. В августе 2015 года так называемый министр связи "ЛНР" назначил экс-сотрудника Атракома директором этого мобильного оператора.

По данным следствия, после передачи луганской сети на хранение директор Атракома продолжил взаимодействие с теперь уже директором Лугакома. В частности, он давал ему указания о распоряжении этим имуществом. Кроме того, в определении говорится, что руководитель Диспетчерского аналитического центра Атракома (через подчиненных или лично) сообщал директору Лугакома об участках сети, которые нуждаются в проведении ремонтных работ, тем самым обеспечивая бесперебойную работу оператора.

На сайте компании указано, что должность руководителя Диспетчерского аналитического центра занимает Александр Тимощук.

Интересное совпадение

Следственные операции по делу некоего магистрального оператора, который предоставлял каналы связи так называемому минсвязи ЛНР, СБУ начала еще летом 2016 года. Тогда в его киевском и харьковском офисах, а также в местах проживания его менеджеров прошли обыски. Были изъяты оригиналы договоров, где прописаны обязательства о поддержке бесперебойного функционирования оборудования и охраны технических помещений участка сети в Луганске. В ходе обысков правоохранители также конфисковали свыше $320 000, 1 млн грн и более 5 кг золота в слитках.

В компании пока хранят молчание. Александр Савчук не отвечал на звонки. Руководитель департамента маркетинга и PR Атракома Ирина Грищенко отказалась подтвердить или опровергнуть данные следствия и отвечать на вопросы редакции.

LIGA.net cвязалась с Алексеем Величко, нынешним начальником центра технического обслуживания и эксплуатации компании Атраком на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в Славянске. Он сообщил, что не знаком с историей о Лугакоме и не знает, как зовут его директора.