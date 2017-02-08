Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины могут встретиться 16-17 февраля в Бонне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в "нормандском формате" для обсуждения перспектив мирного урегулирования на востоке Украины. Об этом уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер (Gernot Erler) заявил в интервью Deutschlandfunk, которое радиостанция в среду, 8 февраля, разместила на своей странице в интернете.

По его словам, "перезапуск политического процесса" особенно актуален в контексте нынешней эскалации насилия на востоке Украины и "нехватки политической воли для выполнения мирных договоренностей". "Я исхожу из того, что в кулуарах встречи глав МИД в рамках "большой двадцатки" в Бонне 16-17 февраля могут состояться переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки", - сообщил Эрлер. Он надеется, что диалог в данном формате станет шагом на пути к последующей встрече президентов Франции, России и Украины и канцлера ФРГ с целью продвижения повестки о политическом урегулировании ситуации на Донбассе.

Берлин разочарован отсутствием прогресса по минским договоренностям

Гернот Эрлер выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса в вопросе имплементации минских договоренностей. "Это удручает", - ответил уполномоченный правительства ФРГ на вопрос журналиста Deutschlandfunk. Минские соглашения от 12 февраля 2015 года были предложены два года тому назад, однако на их основе до сих пор не удалось добиться прекращения огня и реализовать на деле 13 пунктов документа, резюмировал уполномоченный федерального правительства.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в январе 2017 года, за прошедшие 10 дней в районе конфликта погибли более 30 человек.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини 6 февраля заявила, что ЕС поддерживает работу в "нормандском формате" с целью урегулирования ситуации на востоке Украины.