Александр Суков, Деловая столица

Обострением боевой обстановки непризнанные республики могут вызвать окончательный крах своей промышленности.Недавняя остановка Авдеевского коксохимического завода и блокирование железной дороги, по которой из ОРДЛО на подконтрольную украинскую территорию поставляется уголь, показало неустойчивость украинской экономики перед лицом обострения боевых действий. Остановка только одного, но ключевого предприятия грозит существенными потерями не только для металлургического комплекса, но и для всей страны в целом.

На фоне обострения военных действий все чаще стали звучать предложения о полной экономической блокаде ОРДЛО. Киевские власти пойти на это пока не готовы - в добываемом на территории ОРДЛО угле остро нуждается украинская энергетика и металлургия. Однако если "гибриды" активизируют боевые действия настолько, что украинские власти буду вынуждены такую блокаду ввести, то экономика неподконтрольных территорий не просто ляжет - она перестанет существовать. Украине достаточно найти возможность отказаться от закупок угля с неподконтрольных территорий, и руководство непризнанных "республик" получит у себя в тылу несколько миллионов голодных и злых ртов, которые будет уже не так просто заткнуть.

Понятно, что так называемое руководство так называемых республик абсолютно зависимо от указок из Москвы по части обострения или затухания боевых действий.

Но, соглашаясь на очередные обстрелы украинских войск, "гибриды" сами рубят сук, на котором пока еще сидят. Дальнейшее разогревание военного конфликта может привести к полному параличу предприятий на этой территории, массовой безработице и голодным бунтам.

По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, если чисто теоретически рассматривать негативный сценарий дальнейшего развития ситуации, то обострение боевых действий будет иметь колоссальные негативные последствия не только для Украины, но и для ОРДЛО, поскольку на технологических цепочках "уголь-кокс-металл" держится вся региональная промышленность. "Остановка Авдеевского коксохима - это не только проблема Авдеевки, и меткомбинатов в Мариуполе, но и угольных шахт Донецка. Потери будут исчисляться десятками миллиардов, а количество безработных - сотнями тысяч. В масштабах страны - это минус 1-2% ВВП", - сказал он.

"ДС" попыталось разобраться, что представляет из себя сегодня экономика ОРДЛО и чем грозит для них прекращения экономических связей с украинской территорией.

Работать негде

Сразу следует сказать, что промышленный потенциал ОРДЛО за время оккупации очень сильно поредел. Многие из них остановили деятельность из-за боевых действий и были разрезаны и сданы на металлолом. Например, на сегодня уже не работает Ясиноватский машиностроительный завод, который давал работу 5 тыс. рабочих, прекратил деятельность Стахановский завод ферросплавов (до войны там трудилось 1,5 тыс. чел.), Лутугинский научно-производственный валковый комбинат (2,4 тыс. чел.), стоит горловский концерн "Стирол" (4 тыс.). Донецкий завод по производству бытовой техники "Норд", на котором трудилось 5 тыс. чел., в прошлом году закрылся по причине "невозможности вести хозяйственную деятельность". И это далеко не полный перечень предприятий, многие из которых были просто порезаны и сданы на металлолом. Многие предприятия снизили нагрузку до минимума - до 5-20% мощности - и продолжают работу только на словах.

Небольшая часть предприятий с территорий ОРДЛО были банально разобраны и вывезены в Россию. Речь идет о высокотехнологичных заводах, напичканных уникальным оборудованием: государственная холдинговая компания "Топаз", который производила радиолокационные станции "Кольчуга", Луганский патронный завод, "Донбасскабель", Харцызский машиностроительный завод, завод "Точмаш".

Некоторые предприятия дышат на ладан, то при этом отчаянно делают вид, что еще живы. Например, на Стахановском вагоностроительном заводе, где в довоенном 2013 г. работало почти 4 тыс. чел., осталось всего 1,5 тыс. персонала. Предприятие уже не работает, не имея возможности ни завезти комплектующие, ни продать готовую продукцию. Поэтому самой большой радостью для заводчан становится раздача властями "республики" продуктовых наборов, которые не дают стахановцам помереть от голода.

"Прореживание" промышленности войной ОРДЛО привело к тому, что безработица на этих территориях достигла, по подсчетам ООН, 50%.

Последний оплот

Что еще хоть как-то работает в ОРДЛО, так это угольные шахты. Несмотря на то что множество угольных предприятий было закрыто, затоплено или разграблено, эта отрасль остается последним оплотом непризнанных "республик", который не дает ей упасть. В 2016 г. шахты на территории ОРДО добыли 12 млн т угля. При этом на шахты, которые находились в собственности государства Украина, а теперь контролируются "республикой", было добыто 5 млн т угля.

Экономическая блокада, если таковая будет введена, ударит по самим угледобыващим предприятиям, расположенным на территории "республик", в первую очередь. Ведь как раз оттуда поставляется уголь на тот же Авдеевский коксохимзавод.

Шахта им. Засядько, "Маеевуголь" и "Краснодонуголь" ранее были основными поставщиками угля на Авдеевский КХЗ.

С началом боевых действий эти шахты больше не играют роль главных снабженцев Авдеевского КХЗ - поставки стали неритмичными и непрогнозируемыми. Поэтому Коксохим делает ставку в первую очередь на подвоз угля из США и Австралии, а уголь из ОРДЛО использует при благоприятном стечении обстоятельств. Поэтому если блокада ОРДЛО будет введена, то эти шахты будут просто остановлены.

Кадры решают все

До войны в Донецкой и Луганской областях на шахтах трудилось 270 тыс. чел., однако сами дэнээровцы признают, что за годы военного конфликта почти 30% горняков выехали из региона в поисках лучшей жизни. Несмотря на то что многие шахты за последние годы были закрыты, на работающих шахтах дефицит рабочих рук. "На сегодняшний день на шахтах имеется более 3700 вакансий", - сообщает "Министерство угля и энергетики ДНР". Причина, по которой в отдел кадров не выстраивается длинная очередь, проста - шахтеры "республик" работают фактически в долг, поскольку зарплата выплачивается с большим опозданием.

Вот типичные диалоги в соцсетях на тему выплаты долгов по заработной плате: " Подскажите, август давали по "Ясиновке" (шахта "Ясиновская-Глубокая" в Макеевке)? - Остатки отдали, ждем сентябрь... как ни странно, это звучит в декабре" или "Макеевуголь, где зарплата за шесть месяцев?".

Сами руководители ОРДЛО признаются, что угледобывающие предприятия сегодня обеспечивают четверть от всего экспорта региона. Поэтому тезис, что "Донбасс кормит всю Украину" верен с точностью до наоборот - пока Украина продолжает покупать уголь в ОРДЛО, до тех пор десятки тысяч горняков имеют хоть какую-то зарплату, а их семьи не мрут с голоду. Если украинские власти в ответ на обострение ситуации введут экономическую блокаду ОРДЛО, смотрящие в "республиках" получат в своем тылу десятки тысяч голодных и разозленных ртов. И не факт, что все они захотят пополнить ряды "ополчения".