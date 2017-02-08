Государственная служба статистики предварительно оценивает рост ВВП в 4-м квартале 2016 года в 4,5-4,8%.

Об этом в ходе заседания правительства в среду, 8 февраля, сообщил председатель службы Игорь Вернер, передают Українські Новини.

"По предварительным оценкам ВВП в 4-м квартале прошлого года будет обнародован на следующей неделе. Но уже сейчас, на основании данных разных отраслей, можно сказать об ускорении роста ВВП в 4-м квартале. Ориентированный рост ВВП в сравнении с 4-м кварталом 2015 года может составить от 4,5% до 4,8%", - сказал он.

Вернер напомнил, что производство промышленной продукции выросло на 2,4%.

В июле-сентябре 2016 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в постоянных ценах 2010 года) до 664,717 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП с 2,5% до 2,8% и ухудшил прогноз инфляции с 8% до 9,1% в 2017 году.