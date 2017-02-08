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Топливно-энергетический комплекс
Рада решила провести парламентские слушания о реформировании пенсионной системы 7 июня
11:41 08.02.2017 |
Верховная Рада приняла решение провести 7 июня парламентские слушания на тему "Приоритетность соблюдения страховых принципов при реформировании пенсионной системы".
За принятие проекта постановления №5710 проголосовали 229 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Кабинет Министров должен до 25 мая подготовить информационно-аналитические материалы к слушаниям.
На слушания будут приглашены представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.
Как сообщали Українські Новини, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил об отсутствии согласованной с Международным валютным фондом концепции проведения пенсионной реформы.
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