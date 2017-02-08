Премьер-министр Владимир Гройсман обещает изменение пенсионной системы в 2017 году.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, и она будет справедливой. Пенсионеры ощутят увеличение пенсионных выплат, но эту систему нужно коренным образом изменить, и мы будем готовы представить ее украинцам", - заявил премьер.

По его словам, увеличение минимальной зарплаты до 3 200 гривен с 2017 года было чрезвычайно важным шагом.

"Миллионы украинцев получили выше зарплаты. Это конкретные вещи. Это не обещания пустые, а выполнение обязательств, которые мы взяли на себя перед украинцами и будем их выполнять", - сказал Гройсман.

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля министр финансов Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме сотрудничества с МВФ нет требования повысить пенсионный возраст в Украине.

В то же время обсуждается изменение пенсионной системы и изменение относительно страхового стажа.