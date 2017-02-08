Инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 12,6% с 12,4% за минувший год.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 14,5%) подорожали овощи. На 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия возросли на 1,2%, в т.ч. табачные изделия - на 2,1%, алкогольные напитки - на 0,7%,

Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, одежда - на 4,4%, обувь - на 4,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,7% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 4,5%, топлива и масел - на 2,8%, автомобилей - на 2,1%.

Услуги образования подорожали на 1,1% главным образом за счет повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 8,8%.

Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%. Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.



Индекс цен потребителей в январе 2017г, %





январь 2017 к декабрю 2016 январь 2017 к январю 2016 Индекс потребительских цен 1,1 12,6 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,9 3,0 Продукты питания 2,0 2,9 Хлеб та хлебопродукты 0,9 6,6 Хлеб 1,2 7,7 Макаронные изделия 0,6 2,9 Мясо и мясопродукты 0,9 5,5 Рыба та рыбопродукты 1,2 2,5 Молоко 3,3 23,8 Сыр и мягкий сыр (творог) 2,4 19,9 Яйца -2,3 -13,2 Масло сливочное 2,2 29,0 Масло подсолнечное 0,2 8,1 Фрукты 3,9 -11,4 Овощи 14,5 -25,0 Сахар 0,5 -1,1 Безалкогольные напитки 0,3 3,6 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,2 26,3 Одежда и обувь -4,3 5,6 Одежда -4,4 5,0 Обувь -4,1 5,8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,3 46,6 Плата за собственное жилье (квартплата) 0,8 7,8 Содержание и ремонт жилья 0,0 26,7 Водоснабжение 0,0 24,0 Канализация 2,4 14,2 Электроэнергия 0,0 60,0 Природный газ 0,0 42,0 Горячая вода, отопление 0,2 88,4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,4 4,1 Здравоохранение 0,6 7,1 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,3 5,4 Амбулаторные услуги 2,1 12,6 Транспорт 2,7 14,9 Топливо и масла 2,8 24,5 Транспортные услуги 4,1 9,0 Пассажирский железнодорожный транспорт 0,7 3,7 Пассажирский автодорожный транспорт 4,5 9,6 Связь 0,4 4,1 Отдых и культура 0,5 4,2 Образование 1,1 12,1 Рестораны та гостиницы 1,6 11,6 Разные товары и услуги 0,7 5,8

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат