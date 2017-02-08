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Какой будет война на Донбассе после смерти Гиви
11:01 08.02.2017 |
После того, как осенью в лифте собственного дома был взорван террорист Моторола, стало понятно, что другая звезда террористов, командир батальона "Сомали", подполковник Михаил Толстых он же "Гиви", вскоре повторит его судьбу.
Прошло почти полгода - "Гиви" погиб в собственном кабинете. Террористы говорят о мине или попадании снаряда от РПО "Шмель". За считанные часы после убийства боевики узрели следы "украинской ДРГ". Так было и в случае с Моторолой.
Но есть интересное совпадение. Несколько дней назад в Луганске взорвали начальника народной милиции "ЛНР" Олега Анащенко. Обвинили Украину. Даже отчитались о задержании майора ВСУ. И что интересно - параллельно с убийством боевики начали поставлять информацию о скоплении военной техники и подтягивании резервов ВСУ с понтонами в Станицу Луганскую, а также происходит активизация боев в районе Бахмутской трассы.
Относительно "Гиви"ситуация вообще выглядит довольно интересной. Во время обострения в Авдеевке боевика контузило - пиарился на передовой преимущественно главарь Захарченко. После смерти Моторолы, по информации противоположной стороны, Гиви сбежал из "ДНР" и несколько дней ожидал развития событий. Впоследствии, вернувшись, особо в медиапространстве заметен не был. Но в середине января его фотография с паспортом "ДНР" все же появилась в СМИ боевиков.
Каким образом убийство очередного террориста может быть выгодно противоположной стороне, не нужно долго объяснять. Во-первых, обвинение Украины в терактах может стать поводом к развертыванию военных операций. Л-ДНР в очередной раз могут обратиться к России с просьбой помочь, а в местной пропаганде уже называют Украину не просто "фашистской хунтой", а "террористической организацией "Украина". Учитывая то, что Россия войну за сохранение режима Асада подает под соусом борьбы с террористами, не будет удивительным, если Москва окажет определенную помощь, а потом даст команду для активизации боевых действий на разных участках фронта. А их хватает. От Луганского до Донецкого и Мариупольского направлений - везде боевики потеряли ряд позиций вследствие ползучего наступления ВСУ. И повсюду сегодня происходит обострение, обстрелы из "Градов" и крупнокалиберной артиллерии наших позиций, поселков и городов.
Во-вторых, кроме активизации войны Москва может лоббировать, по крайней мере для своего внутреннего пользователя, тему связи Украины с терроризмом. Стоит вспомнить, что с начала боевых действий украинские власти обвиняли в сотрудничестве с "террористами Правого сектора". Сегодня таковыми являются представители полка "Азов", а также политсилы Национальный корпус. Стоит напомнить, что Россия постоянно задерживает украинских разведчиков. Украинские диверсанты в Крыму, постоянные взрывы, подрыв "Моторолы", "дети-диверсанты" - главари "Л-ДНР" используют это в собственных целях для борьбы с конкурентами в войне за сферы влияния, а Россия получает поводы для запасного сценария - борьба с терроризмом в Украине. Так же, как и в Сирии, рано или поздно Путин может использовать в Украине авиацию, нанося удары по "базам террористов". Как и в Сирии, базами могут быть даже обычные госпитали или жилые массивы с мирными гражданами. Главное - найти повод, пусть даже формальный. А терроризм - это замечательный повод. Конечно, нужно, чтобы на это клюнули наши западные союзники. России необходимо их молчание.
В любом случае, сегодня стоит ожидать волну обвинений Украины в терроризме на Донбассе со стороны "Л-ДНР" и России. И следить, чтобы к этим обвинениям, на которые нам плевать, не добавились слова каких-то западных политиков. А обострение на фронте возможно на Южном направлении, где боевикам крайне необходимо отбросить наши силы от Пикуз, также они имеют возможность обстреливать Мариуполь.
Тем более, что СМИ "ДНР" распространили информацию о передаче Украине мирного плана, разработанного боевиками, по урегулированию ситуации на линии фронта. При этом отмечается, что у нас полностью проигнорировали инициативу "республики". А первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона. Вот и повод.
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