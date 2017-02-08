Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду единогласно.

"Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Национальной полиции Украины генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании.

По словам С.Князева, "непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ" будет основным девизом и задачей его как руководителя Нацполиции и той задачей, которую он поставит перед коллективом полиции.

45-летний С.Князев - генерал полиции третьего ранга, работает в правоохранительных органах с 1992 года. С ноября 2014 года по июль 2015 года – исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области, начальника криминальной милиции; с июля 2015 года по апрель 2016 года – начальник ГУ МВД Украины в Закарпатской области. С.Князев с апреля по ноябрь 2016 года – начальник ГУ Нацполиции в Ривненской области, а с ноября 2016 года – начальник угрозыска Нацполиции.

В декабре 2014 года награжден орденом Данила Галицкого.

Как сообщалось, 6 февраля консультативная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Нацполиции определилась с тремя кандидатами на этот пост, выбрав С.Князева, замглавы Нацполиции Константина Бушуева и директора Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Андрея Вишневского. Глава МВД внес на пост главы Нацполиции кандидатуру начальника департамента уголовного розыска Нацполиции С.Князева.

"Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение главы Национальной полиции Украины… Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook 7 февраля.