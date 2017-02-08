Юрий Вишневский, Деловая столица

Кроме начального повода для введения ВП, нужна еще и четко сформулированная конечная цель, по достижении которой ВП будет отменено.

В последние дни вновь стала активно обсуждаться возможность введения военного положения во всей стране или в двух областях. Однако мнения политиков на этот счет разделились.

Позитивно

Глава фракции "Батьківщини" Юлия Тимошенко 6 февраля: "Нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой области".

Член фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук 7 февраля: "Фракция Радикальной партии Олега Ляшко с 2014 г. настаивает на необходимости введения военного положения на территории Луганской и Донецкой областей. И если сейчас президент Петр Порошенко внесет такое представление - мы его поддержим. Потому что никакой АТО нет, есть национально-освободительная война. И войну надо называть войной. Лично я сторонник введения не только военного положения, но и военной цензуры. Слишком многие СМИ создают провокации, публикуя откровенные фейки".

Замглавы фракции НФ Юрий Береза 7 февраля: "Это вопрос президента, в первую очередь. Я думаю, мы должны были еще во время Иловайских событий объявить о войне в 2014 г. К сожалению, этого сделано не было. Если будет внесен такой законопроект в Верховную Раду, я буду голосовать".

Гипотетично

Министр иностранных дел Павел Климкин 6 февраля: "Я не исключаю введения военного положения".

Замглавы администрации президента Константин Елисеев 3 февраля: "На данный момент, пока что, этот вариант не обсуждается. Вы знаете, что ситуация на Донбассе на фронте изменчива, поэтому это будет решаться, безусловно, коллективным способом. Есть у нас Совет национальной безопасности и обороны, который будет принимать соответствующее решение".

Замглавы фракции БПП Ирина Луценко 6 февраля: "Если такое обострение будет продолжаться длительный период и это будет грозить экологической, гуманитарной безопасности, также если мы увидим, что Путин серьезно настроен наступать по всем фронтам, то мы допускаем введение военного положения".

Скептично

Член фракции "Оппоблока", глава партии "За життя" Вадим Рабинович 7 февраля: "Каждый раз, когда они заходят в тупик и не знают что делать, начинается военное положение".

Член фракции НФ Антон Геращенко 7 февраля: "Если ввести военное положение, Путин заявит, что Украина объявила России войну. Я за то, чтобы объявить военное положение, но при условии, что у нас будет больше танков, пушек, денег на оборудование. Объявлять военное положение без изменения материально-технической стороны смысла нет. Есть другой юридический путь - объявить чрезвычайное положение на оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий территориях. Это обоснованно и разумно. Фактически там чрезвычайное положение с весны 2014 г. Название "военное положение" нам не поможет получить больше танков, пушек и денег в бюджет".

Глава фракции БПП Игорь Грынив 7 февраля: "Это возможно, но это возможно уже два года. Два года мы говорили о ситуации, когда придется вводить военное положение. Это не от хорошей жизни вводится такое положение... Как эксперт, считаю, что, скорее всего, этого не будет".

Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко 7 февраля: "На сегодня нет оснований для введения военного положения. Надо понимать, что военное положение - это ограничение передвижения, это цензура, это запрет выборов. Поэтому, когда политические силы, которые хотят досрочных выборов, в то же время заявляют о необходимости военного положения, это противоречит друг другу. Поэтому, на мой взгляд, им не о чем больше поговорить".

Замглавы фракции "Самопомочі" Егор Соболев 7 февраля: "Наше мнение, нынешнего правового поля вполне достаточно, чтобы навести порядок как на свободных территориях, так и на линии фронта".

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука 6 февраля: "Я не вижу необходимости введения военного положения. Я считаю целесообразным рассматривать не вопрос введения или не введения военного положения, а лучше предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной государственной опасности брать под временный контроль стратегически важные предприятия".

Как видим, единства мнений нет не только между различными политическими силами, но и внутри них. Но если президент сочтет необходимым этот шаг, он, скорее всего, получит поддержку парламента. "ДС" решила в сжатом виде изложить ответы на самые важные вопросы в связи с вероятностью военного положения (ВП). Естественно, наши эксперты смотрели на имеющиеся возможности не только де-юре, но и де-факто.

Что означает?

По закону "О правовом режиме военного положения", ВП - это особый правовой режим, вводимый в Украине или отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Он предоставляет необходимые полномочия соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления.

Де-факто ВП означает, что все или некоторые регионы Украины концентрируют усилия на задаче отражения вооруженной агрессии и устранения угроз. Очевидно (хотя и не всем), что такая концентрация усилий имеет смысл только в случае, если конкретно поставлена цель военной победы над врагом. Смысл теряется в случае замораживания конфликта и начала длительного процесса переговоров и мирного урегулирования.

Кто вводит?

По Конституции, президент принимает в соответствии с законом решение о всеобщей или частичной мобилизации и введении ВП в Украине или отдельных местностях в случае угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины. В случае объявления указа президента о введении ВП в Украине или отдельных местностях Верховная Рада собирается на заседание в двухдневный срок без созыва. В ее полномочия входит утверждение в течение двух дней с момента обращения президента указов о введении ВП, о всеобщей или частичной мобилизации.

По закону, предложение о введении ВП на рассмотрение президенту подает СНБО. Президент издает указ о введении ВП и немедленно обращается в Верховную Раду. Указ, утвержденный Верховной Радой, немедленно объявляется через СМИ. Он официально обнародуется и вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона об утверждении этого указа.

Де-факто перед решением СНБО о введении ВП необходимы консультации президента с западными партнерами (прежде всего США, НАТО, ЕС) о перспективах разного рода помощи - вооружениями, разведданными, кредитами и т.д. Конечно, решение можно принимать и без таких консультаций, но тогда можно остаться без кредитов и попасть под эмбарго на поставки вооружений.

Какова цена?

По Конституции, в условиях ВП допускается принудительное отчуждение объектов права частной собственности; могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений; не может быть изменена Конституция.

В законе конкретизируется, что там, где действует ВП, военные власти могут вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц; использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий всех форм собственности для нужд обороны; принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество госпредприятий; вводить комендантский час; ограничивать свободу передвижения людей и движение транспортных средств; проверять документы у лиц, проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья; запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий; регулировать работу предприятий телекоммуникаций, полиграфии, издательств, телерадиоорганизаций и СМИ; вводить целый ряд иных ограничений.

Де-факто, даже если все эти меры не будут слишком обременительны для населения и бизнеса, введение ВП может вызвать волну невыполнения договорных обязательств на основании форс-мажора. Особенно много будет желающих (среди как физических, так и юридических лиц) воспользоваться ВП, чтобы не платить по кредитам. В то же время ВП не обязательно приведет к прекращению торговли с оккупированными территориями, зато несанкционированная блокада этой торговли гражданскими активистами наверняка станет невозможной.

Для чего?

Согласно закону, ВП вводится ради предоставления органам власти дополнительных полномочий, необходимых для того, чтобы предотвратить угрозы, дать отпор вооруженной агрессии, обеспечить национальную безопасность, устранить опасности для государственной независимости и территориальной целостности. Вместе с ВП или вслед за ним может объявляться полная или частичная военная мобилизация.

Де-факто не менее важная задача ВП - мобилизация всего населения, бизнеса и СМИ регионов, где объявлено ВП, на борьбу с внешним врагом и его агентами. В связи с этим возникает вопрос, насколько оправданно вводить ВП только в двух областях, словно война касается только их. И еще - насколько эффективным будет ВП только в двух областях, если учесть, что как раз там местное население, включая чиновников и полицию, особенно подвержено вражеской пропаганде и агитации коллаборационистов.

Когда?

Закон не обязывает (да и не может обязать) СНБО принять решение о необходимости введения ВП. Также законодательство не обязывает верховного главнокомандующего вести войну до полного изгнания оккупантов.

Де-факто для введения ВП нужен основательный повод, очевидный не только для нас, но и для западных партнеров - если, конечно, мы рассчитываем на их помощь. Сейчас поводов более чем достаточно: обстрелы Авдеевки, другие грубые нарушения оккупантами Минских договоренностей, наконец, решение Путина о приведении военно-космических сил РФ в высшую степень боевой готовности.

Но кроме начального повода для введения ВП, нужна еще и четко сформулированная конечная цель, по достижении которой ВП будет отменено. Мы хотим ввести ВП на срок, пока не прекратятся обстрелы? или пока не будет создана полоса безопасности по обе стороны линии фронта? или пока территория ОРДЛО не перейдет под контроль миротворцев (полицейской миссии) под эгидой ООН? или пока украинские пограничники не получат полный контроль над госграницей с РФ на Донетчине и Луганщине? или пока всюду в ОРДЛО не будет восстановлена украинская власть?

Можно предположить, что никакого решения не будет принято, пока не состоится визит Петра Порошенко в США для переговоров с Дональдом Трампом. Если, конечно, Путин до того не начнет какую-нибудь новую авантюру.