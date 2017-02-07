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Топливно-энергетический комплекс
Зачем "гибриды" снова кошмарят Мариуполь
17:47 07.02.2017 |
Важным элементом гибридной войны на Донбассе остается угроза Мариуполю, которую противнику нужно постоянно демонстрировать. Поэтому боестолкновения на том направлении не прекращаются ни на день, несмотря на объявляемые регулярно перемирия. Иногда складывается впечатление, что боевые действия происходят здесь независимо от общей ситуации. Тут, например, месяцами не видят белые машины ОБСЕ, в их отчетах юга оккупированных территорий как бы и не существует.
Последние месяцы на мариупольском направлении характеризуются резким изменением характера противостояния. Причем с обеих сторон. Если до осени 2016 г. боевики действовали по стандартной схеме: выдвижение в серую зону мобильной группы из пары БМП, быстрый обстрел нашего опорного пункта и еще более быстрый отход в тыл, то теперь вся "нейтралка" занята морпехами и позиционная война постепенно переходит в "войну малых групп", которая характеризуется короткими огневыми налетами, высокой снайперской активностью, кочующими минометами "Василек", противотанковыми системами ПТУР и автоматическими гранатометами АГС, рейдами диверсионных и штурмовых групп.
Хотя, конечно, никто не отменял и регулярные артиллерийские обстрелы, которые в последнее время, кроме массированного применения "Градов", отличаются и новой чертой - попытками противника поразить наши цели в ближайшем тылу. С этим и связаны последние по времени обстрелы жилого сектора Сартаны (фактически пригород Мариуполя) и Талаковки.
Хотя, слава богу, жертв среди гражданского населения нет, однако разрушения достаточно масштабные. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу. Насколько эффективно, мы узнаем со временем, но, по крайней мере, жители относительно тылового Новоазовска потихоньку начинают вспоминать лето 2014 г. и то, как звучит прилет артиллерийского снаряда крупного калибра.
Продолжаются попытки наших штурмовых групп обойти Пикузы (Коминтерново) и создать угрозу для господствующей высоты "Дерзкая". Хотя боевики и регулярно выкладывают победные ролики, однако, по некоторым данным, ситуация там для них не так радужна. Есть серьезные основания полагать, что при сохранении нынешней динамики вскоре пути снабжения у них будут перерезаны. Тем более что у нас происходит постоянная ротация и усиление группировки на приморском направлении.
Наиболее скандальным и опасным, по мнению пророссийских жителей Мариуполя (судя по опубликованному видео), является прибытие полка Национальной гвардии "Азов". Судя по некоторым данным, его подразделения будут использованы для усиления нашей обороны на момент ротации морпехов. Обычно в такие дни противник пытается активизировать свои действия. Рискнут ли "гибриды" действовать в таком ключе в этот раз, зная высокую мотивацию "азовцев", вопрос открытый.
Весьма неспокойно и севернее - в направлении Старогнатовки-Петровского. Тут по-прежнему у нашего командования вызывает опасение тактический выступ, который может быть, чисто теоретически, использован противником для начала наступления вглубь нашей обороны.
По всей видимости, чтобы немного осадить пыл противника, наши артиллеристы из второй линии регулярно проводят "дезинфекцию" огневых точек противника. Благо большинство из них находятся вне населенных пунктов. Последняя такая точка была отработана буквально сегодня утром. Причем противник пытался "сыпать ответку" из района Раздольное и Кумачово.
Реальная картина линии противостояния на этом участке пока непонятна, будем ждать, когда развеется "туман войны" и будет видна задумка нашего Генштаба. Ведь вполне очевидно, что локальные столкновения на крайне ограниченных участках преследуют не только тактические цели, но и являются частью некоего нам не до конца понятного общего плана противостояния.
При этом полномасштабного наступления вряд ли стоит ждать. У нас пока все ограничивается Минскими соглашениями, а у противника просто нет сил и средств. Хотя, с другой стороны, те же Пикузы и Заиченко по состоянию на 9 сентября 2014 г. должны находиться под нашим контролем, о чем в Киеве вспоминают все чаще и чаще.
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