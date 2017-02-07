Диамантбанк, Апекс-банк, Вектор Банк, банк "Гефест" (все - Киев) и банк "Новый" (Днипро) имеют статус проблемного.

Об этом Українським Новинам сообщил источник на банковском рынке.

Во вторник в ходе пресс-конференции замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что в данный момент в стране 5 банков имеют статус "проблемного".

Как сообщил Українським Новинам информированный источник, этот статус имеют Диамантбанк, Апекс-банк, Вектор Банк, "Гефест" и "Новый".

В декабре 2016 года Диамантбанк заявлял, что банк имеет положительные балансовые показатели, в том числе и адекватность регулятивного капитала.

В начале сентября 2016 года была проведена докапитализация Диамантбанка на 300 млн гривен и планируется увеличить капитал на 750 млн гривен до 1 июля 2017 года.

Относительно Вектор Банка, правоохранители проводят расследование касательно возможного создания финучреждения путем мошенничества (банк был создан в январе 2014 года).

При этом банк "Новый" и банк "Гефест" на данный момент продолжают легализацию структуры собственности.

Отнесение банков к категории проблемных проходит на основании статьи 75 закона "О банках и банковской деятельности".

В свою очередь Нацбанк имеет планы по отмене статуса проблемного.

"Статус проблемности не является приговором. Это значит, что есть временные проблемы с качеством активов, есть определенные ограничения, но мы меняем подходы. Скорее всего, статус проблемности в будущем не будет нужен", - сообщила замглавы Рожкова на пресс-конференции во вторник.

За последние несколько лет 13 банков потеряли статус проблемности и возвращались к нормальному функционированию.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк заявляет о наличии в банковской системе 5 банков со статусом проблемных.