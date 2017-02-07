Верховная Рада отказалась урегулировать добычу янтаря.

За принятие соответствующего законопроекта №1351-1 проголосовали 158 депутатов при минимально необходимых 226, а за направление законопроекта на доработку 215 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таким образом, законопроект считается отклоненным.

Согласно законопроекту, первичный недропользователь должен выполнить разделение участка янтароносных недр на старательские участки, которые по заявочному принципу подлежат распределению между старателями.

При этом добычу янтаря должны были осуществлять старатели (физические лица, осуществляющие добычу янтаря) и старательские артели (старатели, зарегистрированные как юридические лица) согласно условиям договора о добыче янтаря.

Также согласно отклоненному законопроекту, пользование участком янтароносных недр должно было осуществляться в следующие сроки: пять лет - на геологическое изучение месторождений янтаря; двадцать лет - на добычу янтаря; пять лет - на добычу янтаря в соответствии с договором о добыче янтаря, заключенным старательской артелью с первичным недропользователем.

Данный документ также должен был регулировать особенности добычи и реализации янтаря на янтарной бирже, а также правовое регулирование особенностей образования и деятельности старательской артели, а также принципы функционирования янтарной биржи.

Ожидалось, что урегулирование добычи и реализации янтаря будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря, заложит основы для развития в Украине янтарной отрасли, будет способствовать повышению уровня занятости местного населения, а также позволит избежать негативных экологических, экономических и социальных последствий для экономики Украины от нелегальной добычи янтаря.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2015 года за принятие за основу законопроекта №1351-1 проголосовали 234 депутата при минимально необходимых 226.