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Блокада Донбасса. Что успели перекрыть Семенченко и компания
12:49 07.02.2017 |
Ситуация c торговой блокадой оккупированной части Донбасса, которую еще с прошлого года проводят ветераны АТО во главе с нардепами от «Самопомочі», в последние дни имеет тенденцию к переходу в горячую фазу. Буквально вчера «блокадники» устроили очередные стычки с правоохранителями и перехватили несколько автобусов с «антиблокадниками», которые явно наняты владельцами производств.
Оставив в стороне политическую составляющую вопроса, попробуем разобраться, что именно заблокировали политики и активисты и транспортировка каких товаров перекрыта.
В первую очередь стоит напомнить, что на оккупированной территории Донбасса остался целый ряд предприятий, которые плотно встроены в технологический процесс металлургического производства, и именно с экспорта металлургии идет основной поток валюты в страну.
Прежде всего речь идет о Енакиевском металлургическом заводе, входящем в «Метинвестхолдинг» Рината Ахметова. Это предприятие выпускает металлопродукцию непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства.
Также за линией разграничения остался еще один крупный актив Ахметова - Макеевский металлургический завод, который производит чугун, сталь и ферросплавы.
Остальные предприятия значительно уступают двум первым по объемам производства, но их продукция не менее важна для металлургии: ПАО «Алчевсккокс», принадлежащий корпорации ИСД, которой владеют Сергей Тарута и российские инвесторы (кокс доменный, кокс доменный из трамбованной шихты, орешек коксовый, коксовая мелочь, бензол сырой каменноугольный, смола каменноугольная, кислота серная, аммония сульфат коксохимического производства), ПАО «Алчевский металлургический комбинат», принадлежащий Таруте (металлургическая и коксовая продукция), ОАО «Комсомольское рудоуправление» Ахметова (флюсовый известняк).
Начиная с лета 2014 г. ввиду особой государственной важности владельцы этих предприятий получили разрешения на вывоз продукции и полуфабрикатов из зоны боевых действий. При этом они работают как бы в симбиозе, законно выплачивая налоги в украинскую казну и, возможно, незаконно отстегивая в карман руководителей «недореспублик» в виде «налогов ДНР и ЛНР».
По состоянию на сегодня «блокадники» перекрыли два участка железной дороги на луганском направлении. Первый участок заблокирован примерно в районе станций Сентяновка и Лоскутовка - это направление Родаково-Северск. Второй участок - в районе станций Попасная-Сватово.
Таким образом, в первую очередь заблокирован вывоз грузов (как металлургии, так и угля) из Алчевска (станция Коммунарск на направлении Дебальцево-Родаково). До войны грузы отсюда шли через Дебальцево, но сейчас используется другой, более запутанный маршрут.
Как видим, «блокадники» «Самопомочі» перерезали пока лишь незначительную часть транспортных артерий, ведущих из оккупированного Донбасса, и в первую очередь это вредит бизнесу Таруты и его российских партнеров. Насколько такая блокада эффективна на нынешнем этапе, сказать пока сложно, ведь перекрыто лишь два участка железной дороги из более чем десяти.
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