Юрий Вишневский, Деловая столица

То, что украинский постмайданный лагерь расколот, это давно уже неизлечимый факт. Но до сих пор была надежда, что конкурирующие группировки при всей своей непримиримости все же не будут опускаться до того, чтобы бить по нашим воинам. В конце концов, именно благодаря военным, удерживающим линию фронта, депутаты из разных фракций имеют возможность предаваться политической борьбе и упражняться во взаимных обвинениях.

Но в последнюю неделю на этой надежде поставили крест сразу несколько представителей «Самопомочі». Первым совершил «каминг аут» Семен Семенченко, 31 января «объяснивший» обострение на фронте в районе Авдеевки якобы желанием украинской власти отвлечь внимание народа от его блокады.

«Ситуация в Авдеевке полностью связана с блокадой торговли на крови. И с поездкой Порошенко к Меркель. Не только хронологически. Это очередное давление на украинский народ. Причем с трех сторон: РФ, Запада и Банковой. Я думаю, что из Авдеевки будут пытаться сделать что-то вроде Дебальцево или Алеппо», - написал Семенченко. В тот же вечер он рассказал ту же версию, только более подробно, уже по телевизору в прямой трансляции из штаба блокады.

По версии Семенченко, обстрелы Авдеевки со стороны оккупационных войск - это не очередная авантюра кремлевского маньяка, а кровавый спектакль, разыгранный Путиным по просьбе Порошенко и Запада (наверное, в лице Меркель), чтобы украинцы отвлеклись от блокады, за которую агитирует Семенченко. А наши воины, дающие отпор врагу в промзоне Авдеевки и гибнущие от вражеских обстрелов, - это, по версии Семенченко, всего лишь актеры, которые в этом спектакле пытаются играть роль героев, чтобы отвлечь внимание украинцев от истинного героя - депутата Семенченко, который мужественно перебрался из Киева в штаб блокады и вокруг которого теперь вертится мировая политика.

Можно было бы списать бредовые фантазии Семенченко на его экзальтированное состояние в тяжелых полевых условиях блокады. Но даже если это так, то неадекватность среди депутатов «Самопомочі», похоже, распространяется, словно эпидемия. 5 февраля ту же версию, что и Семенченко, в эфире «112 канала» озвучил зампредседателя фракции «Самопомочі» Егор Соболев.

«У меня есть ощущение, что люди, которые наживаются на этой войне с этой стороны, и люди, которые помогают наживаться на этой войне с той стороны... Так вот, у меня есть страшная мысль, что иногда они используют новые обстрелы, новые нападения, новые столкновения для того, чтобы отвлекать внимание общества, которое начинает задавать себе вопросы «почему у нас здесь тяжелые бои, гибнут люди, а здесь - прекрасный бизнес?» - заявил Соболев, даже не осознавший, какую чудовищную чушь он сморозил.

По-видимому, зараза неадекватности, распространяющаяся в рядах «Самопомочі», начисто выедает мозг. Ибо только тот, у кого полностью разрушена способность к логическому мышлению, мог сказать, что тяжелые бои начаты для того, чтобы отвлечь внимание общества от вопроса «почему у нас здесь тяжелые бои?»

На самом деле версия Семенченко - Соболева абсолютно лжива и подтверждается это их же собственными словами. Именно в последнюю неделю, т .е. в период жестоких путинских обстрелов Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и других населенных пунктов по нашу сторону линии фронта, в украинском обществе резко усилилось (а не ослабло, как почему-то боятся Семенченко и Соболев) внимание к блокаде торговли с оккупантами.

Как раз тогда, когда идут тяжелые бои, украинской власти гораздо труднее находить убедительные ответы на вопросы, почему не разрублены полностью все экономические связи с оккупированными территориями. Иными словами, Путин своими обстрелами добавил аргументов сторонникам блокады.

А если бы Порошенко в сговоре с Путиным и Западом хотел бы отвлечь внимание от блокады, то сейчас, наоборот, в Киеве, Москве и Берлине трубили бы о подвижках в реализации Минских соглашений, создании широкой полосы безопасности по обе стороны линии фронта и т. д.

Зато версия Семенченко - Соболева очень четко соответствует официальной версии Кремля. 31 января Семенченко разрозился постом в «Фейсбуке» буквально через полчаса или час после того, как в Москве путинский пресс-секретарь Песков поведал журналистам о том, что со стороны Украины была «попытка нападения» и что это «очень похоже на попытку путем совершения агрессивных действий в районе Донбасса отвлекать внимание от шаткой внутренней ситуации». Версия об «отвлечении внимания» - это чисто путинская версия. И Семенченко с Соболевым всего лишь ее транслируют.

Тем временем эпидемия в рядах «Самопомоч» ширится и захватила еще и депутата Татьяну Острикову вместе с партийным сайтом. 6 февраля на сайте «Самопомочі» появилось видео с выступлением Остриковой 3 февраля в эфире «Интера» с чудным заголовком: «Власть не сделала ничего для прекращения огня на Донбассе». Острикова рассказала телезрителям и гостям студии, что «власть и, в частности парламент, не сделали ничего для того, чтобы защитить людей на линии столкновения», сообщила о значении Авдеевского коксохима как градообразующего предприятия и поставила вопрос: «Что было государством сделано для того, чтобы сделать невозможным на сегодняшний день повреждение этого завода и вследствие этого обесточивание целого города?»

Все вменяемые украинцы знают, что от путинской агрессии нет никаких гарантий. Что сделать невозможным повреждение Авдеевского КХЗ можно лишь одним способом - сдать его вместе со всей Авдеевкой оккупантам. И то в таком случае путинские марионетки его быстро остановят и распилят на металлолом.

И еще все вменяемые украинцы знают, что украинские воины держат оборону и дают отпор врагу именно для того, чтобы защитить Авдеевку, все города, поселки, села по нашу сторону линии фронта, да и всю неоккупированную территорию. Что решительный отпор - это единственный действенный способ вынудить врага прекратить обстрелы и попытки прорыва. И если Острикова считает, что наши воины «не сделали ничего», значит, ее мозг уже поздно спасать.

Свой телеспич Острикова произнесла как раз после того, как вышло заявление «Оппоблока», начинающееся словами: «Прекратить огонь». В заявлении «Оппоблок» потребовал «от президента Петра Порошенко как Верховного Главнокомандующего осуществить действия, направленные на немедленное прекращение огня». Острикова своими обвинениями идеально вписалась в эти требования. Осталось, чтобы «Самопоміч» вместе с «Оппоблоком» обвинили наших военных в том, что они исполняют «преступные приказы» и потребовали от них сложить оружие, чтобы они не мешали Семену Семенченко.