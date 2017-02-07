Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля составили $15,445 млрд, тогда как в начале января они составляли $15,539 млрд грн, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

"В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%", - отмечено в сообщении.

Нацбанк уточняет, что в начале текущего года, несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, временно усилилось девальвационное давление на гривню. Для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке, Нацбанк выходил с интервенциями, во время которых он продал $235,8 млн, в том числе $3 млн во время интервенций в форме запроса лучшего курса и купил $157,8 млн, в том числе $11 млн во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

Помимо этого, НБУ направил $138 млн млн на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте, в том числе $42,3 млн на обслуживание долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"По итогам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", - констатирует центробанк.

