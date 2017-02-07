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Уроки Авдеевки. Почему гибриды Путина так быстро выдохлись
16:04 06.02.2017 |
Последние двое суток количество обстрелов на направлении Спартак-Крутая Балка резко сошло на нет, чего нельзя сказать о приморском, горловском и светлодарском направлениях.
Таким образом, можно подвести кое-какие итоги. Прежде всего военные, геополитические оставим политологам. Обострение в районе «промки» и Донецкой фильтровальной станции стало первым после Марьинки июня 2015 г. прямым пехотным столкновением. И в который раз проявилась слабость бандформирований «недореспублики», из которых с весны 2015 г. российские инструкторы пытаются сделать подобие российской армии. Бойцы 72-й бригады смогли не только отразить наступление противника, но и захватить ключевые вражеские позиции.
Отметим крайнюю ограниченность в выборе средств поражения в ходе ближнего боя - ни противник, ни мы не рискнули использовать танки по прямому предназначению, только как средство огневого усиления. Обе стороны активно использовали исключительно небольшие пехотные группы численностью 10-15 человек, что свидетельствует о достаточно слабой тактической подготовке.
Главную роль в боях сыграла артиллерия, которая в очередной раз подтвердила роль бога войны. Однако с нашей стороны ощущались крайняя стесненность в количестве боеприпасов и отсутствие приказа на ответные действия в полном объеме. Все огневые точки, которые находились вне жилой застройки, были поражены. Со стороны боевиков отмечались попытки огневого воздействия по нашим ближним тылам, причем достаточно эффективно из-за наличия действующей агентурной сети как из специально засланных корректировщиков, так и из числа местного пророссийского населения.
Стоит отметить также достаточно эффективную работу мобильных артиллерийских групп противника, которые состояли из двух-трех 120-мм минометов и установки «Град», на долю которых приходились основные наши потери.
Тем не менее оккупантов хватило только на пять дней постоянных обстрелов Авдеевки и попыток отбить утерянные позиции на этом направлении. Для этого было несколько объективных причин.
Во-первых, у боевиков банально начали заканчиваться боеприпасы. Хотя за последние полтора года на склады было завезено достаточно большое количество снарядов, расход превзошел все мыслимые нормы и фактически сейчас остался только самый необходимый минимум. Именно с этим, кстати, связаны и многочисленные сообщения о движении колонн грузовиков как от станции Иловайск, так и от границы.
Во-вторых, немаловажный фактор, который сыграл злую шутку с неприятелем, - неготовность «контрактников», которые в основном пришли в «ополчение» из-за безработицы в регионе, воевать в ближнем бою. Фактически потеряна мотивация, а после первых потерь (а были как убитые, так и пленные и раненные) заставить подняться их в атаку стало просто невозможно. Хотя тут же стоит сказать, что уровень потерь, в том числе и санитарных, был не столь уж катастрофическим ввиду весьма локального обострения, как хотят предоставить некоторые наши пропагандисты. По крайней мере, подтверждений о почти пяти сотнях раненных только в Донецке на сегодня нет.
В-третьих, командованию гибридных войск приходится считаться с возможностью контрудара ВСУ на других направлениях, в связи с чем оголять другие участки возможности просто нет.
Тем не менее, несмотря на относительное затишье в районе Авдеевки, на других участках фронта достаточно неспокойно.
Так, на приморском направлении в ближайшее время очень возможно серьезное обострение, особенно если учесть, что новая линия соприкосновения совсем не устраивает ни одну из сторон. Для нас крайне важно получить контроль над Пикузами (бывшее Коминтерново), противнику критически важно отбросить морпехов на дальность артиллерийского огня.
Очень напряженная ситуация остается на светлодарском направлении - тут боевики предпринимают практически постоянные попытки вернуть утраченные позиции, параллельно нанося артиллерийские удары по всему периметру. Параллельно происходит постоянный вброс информации о возможной сдаче Дебальцево и переходе его под украинский контроль. С какой целью это делается, пока непонятно.
В целом можно говорить, что авдеевское обострение пошло только на пользу ВСУ - отработаны моменты взаимодействия разных родов войск, обкатаны некоторые тактические решения, надеемся, сделаны выводы из допущенных ошибок и будут отработаны методики ответных шагов на выпады противника.
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В целом можно говорить, что авдеевское обострение пошло только на пользу ВСУ - отработаны моменты взаимодействия разных родов войск, обкатаны некоторые тактические решения, надеемся, сделаны выводы из допущенных ошибок и будут отработаны методики ответных шагов на выпады противника.
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