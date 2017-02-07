Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро расследовать поездку председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в США на инаугурацию Президента Дональда Трампа.

Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в понедельник на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Он поехал на инаугурацию Президента США, это неплохо, но это недешевое удовольствие. То, где он был, стоит 250 тыс. долларов. Немалая сумма, задекларирована ли она, нужно следить. А если нет, то нужно спросить, почему руководителя налоговой службы бесплатно приглашают на такие мероприятия. Может, это подарок, может, услуга. Если его приглашают на такие мероприятия бесплатно, то я должен сказать, что законодательство запрещает принимать такие подарки. На этом туризм же не закончился. Нужно же было еще позавтракать. Согласно закону как координирующий министр я должен обратиться в НАПК и НАБУ для анализа этой ситуации", - сказал он.

Данилюк также обвинил ГФС в саботаже реформ, инициируемых министерством.

По его словам, на текущий год реформа Фискальной службы является ключевой для Минфина.

Как сообщали Українські Новини, в январе состоялась инаугарция Президента США Дональда Трампа, на которой присутствовал Насиров.

Позже он заявил, что является поклонником Трампа.