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Топливно-энергетический комплекс
Трамп и генсек НАТО обсудили сотрудничество и Украину - Белый дом
07:41 06.02.2017 |
В телефонной беседе президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках НАТО и украинского кризиса, сообщил Белый дом.
В сообщении отмечается, что стороны коснулись вопроса о политике США в отношении НАТО. Д.Трамп "заявил о решительной поддержке" альянса, а также о готовности "к тесной координации и сотрудничеству" для противостояния вызовам, с которыми тот сталкивается.
Вместе с тем, Д.Трамп и Й.Столтенберг также говорили о том, как добиться того, чтобы все страны-члены блока "выполняли свои обязательства в финансовой области".
Д.Трамп подтвердил, что примет участие в европейской встрече лидеров стран-членов НАТО, запланированной на конец мая текущего года.
В ходе беды Д.Трамп и Й.Столтенберг также обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Украине и "возможности мирного урегулирования конфликта вдоль украинской границы", проинформировал Белый дом.
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