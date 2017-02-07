В телефонной беседе президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках НАТО и украинского кризиса, сообщил Белый дом.

В сообщении отмечается, что стороны коснулись вопроса о политике США в отношении НАТО. Д.Трамп "заявил о решительной поддержке" альянса, а также о готовности "к тесной координации и сотрудничеству" для противостояния вызовам, с которыми тот сталкивается.

Вместе с тем, Д.Трамп и Й.Столтенберг также говорили о том, как добиться того, чтобы все страны-члены блока "выполняли свои обязательства в финансовой области".

Д.Трамп подтвердил, что примет участие в европейской встрече лидеров стран-членов НАТО, запланированной на конец мая текущего года.

В ходе беды Д.Трамп и Й.Столтенберг также обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Украине и "возможности мирного урегулирования конфликта вдоль украинской границы", проинформировал Белый дом.

