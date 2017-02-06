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Украинские национал-популисты объявят войну России
07:34 06.02.2017 |
Народные депутаты в последний раз встречались в сессионном зале 20 января. За 17 дней парламентских каникул произошло несколько событий, серьезно повлиявших на работу депутатского корпуса. По прогнозам Сетевого Оракула, первая рабочая неделя шестой сессии ВР пройдет в розыске десяти депутатов, якобы написавших заявления о выходе из фракции БПП, и в поиске виновных в эскалации на фронте. Все это будет происходить под аккомпанемент призывов к полной блокаде оккупированных территорий и отказу покупать там уголь, а также - признанию России страной-оккупантом.
О принятии такого документа говорится давно, но события последних дней заметно оживили тему. В "Самопомочі" уже настаивают: Рада должна поддержать законопроект "Об ответственности России за агрессию и оккупацию части территории Украины". Не менее радикальные предложения поступят от Ляшко и Тимошенко. Последние, например, уже обвиняют руководителей парламента в том, что они отказалось созывать внеочередное заседание. Читай: не предоставило оппозиции площадку для пиара на крови.
Кроме требования призвать Кремль к ответу, будет множество других телодвижений - от попыток заслушать отчет главы МИДа Павла Климкина на тему "как наши дипломаты борются с Россией", до обвинений командования в том, что ВСУ первыми начали наступление. Антиукраинский комментарий "оппоблоковца" Нестора Шуфрича российскому телевидению, наверное, слышали все. Из-за этого к его персоне на неделе будет приковано особое внимание. А заодно и к спецслужбам, которые не отреагировали на домыслы Шуфрича уголовным делом против него.
Много ожидается разговоров о блокаде оккупированных территорий. Семенченко, Пастух и другие политики, которым явно не хватало парламентской трибуны для продвижения в массы блокадных идей, наконец получат такую возможность. Однако тема не получит массовой поддержки: это "война" партии "Самопоміч", а у наших оппозиционеров не принято ввязываться в бой, который приносит рейтинговые очки не им. Депутаты Садового, вероятнее всего, прибегнут к демаршам, цель которых показать избирателю, что только эта политсила - истинные патриоты. Коллеги по оппозиционному лагерю будут реагировать на это в зависимости от своих интересов.
Например, в "Батьківщині" еще неделю назад очертили свои приоритеты - там взялись раскручивать тему "смерти коалиции". После заявления нардепа Юрия Бублика о выходе из БПП десяти депутатов, от спикера Андрея Парубия потребуют зачитать заявления сбежавших. Для партии Тимошенко гораздо важнее не политические танцы вокруг блокады и Авдеевки, а создание кризиса внутри парламента, способного парализовать его работу.
Мы также увидим, как подспорьем "Батьківщині" и прочим "проевропейским" оппозиционерам станут "оппоблоковцы" и принадлежащие им СМИ. Во-первых, экс-"регионалам" и Кремлю нужны досрочные выборы Рады, а приблизить их они могут руками Тимошенко. Во-вторых, "оппоблоковцев", находящихся в мировоззренческой оппозиции к нынешней власти, устраивает хаос в парламенте, потому и "полезные идиоты", и политики с больными амбициями, и "еврооптимисты" с их антикоррупционными обвинениями, и любые "зрадофилы" - их временные партнеры и попутчики. Доказательства чему мы получим уже очень скоро.
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