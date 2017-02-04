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Доллар на межбанке мог бы в пятницу подорожать сильнее, если бы не Нацбанк, который продавал валюту
22:51 03.02.2017 |
Неделя на межбанке завершилась падением курса гривни - сразу на 20 копеек: 3 февраля межбанк закрылся в рамках 27,13-27,18 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Доллар мог бы подорожать и сильнее, если бы не Нацбанк, который сегодня продавал валюту. Чиновники реализовали доллар не всей банковской системе, а точечно 20-ке выбранных банков.
"Межбанковские торги сегодня открывались достаточно спокойно. Стартовали с уровней 26,95-27,05 грн./$, после чего был рост к 27,05-27,10 грн./$ с последующей коррекцией в диапазон 27,03-27,06 грн./$, в котором курс немного задержался. В разгар торговой сессии на рынок вышел новый спрос, из-за которого возник перекос в сторону покупателей, на что котировки тотчас отреагировали ростом к 27,10-27,20 грн./$. Появление Нацбанка с продажей долларов через "запрос наилучшего курса" помогло остановить рост курса. Финишировали межбанковские торги на уровне 27,13-27,18 грн./$", - рассказал Верхградский.
Резкий рост валютного спроса вызван выплатами Госказначейства по НДС. После них у компаний появились деньги на покупку доллара под репатриацию дивидендов, а экспортеры стали придерживать продажи доллара. Ведь гривна для расчетов у них уже есть.
"Основной причиной дефицита валюты на межбанке, на наш взгляд, сегодня стали начавшиеся выплаты по возмещению НДС, в результате которых у импортеров появилась гривна для покупки валюты, а у экспортеров сократилась потребность продавать валюту для получения гривневой ликвидности", - подтвердил Верхградский.
Других поводов для скупки доллара финансисты не видят.
"По нашим ощущениям, кроме традиционных сезонных факторов, какие-либо другие аспекты ни на настроения участников, ни на рынок в целом влияния не оказывали", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Торговать стали немного активнее: объем долларовых торгов на межбанке 3 февраля подрос со вчерашних $220,34 млн. до $230,56 млн.
На следующей неделе банкиры прогнозируют дальнейшее подорожание доллара - еще копеек на 10-12.
Станислав Верхградский, например, ждет старта межбанка в понедельник в рамках 27,20-27,30 грн./$. А Олег Куринной считает, что на протяжении недели курсовые колебания будут происходить в рамках 27,10-27,30 грн./$. Финансисты рассчитывают на поддержку курса Нацбанком.
"На следующей неделе рынок продолжит ощущать последствия выплат по возмещению НДС, которые уже отразились дефицитом валюты на межбанке. С другой стороны, Нацбанк будет пытаться сгладить курсовые колебания продажами валюты", - заверил Станислав Верхградский.
Банкиры надеются, что курс будет двигаться незначительно.
"Незначительное превалирование спроса над предложением скорее всего будет продолжаться в ближайшие дни, но резких курсовых скачков ожидать не следует. Объемы поступаемой от агроэкспортеров валюты должны увеличиваться, что способно удержать рынок от неожиданных изменений. При этом, мы не исключаем, что и продавцы будут немного корректировать курс под себя", - полагает Олег Куринной.
Если Нацбанк будет поддерживать межбанк валютными продажами, то финансисты допускают незначительное курсовое движение на наличном рынке.
"Наличный доллар продолжает показывать завидную стабильность, торгуясь в диапазоне 27,55-27,65 грн./$", - заключил Верхградский.
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